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México

¿Habrá depósito de la Beca Rita Cetina en julio? La SEP aclara qué pasará con el pago

Los padres de familia y tutores están a la espera del anuncio de la SEP sobre la fecha del próximo pago de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria y secundaria.
mar 14 julio 2026 12:02 PM
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Los estudiantes de educación primaria y secundaria reciben la Beca Rita Cetina que dispersa el Gobierno federal con el objetivo de apoyarlos y evitar la deserción. (Foto: Víctor Lamoyi/Facebook)

A pesar de que los estudiantes de educación básica inician sus vacaciones de verano, ya hay fechas establecidas para las distintas becas que otorga el Gobierno federal como la Rita Cetina que este año se extendió a los alumnos de educación primaria.

El programa Becas Bienestar informó que tras realizar los pagos de los cinco bimestres del ciclo escolar 2025-2026, ya están las fechas programadas para los siguientes depósitos.

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¿Habrá pagos en julio?

No, ya que la dependencia federal explicó que los beneficiarios de alumnos de secundaria ya recibieron los pagos de los cinco bimestres del ciclo escolar, de forma que en julio y agosto no hay dispersión de pagos pues ambos meses corresponden al periodo vacacional.

“La pausa comprende los apoyos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, la Beca Benito Juárez de educación media superior y la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior”, explica la dependencia federal.

¿Cuándo serán los pagos de la Beca Rita Cetina?

En el caso de los alumnos de primaria, la primera dispersión de 2,500 pesos que se prevé se destine a uniformes y útiles escolares, se realizará en agosto. Mientras que los siguientes depósitos de las Becas Bienestar para alumnos de secundaria se harán en octubre y corresponderá al bimestre septiembre-octubre, el primero del nuevo año lectivo.

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Después, los pagos se realizarán durante cinco bimestres, equivalentes a 10 de los 12 meses del año.

  • Periodo sin dispersión: julio-agosto, por vacaciones escolares.
  • Siguiente bimestre: septiembre-octubre.
  • Próxima dispersión: octubre de 2026.

  • La pausa aplica para:

    • Beca Rita Cetina de secundaria.
    • Beca Benito Juárez de educación media superior.
    • Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior.

Leer más:

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México

Calendario de la Beca Rita Cetina en agosto para estudiantes de primaria

¿Cuánto reciben los beneficiarios de la Beca Rita Cetina?

  • Beca Rita Cetina de secundaria: 1,900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria adicional.
  • El apoyo es anual, por un monto de 2,500 pesos por cada alumna o alumno; es decir, en el caso de que haya dos alumnos en casa, las familias recibirán un total de 5,000 pesos.
  • Para las familias incorporadas en 2026, el depósito está previsto para agosto.

Julio León, coordinador nacional de las Becas para el Bienestar, anunció que el próximo registro para todos los apoyos educativos —la Beca Rita Cetina de educación básica, la Beca Benito Juárez de educación media superior, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra— se realizará en septiembre de 2026.

"Si algún papá o mamá no logró inscribir a su hijo por la razón que haya sido, en septiembre volveremos a abrir convocatoria para todas las becas para el siguiente ciclo escolar y ahí estaremos incorporando a todos", dijo León durante la Mañanera del Pueblo del 22 de junio.

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¿Quién fue Rita Cetina?

Rita Cetina Gutiérrez fue una maestra, poeta y promotora de la educación femenina que dedicó gran parte de su vida a impulsar la enseñanza de niñas y jóvenes en Yucatán, estado donde nació.

Nació en Mérida, Yucatán, el 22 de mayo de 1846, en el seno de una familia acomodada, por lo que recibió educación privada, una oportunidad poco común para las mujeres durante el siglo XIX.

El 4 de junio de 1870 fundó la revista Siempreviva, una publicación escrita por mujeres y dirigida a mujeres. Además de crearla, participó como gestora, redactora y editora.

Tags

Becas para el Bienestar Benito Juárez SEP

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