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¿Qué pasaría si se llena el Cutzamala? Especialistas revelan a dónde iría el agua

Las recientes lluvias han ayudado a que los niveles del sistema que abastece de agua potable al Valle de México no disminuyan; qué pasaría en caso de que se llegue al 100%.
lun 06 julio 2026 05:37 PM
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Los niveles de almacenamiento del Sistema Cutzamala es monitoreado diariamente por la Conagua. (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

Los niveles de almacenamiento en el Sistema Cutzamala se han mantenido por arriba de la media durante este 2026, incluso, en enero las presas en su conjunto presentaron un 87.48%, lo que representa niveles históricos en los seis recientes años.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) registra todos los días los niveles de almacenamiento en las presas, lo que ofrece un panorama del comportamiento en el almacenaje de este sistema que abastece de agua potable a los habitantes del Valle de México y que en marzo de 2023 llegó a presentar niveles críticos al estar debajo del 50%.

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Nivel actual del Sistema Cutzamala

De acuerdo con el más reciente reporte de junio de 2026 de la Conagua se tienen los siguientes datos:

La presa Villa Victoria tiene 119 millones de metros cúbicos, lo que representa 64.20%.

La presa El Bosque tiene 118 millones de metros cúbicos lo que representa 58.78%.

La presa Valle de Bravo tiene 305 millones de metros cúbicos lo que representa 77.51%.

El almacenamiento total del Sistema Cutzamala es de 543,918,000 m3, lo que representa 69.51%

Aunque estos niveles son 17.97% menos que en enero de este año, se prevé que la tendencia sea al alza debido a que se prevé que este año las lluvias sean más intensas derivadas del fenómeno del Súper Niño.

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¿Qué pasaría si se llena el Cutzamala?

Este panorama fue explicado por Jazmín Téllez Díaz, especialista en ingeniería hidráulica de la Universidad La Salle, en noviembre de 2025, cuando el Sistema Cutzamala alcanzó el 97.40% de su capacidad de almacenamiento.

La ingeniera explicó que en caso de que se llegara al 100% de almacenamiento, empezaría a funcionar el vertedor de descarga libre hacia zonas donde hay ríos, es decir, que no cuenta con algún tipo de compuerta.

No se va a desbordar, ya que la presa tiene una altura mayor a lo que todos conocemos como presa, y que en sí es la cortina. La presa es un conjunto de obras, de estructuras y la cortina, es la más alta, en cuanto el agua llega al nivel del vertedor se empieza a vaciar y no va a pasar por encima de la presa nunca”, detalló en ese momento la especialista en entrevista con Expansión.

Agregó que en caso de que comience a bajar el agua a través de los vertederos, aumentará el cauce de los ríos, y si hay asentamientos o viviendas, las autoridades de Protección Civil sí deben estar alertas para a su vez, avisar a las personas y no ponerlas en riesgo.

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Temporada de lluvias

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, informó que a partir de julio, se prevé que las lluvias se mantengan cerca o por debajo de la climatología en varias regiones de México, lo cual es consistente con el establecimiento del fenómeno conocido como El Niño, afectando especialmente regiones del noreste, centro, oriente, sur y sureste del país.

Los efectos más visibles de “El Niño” se observa en los patrones de lluvias y temperatura en el país , dependiendo de su intensidad:

El Niño Débil: Podría generar condiciones húmedas en el centro y sur del país durante el otoño e invierno, mientras que el norte permanecería con lluvias normales o por debajo del promedio.

El Niño Moderado: Suele traer veranos húmedos en el noreste, centro y sur, pero condiciones secas en la Península de Yucatán.

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LosEl Niño Intenso: Es el escenario más crítico, ya que suele provocar sequías intensas en la mayor parte del territorio nacional, especialmente durante los meses de verano y otoño.

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