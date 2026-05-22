¿Los estudiantes podrán llevar celulares a las escuelas?

La diputada Laura Álvarez Soto, integrante de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, argumentó que el uso excesivo y descontrolado de celulares y pantallas dentro de las escuelas afecta el aprendizaje, la convivencia y la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Además, 75% de los maestros considera que los estudiantes se distraen constantemente con sus celulares, aseguró.

“El dictamen que se presenta no prohíbe de manera absoluta los teléfonos celulares y elimina cualquier enfoque punitivo o de sanción automática. Entendemos que sólo prohibir el uso de dispositivos no resuelve el problema de fondo. Además, una restricción absoluta podría entrar en contradicción con el mandato constitucional de incorporar la tecnología y la innovación en los procesos educativos”, aclaró.

Las modificaciones contemplan los artículos 7 y 64 de la Ley de Educación de la CDMX en donde se detalla que los estudiantes no podrán utilizar sus celulares durante el horario de clases, salvo en casos excepcionales relacionados con actividades pedagógicas, emergencias o situaciones autorizadas por docentes y autoridades escolares.

La legislación también contempla que las autoridades educativas elaboren lineamientos específicos para definir cómo se aplicarán las restricciones dentro de los planteles y cuáles serán las medidas de supervisión.

El 75% de los profesores aseguran que los estudiantes se distraen con el celular. (Foto: iStock)