Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Con 162 carrostanque y 17 empresas: Así operaba la red de huachicol supuestamente liderada por Ernesto Ruffo

La Fiscalía General de la República aseguró que se trata de la red más grande de contrabando detectada en México, con 4,000 millones de pesos en hidrocarburos robados.
vie 17 julio 2026 05:00 PM
Añadir Expansión Política en Google
Así operaba la red de huachicol de Ernesto Ruffo
De acuerdo con la FGR, la red de contrabando declaraba solo el 10% de la capacidad real de cada carrotanque de ferrocarril que ingresaba a México con combustible. (Foto: Alejandro Rodríguez/Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Baja California, el panista Ernesto Ruffo Appel, de ser uno de los líderes de la red de huachicol "más grande" detectada hasta ahora en México.

El transporte ilegal de hidrocarburos, procedentes de Estados Unidos, fue posible gracias a un sofisticado modus operandi, que incluyó la colaboración de 17 empresas y dispuso de 162 carrotanques de ferrocarril para realizar más de 4,200 importaciones de combustible y declarar ante las autoridades solo el 10% del volumen real.

Publicidad

Ernestina Godoy, titular de la dependencia, aseguró que el contrabando de combustible de esta organización significó una defraudación fiscal de 4,000 millones de pesos.

A través de un video, la fiscal dio a conocer la forma en qué operaba esta red, basada en los análisis que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada hizo de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera y ferroviaria.

Te puede interesar:

ernesto-ruffo-es-detenido
México

Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, es detenido por presunto contrabando de combustible

El primer aseguramiento

Horas después de la detención de Ruffo Appel , señalado de delincuencia organizada y contrabando, Godoy explicó que la estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos.

Aunque las empresas relacionadas se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo, al introducir la mercancía a México desde Estados Unidos “declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los efectivamente transportados”.

El primer indicio de la red llegó con el aseguramiento de 33 carrotanques en 2025, en Ramos Arizpe, Coahuila. La organización utilizaba este medio para transportar el combustible y omitir el pago de contribuciones federales. En total, la FGR calcula que al menos se usaron 162 vagones de este tipo.

De acuerdo con la investigación, “la red declaraba solo el 10 % de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril”.

Te puede interesar:

¿Qué es el huachicol fiscal, cómo funciona y cómo afecta a México?
Empresas

¿Qué es el huachicol fiscal, cómo funciona y cómo afecta a México?

La FGR explicó que, al ampliar las investigaciones en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas, detectaron que, entre enero y julio de 2025, la organización “habría realizado 4,238 operaciones de importación” a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.

Publicidad

“El análisis de esas operaciones permitió estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4,000 millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes”, señaló.

Millonaria evasión fiscal

En concreto, sobre el huachicol fiscal, se reportó que tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la evasión estimada asciende a 88.5 millones de pesos.

A ello se suman 18.2 millones de pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA). En conjunto, el posible daño causado a la hacienda pública por estos impuestos asciende a 106.8 millones de pesos.

No solo se reportó el ingreso de otro tipo de mercancías, sino que hubo diferencias significativas entre los volúmenes autorizados para importar combustibles y las cantidades que realmente ingresaron al país.

“En el caso del diésel, se detectó la importación de volúmenes equivalentes a más de 10 veces de lo autorizado. Respecto de la gasolina regular, las empresas involucradas introdujeron más de tres veces y media del volumen permitido”.

Publicidad

El entramado

Según la explicación, todo comenzaba con la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al momento de introducirlos a México, se declaraban cantidades menores a las reales, productos distintos a los transportados o derivados sujetos a un menor pago de impuestos.

Para realizar estos trámites irregulares, la red contaba con la participación de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso de los productos.

Te puede interesar

El huachiol repunta este año con más de 2,500 tomas clandestinas
Expansión Daily

El huachicol repunta este año con más de 2,500 tomas clandestinas

Para los traslados, además de las empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo y las agencias aduanales, había compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto.

“El producto era trasladado por ferrocarril a un punto de descarga, donde era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17 empresas diferentes. Desde ahí, los derivados del petróleo eran comercializados y distribuidos en distintos puntos del país”, explicó la fiscal.

80 cuentas bancarias para defraudar

La Fiscal expuso que la investigación no se limitó a documentar irregularidades en las operaciones de importación, sino que, de manera paralela, se desarrolló un análisis financiero especializado que permitió identificar patrones de operación incompatibles con la actividad económica reportada por las empresas.

“También permitió revelar los mecanismos utilizados para administrar, movilizar y dispersar los recursos derivados de estas actividades”, agregó.

Así se detectó el uso de “cuentas puente”, con movimientos vía 80 cuentas bancarias nacionales, por 3,075 millones de pesos y transacciones cambiarias de 1,386 millones de dólares.

“Las cuentas analizadas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos. Este comportamiento es característico de las denominadas cuentas puente, utilizadas para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus beneficiarios finales”.

FGR defiende investigación contra Ruffo

La fiscal dijo que el arresto del exmandatario y de cuatro de 25 objetivos buscados, entre ellos empresarios y agentes aduanales, fue “resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible”.

Aseguró que hay pruebas contundentes y que las investigaciones continúan. Ya se ha detenido y sometido a proceso, del 1 de diciembre de 2025 al 15 de junio de este año, a 407 personas que operaban por vía marítima, aérea y terrestre para cometer delitos relacionados con el huachicol.

“Quiero hacer hincapié que, como parte de esta investigación, contamos con datos de prueba contundentes, dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis científico de la información, entre muchos otros, que han robustecido determinantemente esta indagatoria”, afirmó.

Tags

huachicoleros Aduanas Secretaría de Hacienda y Crédito Público Crimen, ley y justicia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad