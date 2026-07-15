La FGR entregó a "El Jando" a EU antes de identificarlo como el piloto que trasladó a “El Mayo”

"Jando" formó parte de la segunda entrega de delincuentes enviados a EU

El traslado de Mauro Alberto “N” formó parte de la segunda entrega de presuntos integrantes del crimen organizado realizada por el Gobierno de México a Estados Unidos. En ese grupo también fueron enviados Abigael González Valencia, identificado como líder de “Los Cuinis”, y Servando Gómez, “La Tuta”.

El 12 de agosto de 2025, el gobierno federal informó la entrega de 26 integrantes de alto rango de distintos cárteles a las autoridades estadounidenses.

El día de hoy, el @GabSeguridadMX, en coordinación bilateral y con pleno respeto a nuestra soberanía, trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México.

La acción se realizó en estricto apego a… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 12, 2025

Tras la captura de Zambada y Guzmán López, el Gobierno de México dijo que el piloto del vuelo a Estados Unidos era el ciudadano estadounidense Larry Curtis Parker. No obstante, esa versión se vino abajo cuando Parker negó cualquier vínculo con el caso y se confirmó que la avioneta que él pilotaba no coincidía con la utilizada para el traslado.

Sheinbaum: la entrega de delincuentes tuvo análisis de riesgo

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la entrega de los 26 presuntos delincuentes a Estados Unidos se realizó después de una investigación exhaustiva sobre el perfil de cada uno de ellos y de un análisis de riesgo.

"La entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo Nacional de Seguridad se llevó a cabo en estricto cumplimiento a la Ley de Seguridad Nacional. En esas reuniones, como lo comenté desde la primera entrega, participó directamente el Gabinete de Seguridad. No participé personalmente en esas reuniones. Ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse y cada uno de ellos con el análisis de riesgo de lo que podían representar por estar en México", detalló.

La mandataria aclaró que la decisión adoptada por el Consejo Nacional de Seguridad tuvo como objetivo proteger a México.

Respecto a la salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República, Sheinbaum señaló que corresponde a esa institución explicar los motivos.

"Lo tiene que explicar la fiscal, no me corresponde a mí evaluar por qué razón salió de la Fiscalía", agregó.