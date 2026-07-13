EU pide cadena perpetua para "El Mayo" y lo acusa de corromper a policías, militares y políticos mexicanos

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó a un juez federal imponer cadena perpetua a Ismael "El Mayo" Zambada García, al sostener que durante décadas dirigió una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo y que el Cártel de Sinaloa destinó millones de dólares en sobornos a integrantes de distintos niveles del gobierno mexicano para garantizar su operación.
La petición fue presentada este 13 de julio ante el juez federal Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, como parte de los argumentos previos a la audiencia de sentencia programada para el 20 de julio.
En el documento, la Fiscalía estadounidense afirma que Zambada, junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán, fundó el Cártel de Sinaloa a finales de la década de 1980 y encabezó el tráfico de toneladas de cocaína, fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos y otros países.