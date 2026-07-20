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México

El "Mayo" Zambada es sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos

Las autoridades norteamericanas también buscan que el exlíder del Cártel de Sinaloa pague una multa de 15,000 millones de dólares.
lun 20 julio 2026 09:32 AM
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Ismael el "Mayo" Zambada es sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos a sus 76 años de edad
La defensa de Zambada pelea porque el capo sea recluido en una cárcel con servicios médicos especializados para atender sus problemas de salud. (Foto: Cuartoscuro)

Casi dos años después de ser entregado a la justicia estadounidense, Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua.

Brian Cogan, juez federal del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, dictó la condena oficial este lunes, 11 meses después de que Zambada se declara culpable de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado en una audiencia previa, con lo que evitó llegar a juicio.

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Sentencia del Mayo Zambada

La sentencia da "prisión de por vida" al capo de 76 años de edad. El juez Cogan autorizó, además, un decomiso de 15,000 millones de dólares al patrimonio de Zambada para reparar los daños que ocasionó.

También aceptó las peticiones de los abogados del capo y recomendó un penal con servicios médicos especializados, donde "El Mayo" reciba atención de salud física y mental.

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La sentencia se emite después de aplazar la fecha original en al menos dos ocasiones. "El Mayo" se declaró culpable en agosto de 2025 y el juez programó la sentencia para el 13 de enero de 2026. Sin embargo, a petición de la defensa de Zambada, el juez cambió la fecha al mes de mayo y, posteriormente, a julio.

El abogado Frank Pérez, defensor del "Mayo", pidió más tiempo para presentar el memorando de sentencia ante dificultades para recabar la información clave debido a la violencia en Sinaloa. Con el acuerdo de culpabilidad, logró negociar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solicitaría la pena de muerte.

Así, el capo sigue los pasos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el otro líder del Cártel de Sinaloa que también fue condenado a cadena perpetua en 2019 y está recluido en un penal estadounidense. Se trata de los dos narcotraficantes mexicanos más buscados e importantes de los últimos años.

La captura del "Mayo" Zambada

"El Mayo" fue capturado en Estados Unidos en julio de 2024, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo". Su detención abrió frentes en Sinaloa y entre México y Estados Unidos.

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Zambada acusó a los hijos de "El Chapo" de haberlo secuestrado y llevado a Estados Unidos con engaños. Esto enfrentó a las dos facciones del Cártel de Sinaloa, una comandada por "Los Chapitos" y otra por "Los Mayos", en una guerra que mantiene a Sinaloa en una espiral de violencia.

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El caso también provocó tensiones entre las autoridades mexicanas y las norteamericanas. Tras la detención, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que su país no había participado en el operativo. Pero hace unos días se difundió que un museo de Nuevo México exhibe el avión que sacó a Zambada del país y lo atribuye a operativos del FBI.

Esto llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a reclamar a Estados Unidos nueva información sobre el arresto, tras considerar que incurrió en omisiones y mentiras respecto a su participación. También solicitó a las agencias de seguridad norteamericanas coordinarse y colaborar con México y no actuar de manera unilateral.

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Ismael 'El Mayo' Zambada

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