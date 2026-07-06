¿Qué pasaría si se llena el Cutzamala?

Este panorama fue explicado por Jazmín Téllez Díaz, especialista en ingeniería hidráulica de la Universidad La Salle, en noviembre de 2025, cuando el Sistema Cutzamala alcanzó el 97.40% de su capacidad de almacenamiento.

La ingeniera explicó que en caso de que se llegara al 100% de almacenamiento, empezaría a funcionar el vertedor de descarga libre hacia zonas donde hay ríos, es decir, que no cuenta con algún tipo de compuerta.

“No se va a desbordar, ya que la presa tiene una altura mayor a lo que todos conocemos como presa, y que en sí es la cortina. La presa es un conjunto de obras, de estructuras y la cortina, es la más alta, en cuanto el agua llega al nivel del vertedor se empieza a vaciar y no va a pasar por encima de la presa nunca”, detalló en ese momento la especialista en entrevista con Expansión.

Agregó que en caso de que comience a bajar el agua a través de los vertederos, aumentará el cauce de los ríos, y si hay asentamientos o viviendas, las autoridades de Protección Civil sí deben estar alertas para a su vez, avisar a las personas y no ponerlas en riesgo.

Temporada de lluvias

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, informó que a partir de julio, se prevé que las lluvias se mantengan cerca o por debajo de la climatología en varias regiones de México, lo cual es consistente con el establecimiento del fenómeno conocido como El Niño, afectando especialmente regiones del noreste, centro, oriente, sur y sureste del país.

Los efectos más visibles de “El Niño” se observa en los patrones de lluvias y temperatura en el país , dependiendo de su intensidad:

El Niño Débil: Podría generar condiciones húmedas en el centro y sur del país durante el otoño e invierno, mientras que el norte permanecería con lluvias normales o por debajo del promedio.

El Niño Moderado: Suele traer veranos húmedos en el noreste, centro y sur, pero condiciones secas en la Península de Yucatán.

