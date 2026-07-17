Sheinbaum defiende investigación contra Ernesto Ruffo y rechaza acusaciones de persecución política

Durante la conferencia matutina que se llevó a cabo en Tulum, Quintana Roo, la mandataria explicó que las indagatorias comenzaron tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburos en Ramos Arizpe, Coahuila, y permitieron identificar una estructura integrada por empresas importadoras, agentes aduanales, transportistas y distribuidores que presuntamente ingresaban combustible al país declarando productos distintos o volúmenes menores a los reales para evadir impuestos.

Ruffo Appel fue detenido este jueves en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

La presidenta señaló que la empresa investigada tiene como socio mayoritario al exgobernador bajacaliforniano y aseguró que las investigaciones permitieron documentar una red que no solo importaba combustible de manera irregular, sino que también participaba en su distribución a nivel nacional.

"La empresa que importa ese combustible es socio mayoritario el exgobernador. Es así de directa la relación y de ahí se hacen una serie de investigaciones", sostuvo.

Sheinbaum precisó que la acusación se centra en la presunta importación ilegal de combustibles mediante la simulación de mercancías y la evasión del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

"Lo que investiga la fiscalía son los socios que importan combustibles de manera ilegal porque no pagan impuestos, reportan que no son combustibles o menor volumen del que realmente había en los tanques", explicó.

Insistió que si el exgobernador tiene toda la documentación para demostrar que es inocente, el sistema de justicia actuará.

Cuestionada sobre los audios difundidos en días recientes que involucran a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, Sheinbaum evitó pronunciarse a fondo sobre el caso y señaló que corresponde a la mandataria estatal ofrecer una explicación pública.

"No me he comunicado con ella, no nos hemos comunicado y ella tiene que dar una explicación de este tema", afirmó.