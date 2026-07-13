EU pide cadena perpetua para "El Mayo" y lo acusa de corromper a policías, militares y políticos mexicanos

De acuerdo con la autoridad estadounidense, la organización criminal operó mediante una estructura de violencia y corrupción.

La Fiscalía sostiene que, bajo el liderazgo de "El Mayo", el cártel pagó millones de dólares en sobornos a policías, militares y políticos mexicanos, con el objetivo de evitar la intervención de las autoridades y asegurar el funcionamiento de sus actividades ilícitas.

El gobierno estadounidense también atribuye a Zambada la dirección de sicarios que cometieron asesinatos, torturas y otros actos violentos para fortalecer el control del grupo criminal. Además, argumenta que la magnitud de los delitos, así como el impacto del tráfico de drogas y la violencia asociada al cártel en México, Estados Unidos y otros países, justifican la pena máxima prevista por la ley.

Por ello, los fiscales solicitaron al juez sentenciar a "El Mayo" a prisión de por vida y ordenar el decomiso de 15,000 millones de dólares, monto que, según el documento, quedó establecido en el acuerdo de culpabilidad alcanzado por el narcotraficante.

En la misma presentación, las autoridades estadounidenses señalan que las investigaciones contra el Cártel de Sinaloa comenzaron a principios de la década de 1990 y fueron desarrolladas por el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI), como parte de una pesquisa que derivó en el procesamiento de varios de sus principales dirigentes.