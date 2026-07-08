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México

Calendario de la Beca Rita Cetina en agosto para estudiantes de primaria

Los padres de familia y tutores de alumnos de primaria están recibiendo la tarjeta del Banco del Bienestar hasta el 31 de julio. Las fechas de la dispersión de apoyos ya está establecido.
mié 08 julio 2026 10:26 AM
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Los depósitos se hacen en las tarjetas del Banco del Bienestar en donde no se cobra comisión, aunque se puede retirar el dinero en otras instituciones bancarias. (Foto: Facebook Banco del Bienestar)

Los servidores de la Nación que están entregando las tarjetas del Banco del Bienestar a los padres de familia y tutores de estudiantes de primaria también están entregando un calendario en donde se establece el pago del apoyo económico que será en agosto. El gobierno Federal realiza la dispersión con base a la primera letra del primer apellido del beneficiario.

La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar realiza la entrega de los plásticos en las escuelas hasta el 31 de julio, para después, iniciar con el depósito de 2,500 pesos que es una dispersión única destinada para la compra de útiles y uniformes escolares.

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Calendario pagos Beca Rita Cetina

Día Primera letra del primer apellido

Es importante recordar que debido a que la tarjeta está a nombre del padre de familia o tutor debido a que los menores de edad no pueden acceder a este plástico, el calendario toma en cuenta el primer apellido del titular de la tarjeta.

Lunes 3 de agosto A-B

Martes 4 de agosto C

Miércoles 5 de agosto D-E-F

Jueves 6 de agosto G

Viernes 7 de agosto H-I-J-K-L

Sábado 9 y domingo 10 de agosto no hay depósitos

Lunes 10 de agosto M

Martes 11 de agosto N-Ñ-O-P-Q

Miércoles 12 de agosto R

Jueves 13 de agosto S

Viernes 14 de agosto T-U-V_W-X-Y-Z

¿De cuánto será el depósito?

Los padres de familia y tutores de alumnos de los grados escolares de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria accederán a un pago único de 2,500 pesos para ayuda en la compra de útiles escolares y uniformes.

Requisitos para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar

Para recoger la tarjeta, la madre, padre, tutora o tutor debe presentar identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio no mayor a seis meses. También se requiere llevar acta de nacimiento y CURP de la o el estudiante.

Las familias que se registraron y aún no tienen su tarjeta deberán mantenerse atentas a la información que se comparta en sus escuelas, ya que ahí se indicará la fecha, hora y sede para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar.

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¿Qué pasa si tengo dos alumnos en primaria?

El monto que se recibirá será de 5,000 pesos, es decir, 2,500 por alumno.

Respecto al número de estudiantes beneficiarios, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que en educación preescolar, en el último bimestre de este ciclo escolar correspondiente a mayo-junio, ya se realizó la dispersión de los 176, 362 estudiantes de preescolar.

De primaria, a los 2 millones 793,193.

Y en secundaria, a los 5 millones 247, 246.

El total, en la educación básica nos da ya una cobertura de 8 millones 216,801 estudiantes.

Respecto al dinero, la inversión que se realizó en este último bimestre del año fue de más de 13,116 millones de pesos.

Leer más:

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México

Beca Rita Cetina para primaria: esta es la fecha clave del próximo registro

¿Cómo consultar el saldo en la tarjeta?

A través de la app del Banco del Bienestar que está disponible para los sistemas Android e iOS; también permite ver el qué día cae el recurso a su cuenta, saldos, movimientos, etcétera.

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También se puede consultar el saldo a través de la llamada línea del Banco del Bienestar, que es: 800 900 2000, marcar el número 1, poner los 16 dígitos de la tarjeta, más el año de nacimiento, y con eso les estará arrojando el saldo que tienen en su cuenta.

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Becas para el Bienestar Benito Juárez Estudiantes

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