Marina del Pilar es protegida de la 4T desde el sexenio de AMLO, señala Jaime Bonilla

Bonilla afirmó que la llamada Cuarta Transformación mantiene una estrategia de protección hacia la gobernadora debido al impacto político que tendría un eventual escándalo de cara a las elecciones de 2027.

"Yo creo que la están protegiendo porque no quieren que se les venga abajo la elección ahora del 27", dijo Bonilla.

El exgobernador también relató que, durante su etapa como senador, sostuvo una reunión con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para advertirle sobre la situación de seguridad en Baja California.

"Tienes que voltear a Baja California: el crimen organizado controla todo en Baja California. Y el presidente me dijo a mí: 'Mira amigo. Tú eres mi amigo y has sido mi amigo por muchos años, pero ella es mi gobernadora y la tengo que proteger'".

Según Bonilla, en ese encuentro entregó cuatro expedientes relacionados con funcionarios estatales detenidos, dos pertenecientes a la Fiscalía General del Estado y dos a la entonces Policía Estatal Preventiva, conocidos como "Los Pepos". Afirmó que esa documentación constituía evidencia de las irregularidades que denunciaba.

"Se los llevé y él me dice, 'pero eso no es ella'. Claro que es ella, pues qué no dices tú, 'que el presidente lo sabe todo'. Entonces, el gobernador sabe todo", acusó.

El exmandatario también respondió a la versión presentada por Marina del Pilar sobre los audios difundidos recientemente y sostuvo que la gobernadora intenta deslindarse de los hechos pese a la evidencia que, aseguró, existe en su contra.

"Ella se defiende con argumentos un tanto tontos como el de hoy, de decir que era inocente y que fue a una reunión y no sabía cuándo y que alguien la cruzó a EU y ahí estaba el FBI. Es ilógico que a quien ha señalado como su peor enemigo (él mismo), a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales.

"A ella no le importa quién se la hizo, sino quién se la paga. ¿Esa es la gobernadora del Estado? ¡Qué tan ingenua vas a ser! ¡Vaya, meterte a la cueva de lobos sin saber quién son! ¿Qué no tiene asesores? ¿Qué no tiene un secretario de Gobierno? ¿Qué no tiene un Jefe de Gabinete? Ella no puede fingir demencia o inocencia: sabe perfectamente dónde se metió, con quién se metió y con quién habló".

Bonilla agregó que, a su juicio, la gobernadora busca presentarse como víctima para desviar la atención de las acusaciones que, dijo, ha formulado en su contra desde hace varios años.

"Quiere convencer a la gente de que es una inocente palomita y que no es la corrupta que yo ya he señalado por años, que no es la narcogobernadora que yo denuncié".