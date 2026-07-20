El Gobierno federal alista iniciativa para regular el uso de celulares en escuelas

En conferencia, la mandataria dijo que no se trata de "regular por regular", sino que entre todos se lleguen a un acuerdo. Recordó que en 16 estados ya prohibieron los celulares en escuelas de educación básica.

El gobierno federal realizará tres foros regionales entre expertos, profesores, autoridades escolares y padres de familia para debatir sobre el tema e integrar una iniciativa que se presentará en el próximo periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre.

Además, el gobierno federal llevará a cabo una semana de juegos tradicionales en las escuelas de México, donde se impulsara el uso del yoyo, trompo y resortera.

“No es solo prohibir la pantalla sino recuperar juegos tradicionales (…)No es una lucha contra tecnología, es a favor del aprendizaje para garantizar una infancia plena y feliz”, dijo Ricardo Villanueva, subsecretario de la Secretaría de Educación Pública.

Los foros se realizarán el 19 de agosto en Nuevo León; 3 de septiembre, en Chiapas y 17 de septiembre en Guerrero, ya que ya se realizaron tres foros más en días anteriores tanto en Jalisco, Baja California Sur y en la sede de la Secretaría de Educación Pública.