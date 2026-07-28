Cómo funcionaba la tecnología utilizada para vigilar a los aspirantes

El sistema estaba diseñado bajo un esquema conocido como evaluación digital supervisada. En términos sencillos, no bastaba con que una persona ingresara a una página y contestara el examen: distintas herramientas buscaban comprobar quién estaba frente a la computadora y detectar comportamientos incompatibles con las reglas.

Cada evaluación quedaba asociada tecnológicamente con la identidad del aspirante. Mientras avanzaba la prueba, herramientas de inteligencia artificial analizaban la sesión en busca de situaciones consideradas inusuales.

Los mecanismos estaban preparados para identificar posibles casos de suplantación de identidad, utilización de dispositivos no permitidos, consultas a materiales externos o ayuda proporcionada por terceras personas.

Cuando aparecía una irregularidad, el sistema generaba evidencias y reportes que podían ser revisados posteriormente. Una mesa de anulación intervenía en los casos que podían derivar en la cancelación de una participación.

Aquí existe una diferencia importante entre detectar y sancionar. La tecnología podía automatizar parte de la vigilancia y señalar posibles irregularidades, pero las fuentes disponibles indican que la determinación final sobre la anulación recaía en la instancia correspondiente y en las autoridades universitarias.

Por esa razón, aspirantes cuya participación fue cancelada pueden ser citados para conocer las evidencias utilizadas para sustentar la decisión.

Qué pasó con el primer examen de ingreso totalmente virtual de la UNAM

El concurso para el ciclo escolar 2026-2027/1 representó un cambio de fondo para la Universidad: por primera vez, el examen de ingreso a licenciatura se desarrolló completamente bajo una modalidad virtual.

Solo durante la segunda jornada se reportó la evaluación de 158,712 aspirantes, una escala que ayuda a entender la cantidad de infraestructura requerida para mantener miles de sesiones funcionando simultáneamente.

Después de la aplicación comenzaron a llamar la atención los resultados obtenidos en algunas carreras de alta demanda. Especialistas identificaron incrementos considerados atípicos en los puntajes y abrieron el debate sobre si todos podían explicarse exclusivamente por un mejor desempeño de los participantes.