Cambian las reglas de las Becas para el Bienestar: SEP actualiza las causas de cancelación

Cambios en la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro
El Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que atiende a estudiantes de nivel superior de zonas vulnerables, las modificaciones se hicieron con el propósito de clasificar como escuelas prioritarias a las Escuelas Normales Federales o Estatales y a los Centros de Actualización del Magisterio.
Los beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra, que son alumnos de escuelas clasificadas como prioritarias, recibirán de forma directa hasta por cinco bimestres durante el ejercicio fiscal 2026 conforme a disponibilidad presupuestaria.
Los beneficiarios de esta beca tendrán la oportunidad de cobrar el apoyo hasta dos emisiones siguientes para hacer efectivo el cobro después de que concluya el ciclo escolar, después de ese lapso, se reincorporará a la Federación.
La beca consiste en un apoyo económico de 5, 800 pesos bimestrales para alumnas y alumnos de licenciatura, nivel técnico superior universitario o profesional asociado en instituciones públicas.
El beneficio se otorga durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, con un máximo de 45 mensualidades, salvo en el caso de la carrera de Medicina, donde puede extenderse hasta 55 mensualidades.
Cambios en la Beca Rita Cetina
En el caso de la Beca Universal Rita Cetina, los cambios se hicieron con el propósito de eliminar la incorporación gradual en el nivel de educación primaria, que en un principio estaba dirigida a alumnos de cuarto, quinto y sexto año de educación primaria; sin embargo, por instrucciones de la presidenta e México, se amplió a todos los grados, es decir, desde primer hasta sexto grado.
La beca en este nivel escolar es un pago único de 2,500 pesos para la compra de uniformes y útiles escolares.
Cambios en trámites
Para acreditar la identidad del beneficiario y, cuando aplique, de la madre, padre o tutor, se podrán presentar documentos oficiales como:
- Credencial para votar (INE).
- Pasaporte.
- Cartilla del Servicio Militar Nacional.
- Cédula Profesional.
- Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
- CURP certificada, cuando proceda.
- Otros documentos oficiales emitidos por autoridades competentes que permitan acreditar la identidad.
También se ampliaron las opciones para acreditar el domicilio y se podrán presentar los siguientes:
- Recibo de telefonía fija.
- Estado de cuenta bancario.
- Recibo de impuesto predial.
- Constancia de residencia expedida por la autoridad competente.