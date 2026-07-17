Con 162 carrostanque y 17 empresas: Así operaba la red de huachicol supuestamente liderada por Ernesto Ruffo

Ernestina Godoy, titular de la dependencia, aseguró que el contrabando de combustible de esta organización significó una defraudación fiscal de 4,000 millones de pesos.

A través de un video, la fiscal dio a conocer la forma en qué operaba esta red, basada en los análisis que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada hizo de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera y ferroviaria.

El primer aseguramiento

Horas después de la detención de Ruffo Appel , señalado de delincuencia organizada y contrabando, Godoy explicó que la estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos.

Aunque las empresas relacionadas se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo, al introducir la mercancía a México desde Estados Unidos “declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los efectivamente transportados”.

El primer indicio de la red llegó con el aseguramiento de 33 carrotanques en 2025, en Ramos Arizpe, Coahuila. La organización utilizaba este medio para transportar el combustible y omitir el pago de contribuciones federales. En total, la FGR calcula que al menos se usaron 162 vagones de este tipo.

De acuerdo con la investigación, “la red declaraba solo el 10 % de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril”.

La FGR explicó que, al ampliar las investigaciones en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas, detectaron que, entre enero y julio de 2025, la organización “habría realizado 4,238 operaciones de importación” a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.