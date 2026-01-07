“Podemos ver al sistema totalmente recuperado y prácticamente lleno, teniendo un almacenamiento de 709 millones de metros cúbicos. Al 5 de enero tenemos el mayor almacenamiento en seis años. El comportamiento del Sistema Cutzamala llega a su punto máximo, llega a su clímax, y de ahí, sigue el descenso y nuevamente en la temporada de lluvias se vuelve a llenar”, comentó.

La funcionaria ofreció una actualización de cómo se encuentra este sistema que abastece de agua potable al Valle de México en la primera sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional de Agua.

Así están las presas del Sistema Cutzamala

La presa Villa Victoria tiene 161 millones de metros cúbicos, lo que representa 86%.

La presa El Bosque tiene 177 millones de metros cúbicos lo que representa 87%.

La presa Valle de Bravo tiene 371 millones de metros cúbicos lo que representa 94%.

“En total, el almacenamiento actual del Sistema Cutzamala es de 709 millones de metros cúbicos, que corresponde a 90.7%. Haciendo una comparativa, en la misma fecha del 4 de enero de 2025 se contaba con un poco más de la mitad del almacenamiento, es decir, 63% contra 90.7% (en la misma fecha de enero de 2026)”, destacó la funcionaria federal.

Los datos más recientes correspondientes al 6 de enero de 2026, se tienen los siguientes datos:

Presa Villa Victoria: 86.70% de almacenamiento.

Presa El Bosque: 87.06% de almacenamiento.

Presa Valle de Bravo: 93.81% de almacenamiento.

Las tres en total tienen 90.38% de las tres presas que conforman el Sistema Cutzamala.

La imagen corresponde a octubre de 2025 en donde se observa la Presa Miguel Alemán o mejor conocida como Presa Valle de Bravo, parte del Sistema Cutzamala.

(Foto: Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

¿Cómo se conforma el Sistema Cutzamala?

El sistema hídrico no solo está conformado por presas, sino que cuenta con aproximadamente 300 kilómetros de tuberías de conducción hasta llegar al Valle de México.

El túnel que existe desde Toluca hasta el Valle de México tiene 16 kilómetros y se realizó para no tener que brincar la Sierra. Esta línea de tuberías cuenta con una vida útil de 50 años.

Se aprovechan las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en el estado de Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo, y Chilesdo en el Estado de México.