Ismael el "Mayo" Zambada es sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos a sus 76 años de edad

Sentencia del Mayo Zambada

La sentencia da "prisión de por vida" al capo de 76 años de edad. El juez Cogan autorizó, además, un decomiso de 15,000 millones de dólares al patrimonio de Zambada para reparar los daños que ocasionó.

También aceptó las peticiones de los abogados del capo y recomendó un penal con servicios médicos especializados, donde "El Mayo" reciba atención de salud física y mental.

La sentencia se emite después de aplazar la fecha original en al menos dos ocasiones. "El Mayo" se declaró culpable en agosto de 2025 y el juez programó la sentencia para el 13 de enero de 2026. Sin embargo, a petición de la defensa de Zambada, el juez cambió la fecha al mes de mayo y, posteriormente, a julio.

El abogado Frank Pérez, defensor del "Mayo", pidió más tiempo para presentar el memorando de sentencia ante dificultades para recabar la información clave debido a la violencia en Sinaloa. Con el acuerdo de culpabilidad, logró negociar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solicitaría la pena de muerte.

Así, el capo sigue los pasos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el otro líder del Cártel de Sinaloa que también fue condenado a cadena perpetua en 2019 y está recluido en un penal estadounidense. Se trata de los dos narcotraficantes mexicanos más buscados e importantes de los últimos años.

La captura del "Mayo" Zambada

"El Mayo" fue capturado en Estados Unidos en julio de 2024, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo". Su detención abrió frentes en Sinaloa y entre México y Estados Unidos.