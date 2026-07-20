El Gobierno federal alista iniciativa para regular el uso de celulares en escuelas

Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, comentó que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés.
Recordó que hoy en todas las regiones del mundo hay una creciente preocupación por la disminución de atención en las aulas, por el ciberacoso y la dependencia excesiva de las pantallas, por lo que existe una tendencia global orientada en regular el uso de dispositivos inteligentes, sobre todo de teléfonos en las escuelas.
“Vivimos una aceleración tecnológica sin precedentes, desde el internet, la redes sociales , teléfonos inteligentes y la IA que están expandiendo la forma en que aprendemos y nos comunicamos. También plantea desafíos para el bienestar físico, mental y socioemocional de niños y jóvenes, así como para la protección de su privacidad, datos personales y calidad de la interacción”, comentó Morales.
Mencionó que en 2023, 24% de los países del mundo contaba con una tipo de regulación de uso de celulares en las escuelas, para 2026 ya incrementado a 5% de los países, es decir 114 sistemas educativos.
¿Qué dicen algunas regulaciones?
-Prohibir el uso de celulares en primaria y secundaria
-Restringir el acceso de menores de edad a redes sociales
-Establecer límites de tiempo de uso
-Campañas pedagógicas
-Exigencias a las escuelas para que ella desarrollen políticas de restricciones