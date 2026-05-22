El Congreso de la Ciudad de México avaló una serie de modificaciones a la Ley de Educación con el objetivo de regular el uso de celulares en escuelas de educación básica con el objetivo de reducir las distracciones y fomentar la socialización entre compañeros.
La aprobación contó con el voto a favor de 47 legisladores y cero en contra, por lo que las medidas se aplicarán en escuelas públicas y privadas, principalmente en nivel primaria y secundaria.
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¿Los estudiantes podrán llevar celulares a las escuelas?
La diputada Laura Álvarez Soto, integrante de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, argumentó que el uso excesivo y descontrolado de celulares y pantallas dentro de las escuelas afecta el aprendizaje, la convivencia y la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
Además, 75% de los maestros considera que los estudiantes se distraen constantemente con sus celulares, aseguró.
“El dictamen que se presenta no prohíbe de manera absoluta los teléfonos celulares y elimina cualquier enfoque punitivo o de sanción automática. Entendemos que sólo prohibir el uso de dispositivos no resuelve el problema de fondo. Además, una restricción absoluta podría entrar en contradicción con el mandato constitucional de incorporar la tecnología y la innovación en los procesos educativos”, aclaró.
Las modificaciones contemplan los artículos 7 y 64 de la Ley de Educación de la CDMX en donde se detalla que los estudiantes no podrán utilizar sus celulares durante el horario de clases, salvo encasos excepcionales relacionados con actividades pedagógicas, emergencias o situaciones autorizadas por docentes y autoridades escolares.
La legislación también contempla que las autoridades educativas elaboren lineamientos específicos para definir cómo se aplicarán las restricciones dentro de los planteles y cuáles serán las medidas de supervisión.
🏛✅📲📚 Diputadas y diputados del #CongresoCDMX aprobaron reformar la Ley de Educación de la Ciudad de México para regular el uso responsable de teléfonos celulares en las escuelas. pic.twitter.com/SAMKOSiy95
— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 21, 2026
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Castigar el “phishing”
El diputado Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dio a conocer la fundamentación del dictamen sobre la tipificación del delito de “phishing” en el Artículo 231 del Código Penal capitalino.
El legislador recordó que a nivel nacional se pasó de 300 millones de intentos de ciberataques en el año 2019 a 120 mil millones en 2021, lo que significa que la probabilidad de ser víctima aumentó un 75%.
Esto, añadió, equivale a que cada 39 segundos ocurre un caso; es decir, 2,200 al día.
Ante este panorama, se determinó tipificar el delito de “phishing” o robo de datos personales en el Código Penal local, que se castigará hasta con seis años de prisión.
El "phishing” se define como un anzuelo digital para pescar información y datos de las víctimas a través del engaño, haciéndose pasar por instituciones bancarias, proveedores de servicios, instituciones gubernamentales u otras entidades, mediante mensajes de texto, sitios web o llamadas telefónicas.
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Tras la aprobación de la regulación sobre el uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos, se prevé que entre en vigor una vez que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de la CDMX.