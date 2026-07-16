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México

Cambian las reglas de las Becas para el Bienestar: SEP actualiza las causas de cancelación

Los beneficiarios de las Becas del Bienestar tendrán algunos cambios tanto en la cancelación de los apoyos económicos como en los documentos que se presentan en los trámites de incorporación.
jue 16 julio 2026 10:22 AM
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Los jóvenes de educación media superior en el país reciben becas por parte del Gobierno federal con el objetivo de que no abandonen sus estudios. (Foto: programasparaelbienestar.gob.)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tres acuerdos para modificar reglas de operación de las Becas del Bienestar en educación media superior Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Rita Cetina para el ejercicio fiscal 2026. Los cambios se refieren a la cancelación de los apoyos económicos.

Los cambios en la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, se refieren al procedimiento de cancelación de los apoyos no cobrados, así como respecto de los documentos requeridos para verificar la identidad de los beneficiarios, de padres y tutores, y para comprobar el domicilio de los mismos.

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Las modificaciones en las reglas de operación buscan que se homologuen los documentos que se solicita en los trámites de incorporación, actualización de datos o ontinuidad en los programas, y que los estudiantes y sus familias cuenten con más opciones para acreditar su identidad y domicilio.

Cambios en la Beca Media Superior Benito Juárez

En la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, la dependencia señaló que requiere llevar a cabo modificaciones con el propósito de realizar adecuaciones al procedimiento de cancelación de los apoyos no cobrados, por lo que se amplía el tiempo para que cobren el dinero y después, se cancele el apoyo económico.

“Los apoyos estarán vigentes durante el ciclo escolar en el que sean emitidos; una vez concluido el mismo, los becarios contarán con hasta dos emisiones siguientes para hacer efectivo el cobro. Después de este lapso, la Coordinación Nacional de Becas procederá a la cancelación de los apoyos no cobrados para su reintegro a la Tesorería de la Federación, es decir, después de concluida la conciliación de las siguientes dos emisiones a la finalización del ciclo escolar, la Coordinación Nacional realizará el reintegro”, estipula el DOF.

En las reglas de operación de estas becas que se publicaron el 31 de diciembre de 2025, se estipuló que la cancelación de apoyos sería una emisión después de la finalización del ciclo escolar, y no dos como ahora se estableció.

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Cambios en la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

El Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que atiende a estudiantes de nivel superior de zonas vulnerables, las modificaciones se hicieron con el propósito de clasificar como escuelas prioritarias a las Escuelas Normales Federales o Estatales y a los Centros de Actualización del Magisterio.

Los beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra, que son alumnos de escuelas clasificadas como prioritarias, recibirán de forma directa hasta por cinco bimestres durante el ejercicio fiscal 2026 conforme a disponibilidad presupuestaria.

Los beneficiarios de esta beca tendrán la oportunidad de cobrar el apoyo hasta dos emisiones siguientes para hacer efectivo el cobro después de que concluya el ciclo escolar, después de ese lapso, se reincorporará a la Federación.

La beca consiste en un apoyo económico de 5, 800 pesos bimestrales para alumnas y alumnos de licenciatura, nivel técnico superior universitario o profesional asociado en instituciones públicas.

El beneficio se otorga durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, con un máximo de 45 mensualidades, salvo en el caso de la carrera de Medicina, donde puede extenderse hasta 55 mensualidades.

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Cambios en la Beca Rita Cetina

En el caso de la Beca Universal Rita Cetina, los cambios se hicieron con el propósito de eliminar la incorporación gradual en el nivel de educación primaria, que en un principio estaba dirigida a alumnos de cuarto, quinto y sexto año de educación primaria; sin embargo, por instrucciones de la presidenta e México, se amplió a todos los grados, es decir, desde primer hasta sexto grado.

La beca en este nivel escolar es un pago único de 2,500 pesos para la compra de uniformes y útiles escolares.

Cambios en trámites

Para acreditar la identidad del beneficiario y, cuando aplique, de la madre, padre o tutor, se podrán presentar documentos oficiales como:

  • Credencial para votar (INE).
  • Pasaporte.
  • Cartilla del Servicio Militar Nacional.
  • Cédula Profesional.
  • Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
  • CURP certificada, cuando proceda.
  • Otros documentos oficiales emitidos por autoridades competentes que permitan acreditar la identidad.

También se ampliaron las opciones para acreditar el domicilio y se podrán presentar los siguientes:

  • Recibo de la luz.
  • Recibo de agua.
  • Recibo de telefonía fija.
  • Recibo de gas.
  • Estado de cuenta bancario.
  • Recibo de impuesto predial.
  • Constancia de residencia expedida por la autoridad competente.
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Julio León, coordinador nacional de las Becas para el Bienestar, anunció que el próximo registro para todos los apoyos educativos —la Beca Rita Cetina de educación básica, la Beca Benito Juárez de educación media superior, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra— se realizará en septiembre de 2026.

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