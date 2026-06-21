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México

Iglesia católica pide debate abierto sobre el uso de IA y la educación en México

"El debate no puede recaer exclusivamente en los gobiernos o en las instituciones educativas", consideró la iglesia.
dom 21 junio 2026 03:53 PM
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La iglesia consideró que el planteamiento es oportuno y señaló que el análisis debe ir más allá de los aspectos tecnológicos y económicos. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro.)

La iglesia católica se pronunció a favor de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para abrir un debate sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación y en la vida de niñas y niños.

En la editorial de Desde la fe, consideró que el planteamiento es oportuno y señaló que el análisis debe ir más allá de los aspectos tecnológicos y económicos.

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“La decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de abrir el debate sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación y en la vida de los niños, sin duda es una iniciativa necesaria y oportuna”, apunta

De acuerdo con el texto, la inteligencia artificial ya está integrada en los procesos empresariales, sistemas de toma de decisiones, aulas, hogares y dispositivos móviles, con efectos en la vida cotidiana de estudiantes, por lo que el debate debe centrarse también en el tipo de formación que se busca para las nuevas generaciones y en el modelo de sociedad que se pretende construir.

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“El debate no puede recaer exclusivamente en los gobiernos o en las instituciones educativas. Consideramos necesario que la conversación se extienda a las familias, empresas tecnológicas y varios actores sociales más”, considera.

La publicación retoma la encíclica Magnífica Humanitas, en la que se establece la dignidad de la persona humana como criterio para evaluar el desarrollo tecnológico. Bajo ese enfoque, considera que la tecnología se presenta como un medio al servicio del ser humano.

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Se señala que la inteligencia artificial no sustituye el pensamiento crítico, la búsqueda de la verdad ni la construcción de relaciones humanas. También se advierte que el avance tecnológico ha superado la capacidad de reflexión ética y educativa sobre sus efectos.

El texto añade que aún no se conocen por completo las consecuencias de estas herramientas en la atención, la creatividad, la vida emocional y el discernimiento de niñas, niños y adolescentes, por lo que, entre los riesgos se menciona la tendencia a la inmediatez y la sobreestimulación.

Asimismo, se advierte que el acceso inmediato a la información puede influir en la disminución del ejercicio del pensamiento crítico y en la formulación de preguntas profundas.

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La editorial plantea que el debate debe incluir a familias, instituciones educativas, autoridades y empresas tecnológicas. En ese esquema, se considera a los padres como los principales responsables de la educación de sus hijos, mientras que las escuelas deben fomentar un uso responsable de la tecnología.

Señala además que las empresas pueden contribuir mediante prácticas de transparencia, inclusión y equidad en el desarrollo de estas herramientas.

Sheinbaum y el uso de celulares

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el viernes pasado que México deberá discutir pronto la regulación del uso de los celulares en menores de edad, como ya lo hicieron otros países, e incluso algunos estados mexicanos.

“Creo que este año tenemos que entrar en el país a esa discusión. Por un lado de las plataformas de cuánto tiempo sobre las niñas, los niños y los jóvenes están vinculados a la pantalla, que sí es algo que mamás, papás, todos tenemos que revisar porque es demasiado tiempo que están en la pantalla y hay muchísimos estudios”, comentó.

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