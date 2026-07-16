Ernesto Ruffo, el primer panista que derrotó al PRI en las urnas

En 1989 derrotó al PRI en las urnas y se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país, un resultado considerado el inicio de la alternancia política en las entidades federativas. Su victoria rompió con décadas de hegemonía priista y fue vista como un antecedente de los cambios electorales que, años después, llevarían a la oposición a la Presidencia de la República.

Ernesto Ruffo gobernó Baja California en el final del siglo XX. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro )

Como gobernador de Baja California, de 1989 a 1995, enfrentó el reto de encabezar el primer gobierno estatal no priista en un contexto de fuerte crecimiento económico y demográfico de la frontera norte. Durante su administración impulsó medidas para fortalecer las finanzas públicas, ampliar las facultades de los municipios y promover una mayor apertura en el ejercicio del gobierno.

Tras dejar la gubernatura permaneció activo en la política nacional. Fue senador de la República en dos periodos y participó en comisiones relacionadas con federalismo, hacienda, desarrollo regional, pesca y asuntos fronterizos.

Desde el Congreso impulsó propuestas sobre descentralización, fortalecimiento de los gobiernos locales y reformas en materia de transparencia.

Ruffo Appel también ha sido una voz influyente dentro del PAN. A lo largo de los años respaldó distintas reformas políticas, aunque en varias ocasiones discrepó de las dirigencias nacionales y cuestionó decisiones estratégicas del partido, especialmente tras la salida del PAN de la Presidencia de la República en 2012.

Aunque en los últimos años mantuvo un perfil menos protagónico en la política electoral, continuó participando en el debate público sobre democracia, federalismo, desarrollo fronterizo y seguridad.

Su nombre volvió a ocupar los reflectores tras su detención por autoridades federales, en un caso que ha generado reacciones tanto del PAN como de otros actores políticos.