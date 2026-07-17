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Sheinbaum defiende investigación contra Ernesto Ruffo y rechaza acusaciones de persecución política

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la detención del exgobernador de Baja California deriva de una investigación de más de un año sobre una red de contrabando de combustibles.
vie 17 julio 2026 10:03 AM
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Durante su conferencia matutina que se llevó a cabo en Tulum, Claudia Sheinbaum defendió la actuación de la Fiscalía General de la República en el caso de Ernesto Ruffo. (Foto: Captura de pantalla)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que detrás de la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, existan motivaciones políticas o se trate de "justicia selectiva" y explicó que el caso es resultado de una investigación de más de un año encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una presunta red de contrabando de combustibles o "huachicol".

"Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año, en donde se hacen todas las diligencias para poder garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión", afirmó.

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Durante la conferencia matutina que se llevó a cabo en Tulum, Quintana Roo, la mandataria explicó que las indagatorias comenzaron tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburos en Ramos Arizpe, Coahuila, y permitieron identificar una estructura integrada por empresas importadoras, agentes aduanales, transportistas y distribuidores que presuntamente ingresaban combustible al país declarando productos distintos o volúmenes menores a los reales para evadir impuestos.

Ruffo Appel fue detenido este jueves en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

La presidenta señaló que la empresa investigada tiene como socio mayoritario al exgobernador bajacaliforniano y aseguró que las investigaciones permitieron documentar una red que no solo importaba combustible de manera irregular, sino que también participaba en su distribución a nivel nacional.

"La empresa que importa ese combustible es socio mayoritario el exgobernador. Es así de directa la relación y de ahí se hacen una serie de investigaciones", sostuvo.

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Sheinbaum precisó que la acusación se centra en la presunta importación ilegal de combustibles mediante la simulación de mercancías y la evasión del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

"Lo que investiga la fiscalía son los socios que importan combustibles de manera ilegal porque no pagan impuestos, reportan que no son combustibles o menor volumen del que realmente había en los tanques", explicó.

Insistió que si el exgobernador tiene toda la documentación para demostrar que es inocente, el sistema de justicia actuará.

Cuestionada sobre los audios difundidos en días recientes que involucran a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, Sheinbaum evitó pronunciarse a fondo sobre el caso y señaló que corresponde a la mandataria estatal ofrecer una explicación pública.

"No me he comunicado con ella, no nos hemos comunicado y ella tiene que dar una explicación de este tema", afirmó.

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Sheinbaum también respondió a las críticas de dirigentes de oposición que han cuestionado la detención del exgobernador panista. En particular, se refirió a las expresiones de apoyo emitidas por el expresidente Felipe Calderón, quien calificó el caso como un acto de "justicia selectiva".

Sheinbaum recordó que el propio Calderón había señalado públicamente a Ruffo años atrás por presuntos vínculos con actividades ilícitas.

"Calderón tiene algunas publicaciones en 2017 en contra del exgobernador, acusándolo de vínculos con una organización delictiva. Ahora publica un comunicado hablando de solidaridad con él y diciendo que hay justicia selectiva, cosa que negamos absolutamente", dijo.

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La presidenta también rechazó las versiones del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien sostuvo que el caso busca desviar la atención de la polémica generada por los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

"No tiene nada que ver con eso. Es una investigación de un año y son ocho órdenes de aprehensión y otras personas que siguen bajo investigación", respondió.

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Asimismo, defendió la actuación de la FGR y afirmó que las instituciones de seguridad han procedido de manera imparcial, independientemente de la afiliación política de los investigados.

"Son más de 25 casos y hay detenidos presidentes municipales que llegaron por Morena, por el Partido Verde, por el PAN, por el PRI o por Movimiento Ciudadano. No hay ninguna visión de que a unos se les investiga y a otros no", sostuvo.

Sobre los señalamientos de integrantes de Somos México, organización política de la que Ruffo forma parte y que calificó la detención como una "infamia", Sheinbaum insistió en que las pruebas presentadas por la Fiscalía son el elemento central del caso.

Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la culpabilidad del exgobernador y subrayó que corresponderá al Poder Judicial determinar si existen elementos suficientes para procesarlo.

"Si él demuestra que no estaba involucrado en esto, pues actuarán los jueces", señaló.

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Claudia Sheinbaum huachicoleros Baja California

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