Eduardo Backhoff Escudero, exconsejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, señaló que la distribución observada no se comportaba como una curva normal y planteó la posibilidad de que algunos estudiantes hubieran recibido ayuda externa. Por separado, el ingeniero Helios Ocaña identificó un incremento real y sistémico en los resultados.
A esos análisis se añadieron denuncias difundidas en redes sociales. Algunos usuarios señalaron presuntas trampas mediante inteligencia artificial y circulación de respuestas en tiempo real, particularmente a través de contenidos publicados en TikTok.
Aspirantes que no obtuvieron un lugar y algunos padres de familia también realizaron protestas en Ciudad Universitaria para exigir la cancelación del proceso y la aplicación de una nueva evaluación presencial.
La UNAM, por su parte, confirmó la existencia de acciones contrarias a las reglas establecidas en la convocatoria y procedió a cancelar participaciones en determinados casos. Las inscripciones a licenciatura permanecen suspendidas mientras continúa la revisión del proceso.
Ya se están revisando las irregularidades
Las dudas sobre los resultados llevaron al rector Leonardo Lomelí Vanegas a integrar una comisión técnica formada por especialistas universitarios de distintas disciplinas.
Su encomienda es revisar los datos, el procedimiento utilizado durante el concurso y los resultados obtenidos. Paralelamente, se ordenó elaborar un informe que analice los distintos factores que pudieron influir en el desempeño de los aspirantes.
También existe una vía judicial. A principios de julio, la UNAM presentó una denuncia penal ante las autoridades competentes para que se investiguen posibles delitos relacionados con las irregularidades detectadas durante el examen.
La universidad atiende además solicitudes individuales de revisión y casos de personas cuya participación fue cancelada. Algunas son citadas para conocer las evidencias que sirvieron como fundamento para invalidar su evaluación.
Dentro de las decisiones pendientes aparece la relación con Territorium. La información disponible señala que se analiza una posible multa de 4 millones de pesos relacionada con las fallas registradas en el proceso, aunque hasta ahora no existe una determinación definitiva sobre una sanción o eventual rescisión del contrato.
Tampoco se ha confirmado que el examen vaya a repetirse de manera general. La Universidad mantiene abierta la revisión y ha señalado que informará posteriormente sobre las medidas que correspondan.