La SEP concluye otro ciclo sin evaluación a alumnos y sin datos sobre abandono escolar

Sin embargo, los datos no se actualizan desde el ciclo escolar 2023-2024 en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) de la SEP. Al menos desde hace tres años se registra el retraso en la difusión de estas estadísticas, señala Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores Educativos de Mexicanos Primero.

Los datos de inicio del ciclo escolar, como el número de alumnos inscritos, se están publicando un año después de concluido el periodo. Mientras que las estadísticas de cierre, como las cifras de eficiencia terminal y abandono escolar, no se difunden o no se actualizan oportunamente.

“Termina el ciclo escolar y no sabemos cuántos alumnos tuvimos al inicio y con cuántos terminamos", apunta Gutiérrez.

El repunte del abandono escolar

El vacío de información alerta porque ocurre en un contexto de repunte del abandono escolar después de la pandemia de covid, observado en los tres niveles de educación básica y en bachillerato.

Por ejemplo, en el ciclo escolar 2019-2020, la SEP reportó un abandono escolar en primaria de 0.4%, que subió a 0.6% en el año escolar 2023-2024. En el mismo periodo, el abandono en secundaria pasó de 2.7% a 3.7%. El nivel medio superior registra la tasa más alta de abandono escolar y en los últimos años repuntó de 10.3% a 11.3%.

Pero la falta de datos actualizados impide conocer si la tendencia al alza se mantiene y también evita que se implementen acciones eficaces para contener el abandono escolar.