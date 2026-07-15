Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

La FGR entregó a "El Jando" a EU antes de identificarlo como el piloto que trasladó a “El Mayo”

La FGR informó que fue hasta junio cuando encontró en sus carpetas de investigación indicios de coincidencia de voz y huellas dactilares que vinculan a "Jando" con el traslado de "El Mayo" a EU.
mié 15 julio 2026 09:20 AM
Añadir Expansión Política en Google
Conferencia Ernestina Investigación Mayo Zambada
''El Mayo'' Zambada fue llevado a Estados Unidos en una pequeña aeronave en 2024. (Foto: FBI)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, 10 meses después de trasladar a Estados Unidos a Mauro Alberto “N”, también identificado como Alejandro “N”, “Jando”, encontró indicios en diversas carpetas de investigación que lo vinculan como el piloto que trasladó a Ismael "El Mayo" Zambada y a Joaquín Guzmán López a ese país.

En un comunicado, la institución encabezada por Ernestina Godoy explicó que, en agosto de 2025, "Jando" fue entregado a las autoridades estadounidenses junto con otros 25 presuntos delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, precisó que fue meses después cuando, a partir de nuevas investigaciones, se identificó su presunta participación en el traslado de "El Mayo" Zambada y Guzmán López a Estados Unidos.

Publicidad

"En junio de 2026, la actual titular de la FGR y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a Ismael “N” y Joaquín “N”, de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos", informó la institución.

"Jando" fue detenido en México el 8 de febrero de 2025 en el poblado de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa, luego de que integrantes de un grupo delictivo que se desplazaban en un vehículo blindado atacaran a elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Te recomendamos:

"El Mayo" Zambada se declara inocente en EU; se queda preso hasta su audiencia
México

"El Mayo" Zambada habría sido engañado para viajar a EU, reporta WSJ

Al ser detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), "Jando" se identificó con un nombre falso. No obstante, los dictámenes periciales realizados por la institución permitieron confirmar su verdadera identidad.

"Esta persona fue vinculada a proceso por diversos delitos y fue identificada como un miembro del grupo delictivo del Cártel de Sinaloa con un alto nivel en dicha organización con riesgo para la seguridad nacional", indicó la FGR.

Aunque el piloto ya fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, en México las investigaciones en su contra continúan.

"La FGR conserva las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación y puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países", agregó la institución.

Publicidad

"Jando" formó parte de la segunda entrega de delincuentes enviados a EU

El traslado de Mauro Alberto “N” formó parte de la segunda entrega de presuntos integrantes del crimen organizado realizada por el Gobierno de México a Estados Unidos. En ese grupo también fueron enviados Abigael González Valencia, identificado como líder de “Los Cuinis”, y Servando Gómez, “La Tuta”.

El 12 de agosto de 2025, el gobierno federal informó la entrega de 26 integrantes de alto rango de distintos cárteles a las autoridades estadounidenses.

Te puede interesar:

fiscalia caso zambada.jpg
México

La FGR acusa a autoridades de EU de no entregar información sobre caso Zambada

Tras la captura de Zambada y Guzmán López, el Gobierno de México dijo que el piloto del vuelo a Estados Unidos era el ciudadano estadounidense Larry Curtis Parker. No obstante, esa versión se vino abajo cuando Parker negó cualquier vínculo con el caso y se confirmó que la avioneta que él pilotaba no coincidía con la utilizada para el traslado.

Sheinbaum: la entrega de delincuentes tuvo análisis de riesgo

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la entrega de los 26 presuntos delincuentes a Estados Unidos se realizó después de una investigación exhaustiva sobre el perfil de cada uno de ellos y de un análisis de riesgo.

"La entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo Nacional de Seguridad se llevó a cabo en estricto cumplimiento a la Ley de Seguridad Nacional. En esas reuniones, como lo comenté desde la primera entrega, participó directamente el Gabinete de Seguridad. No participé personalmente en esas reuniones. Ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse y cada uno de ellos con el análisis de riesgo de lo que podían representar por estar en México", detalló.

La mandataria aclaró que la decisión adoptada por el Consejo Nacional de Seguridad tuvo como objetivo proteger a México.

Respecto a la salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República, Sheinbaum señaló que corresponde a esa institución explicar los motivos.

"Lo tiene que explicar la fiscal, no me corresponde a mí evaluar por qué razón salió de la Fiscalía", agregó.

Publicidad

La captura de "El Mayo"

El 25 de julio de 2024, Ismael "El Mayo" Zambada fue trasladado de Sinaloa a Estados Unidos. El líder del Cártel de Sinaloa aseguró que fue llevado en contra de su voluntad por Joaquín Guzmán López, quien lo trasladó en una aeronave hasta Nuevo México, donde fue detenido.

Posteriormente, Zambada fue llevado a la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, donde se declaró culpable de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Tras recibir su condena, su defensa solicitó que cumpla la sentencia en un centro penitenciario con atención médica especializada debido a su edad y estado de salud.

Además, promovió una solicitud de repatriación ante el Consulado de México al argumentar presuntas violaciones a la soberanía nacional durante su traslado a Estados Unidos.

Te recomendamos:

Conferencia Ernestina Investigación Mayo Zambada
presidencia

FGR investiga posibles violaciones graves de EU en detención de "El Mayo" Zambada

Tags

Fiscal General de la República Ismael 'El Mayo' Zambada Embajada de Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad