Cambian las reglas de las Becas para el Bienestar: SEP actualiza las causas de cancelación

Las modificaciones en las reglas de operación buscan que se homologuen los documentos que se solicita en los trámites de incorporación, actualización de datos o ontinuidad en los programas, y que los estudiantes y sus familias cuenten con más opciones para acreditar su identidad y domicilio.

Cambios en la Beca Media Superior Benito Juárez

En la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, la dependencia señaló que requiere llevar a cabo modificaciones con el propósito de realizar adecuaciones al procedimiento de cancelación de los apoyos no cobrados, por lo que se amplía el tiempo para que cobren el dinero y después, se cancele el apoyo económico.

“Los apoyos estarán vigentes durante el ciclo escolar en el que sean emitidos; una vez concluido el mismo, los becarios contarán con hasta dos emisiones siguientes para hacer efectivo el cobro. Después de este lapso, la Coordinación Nacional de Becas procederá a la cancelación de los apoyos no cobrados para su reintegro a la Tesorería de la Federación, es decir, después de concluida la conciliación de las siguientes dos emisiones a la finalización del ciclo escolar, la Coordinación Nacional realizará el reintegro”, estipula el DOF.

En las reglas de operación de estas becas que se publicaron el 31 de diciembre de 2025, se estipuló que la cancelación de apoyos sería una emisión después de la finalización del ciclo escolar, y no dos como ahora se estableció.