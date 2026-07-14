¿Habrá depósito de la Beca Rita Cetina en julio? La SEP aclara qué pasará con el pago

¿Habrá pagos en julio?

No, ya que la dependencia federal explicó que los beneficiarios de alumnos de secundaria ya recibieron los pagos de los cinco bimestres del ciclo escolar, de forma que en julio y agosto no hay dispersión de pagos pues ambos meses corresponden al periodo vacacional.

“La pausa comprende los apoyos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, la Beca Benito Juárez de educación media superior y la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior”, explica la dependencia federal.

¿Cuándo serán los pagos de la Beca Rita Cetina?

En el caso de los alumnos de primaria, la primera dispersión de 2,500 pesos que se prevé se destine a uniformes y útiles escolares, se realizará en agosto. Mientras que los siguientes depósitos de las Becas Bienestar para alumnos de secundaria se harán en octubre y corresponderá al bimestre septiembre-octubre, el primero del nuevo año lectivo.

