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México

El Gobierno federal alista iniciativa para regular el uso de celulares en escuelas

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que hasta ahora 16 estados del país han prohibido los celulares en escuelas de educación básica.
lun 20 julio 2026 09:46 AM
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Claudia Shieinbaum
(Foto: Presidencia.)

El gobierno federal presentará una iniciativa al Congreso de la Unión para regular el uso de la tecnología en las escuelas, ya que advirtieron que el uso excesivo de plataformas y a temprana edad traen consecuencias, como obesidad, irrupción de sueño y trastornos mentales.

“Que se traduzca en un esquema de regulación pero sobre todo la educación digital, que los papás sepan qué impactos tiene que sus hijos vean ocho horas al día un dispositivo tecnológico, como pierde relación con otras actividades sociales”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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En conferencia, la mandataria dijo que no se trata de "regular por regular", sino que entre todos se lleguen a un acuerdo. Recordó que en 16 estados ya prohibieron los celulares en escuelas de educación básica.

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El gobierno federal realizará tres foros regionales entre expertos, profesores, autoridades escolares y padres de familia para debatir sobre el tema e integrar una iniciativa que se presentará en el próximo periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre.

Además, el gobierno federal llevará a cabo una semana de juegos tradicionales en las escuelas de México, donde se impulsara el uso del yoyo, trompo y resortera.

“No es solo prohibir la pantalla sino recuperar juegos tradicionales (…)No es una lucha contra tecnología, es a favor del aprendizaje para garantizar una infancia plena y feliz”, dijo Ricardo Villanueva, subsecretario de la Secretaría de Educación Pública.

Los foros se realizarán el 19 de agosto en Nuevo León; 3 de septiembre, en Chiapas y 17 de septiembre en Guerrero, ya que ya se realizaron tres foros más en días anteriores tanto en Jalisco, Baja California Sur y en la sede de la Secretaría de Educación Pública.

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Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, comentó que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés.

Recordó que hoy en todas las regiones del mundo hay una creciente preocupación por la disminución de atención en las aulas, por el ciberacoso y la dependencia excesiva de las pantallas, por lo que existe una tendencia global orientada en regular el uso de dispositivos inteligentes, sobre todo de teléfonos en las escuelas.

“Vivimos una aceleración tecnológica sin precedentes, desde el internet, la redes sociales , teléfonos inteligentes y la IA que están expandiendo la forma en que aprendemos y nos comunicamos. También plantea desafíos para el bienestar físico, mental y socioemocional de niños y jóvenes, así como para la protección de su privacidad, datos personales y calidad de la interacción”, comentó Morales.

Mencionó que en 2023, 24% de los países del mundo contaba con una tipo de regulación de uso de celulares en las escuelas, para 2026 ya incrementado a 5% de los países, es decir 114 sistemas educativos.

¿Qué dicen algunas regulaciones?

-Prohibir el uso de celulares en primaria y secundaria
-Restringir el acceso de menores de edad a redes sociales
-Establecer límites de tiempo de uso
-Campañas pedagógicas
-Exigencias a las escuelas para que ella desarrollen políticas de restricciones

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Claudia Sheinbaum Internet de las Cosas tecnología

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