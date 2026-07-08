Educación, educación y más educación para el desarrollo de México

Dicho de otro modo, validamos en el discurso aquella frase de Nelson Mandela que describe a la educación como la herramienta más poderosa para mejorar el mundo, mientras los esfuerzos por hacer efectiva tal afirmación resultan insuficientes a todas luces.

Para nadie es un secreto que los países más industrializados y con mayores estándares de calidad de vida cuentan con sistemas educativos de primer nivel. Ahí tenemos el ejemplo de Corea del Sur, que hasta hace unos 70 años tenía un desempeño económico por debajo del de México, y tras décadas de invertir en educación se ha consolidado como una potencia global en desarrollo.

Entretanto, en nuestro país prevalece una mafia sindical que muchas veces desvirtúa la misión educativa, además de que la carga ideológica se ha impuesto en los últimos años, en detrimento de la calidad de la educación que reciben los alumnos en las aulas. Para muestra los libros de texto gratuitos plagados de errores no solo de ortografía, sino también de información imprecisa, o de plano equivocada.

El propósito de la educación debe ser dotar de recursos a las personas para enfrentar los retos que se les presenten a lo largo de la vida. Sin embargo, hemos heredado un modelo educativo que privilegia la memorización y el aprendizaje mecánico, sin cuestionamientos. De poco sirve este método para lidiar con los desafíos de un mundo tan dinámico y cambiante como el del siglo XXI.

Las formas de evaluación del modelo educativo tradicional también son deficientes. Usamos exámenes estandarizados cuando hoy sabemos que los ritmos de aprendizaje pueden variar de persona a persona y que existen diferentes tipos de inteligencias. Las pruebas tienden a enfocarse en identificar aquello que el estudiante ignora, en lugar de motivarle a demostrar de modo práctico qué es lo que sí aprendió.

Copiar en un examen está prohibido, pero en el ámbito profesional y en la vida cotidiana la norma -o el ideal- es la cooperación. La creatividad se fomenta muy poco, e incluso se desincentiva en algunos contextos, ya que los programas curriculares son rígidos e inflexibles. La expresión artística y el deporte son minimizados en la mayoría de los casos, frenando el proceso de desarrollo del talento.

Avanzar en la construcción de un sistema educativo funcional es posible, aunque primero hay que extirpar las posiciones político-ideológicas, para comprender que la educación es ciencia, innovación y conocimiento neutros, sin preferencias de izquierda o derecha. Y por supuesto, la dimensión ética debe estar presente en el proyecto educativo, con el fin de volver a los valores.