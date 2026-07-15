La SEP concluye otro ciclo sin evaluación a alumnos y sin datos sobre abandono escolar

El ciclo escolar 2025-2026 termina este 15 de julio. Los estudiantes de educación básica inician las vacaciones de verano sin saber qué tanto aprendieron o en qué materias enfrentan complicaciones. Tampoco es posible conocer cuántos alumnos dejaron la escuela porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) no aplica evaluaciones y, desde hace dos años, no difunde las estadísticas de abandono escolar.
Este último indicador es clave: permite identificar a los alumnos con problemas y actuar para que regresen a las aulas, antes de que deserten definitivamente del sistema educativo.
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Sin embargo, los datos no se actualizan desde el ciclo escolar 2023-2024 en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) de la SEP. Al menos desde hace tres años se registra el retraso en la difusión de estas estadísticas, señala Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores Educativos de Mexicanos Primero.
Los datos de inicio del ciclo escolar, como el número de alumnos inscritos, se están publicando un año después de concluido el periodo. Mientras que las estadísticas de cierre, como las cifras de eficiencia terminal y abandono escolar, no se difunden o no se actualizan oportunamente.
“Termina el ciclo escolar y no sabemos cuántos alumnos tuvimos al inicio y con cuántos terminamos", apunta Gutiérrez.
El repunte del abandono escolar
El vacío de información alerta porque ocurre en un contexto de repunte del abandono escolar después de la pandemia de covid, observado en los tres niveles de educación básica y en bachillerato.
Por ejemplo, en el ciclo escolar 2019-2020, la SEP reportó un abandono escolar en primaria de 0.4%, que subió a 0.6% en el año escolar 2023-2024. En el mismo periodo, el abandono en secundaria pasó de 2.7% a 3.7%. El nivel medio superior registra la tasa más alta de abandono escolar y en los últimos años repuntó de 10.3% a 11.3%.
Pero la falta de datos actualizados impide conocer si la tendencia al alza se mantiene y también evita que se implementen acciones eficaces para contener el abandono escolar.
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"¿Por qué nos preocupa? Porque se supone que estas estadísticas se consideran para planear las políticas educativas", subraya.
A los expertos también les preocupa que el abandono contribuya, a su vez, a incrementar el rezago educativo. Es decir, el número de personas de 15 años en adelante que no concluyen la educación básica obligatoria.
Aquel temor está latente, además, porque la cobertura escolar básica ha disminuido. En el ciclo escolar 2014-2015 fue del 94% y, para el año 2024-2025, cayó al 89%.
“Difícilmente vamos a saber en qué nivel educativo estamos teniendo más problemas porque no tenemos información”, advierte Patricia Ganem, coordinadora de investigación en la organización civil Educación con Rumbo.
La política de becas es insuficiente
Los especialistas coinciden en que la SEP no está atendiendo los problemas educativos con los programas correctos. Casi todos los esfuerzos se centran en la entrega de becas. Y aunque la carencia económica es uno de los principales motivos de abandono escolar, existen otros factores que las becas no solucionan.
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En 2024, en uno de sus últimos informes antes de ser eliminado por el gobierno federal, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) analizó el Programa de Becas Benito Juárez para la Educación Básica y concluyó que “era necesario, pero insuficiente” para frenar el abandono escolar, por lo que recomendó medidas adicionales.
El Coneval identificó que el monto de la beca se utilizaba muchas veces para completar el ingreso de los hogares más pobres. En algunos casos, la beca ayuda a cubrir las cuotas escolares, uniformes y útiles, pero no alcanza para comprar otros materiales con más impacto en el aprendizaje, como escritorios, internet y dispositivos electrónicos.
Cuando una comunidad no tiene escuelas cercanas, agrega el informe, las familias no pueden cubrir los gastos que implican los traslados o la mudanza a otros municipios para que sus hijos estudien.
Sebastián Corona, investigador de Educación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), coincide en que la falta de escuelas es clave. Sin embargo, este año, el presupuesto del Programa de Educación Básica Comunitaria, destinado a la construcción de escuelas en zonas rurales, tuvo un recorte real de 20% respecto a 2025. Pasó de 6,207 millones de pesos a 4,954 millones.
La razón por la que un niño no va a primaria es porque no tiene una escuela cerca.
Sebastián Corona, investigador de Educación del IMCO.
A esto se suma la falta de un Sistema Nacional de Cuidados, que afecta sobre todo a las niñas. Muchas de quienes abandonan la escuela lo hacen obligadas para ayudar a sus familias en las tareas del hogar, agrega Ganem, la experta de Educación con Rumbo.
Hasta ahora, solo se contempla una campaña para prevenir el abandono escolar y está dirigida al nivel medio superior. La SEP anunció el proyecto “Te Extrañamos en el Salón” este 2026 para buscar en sus domicilios a los alumnos que han faltado a clases por más de una semana y exhortarlos a que regresen a la escuela.
Otro año sin evaluación
Un motivo adicional de abandono escolar es la falta de motivación académica, que se pierde cuando el estudiante no logra comprender las materias más avanzadas. Ganem dice que esto ocurre porque el sistema educativo no detecta a tiempo los problemas en el aprendizaje debido a que México eliminó todas las evaluaciones nacionales que aplicaba.
Además, la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el modelo educativo actual implementado desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, impide reprobar a los alumnos por falta de conocimientos, indica Sebastián Corona, experto del IMCO.
Esto hará que no entren en la estadística de rezago educativo, ya que alcanzarán los niveles académicos obligatorios, pero a costa de que los estudiantes no aprendan realmente en cada grado.
Y sin ninguna evaluación, será difícil que la SEP diseñe los mecanismos necesarios para orientar a los alumnos y reforzar su aprendizaje, coinciden los especialistas.
“El niño no va a contar como rezago educativo, pero no va a tener los conocimientos. Entonces, se dice que estás pateando la bolita al futuro solo para cubrir las cifras”, señala Corona.
Un calendario escolar que no se cumple
En medio de los problemas de aprendizaje, rezago y abandono escolar, las autoridades no cumplen con los 185 días de clases que marca el calendario de la SEP.
Ya son dos ciclos escolares en los que la cifra de abandono no se publica.
Teresa Gutiérrez, especialista de Mexicanos Primero.
Un análisis de Mexicanos Primero encontró que el ciclo escolar estuvo marcado por interrupciones constantes, debido a la violencia, las olas de calor, protestas del magisterio y el Mundial de Futbol 2026. Así que en varios estados del país las clases terminaron antes de lo previsto.
La inseguridad llevó a cierres de escuelas, ajustes de horario o a clases en línea en al menos 34 municipios de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California y Morelos.
En Sinaloa, debido a la guerra entre facciones del Cártel del Sinaloa, las autoridades decretaron el cierre total de escuelas en al menos tres ocasiones. Mientras que la detención en enero del “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó la suspensión de clases en ocho estados, además de Jalisco.
Después, durante junio, las protestas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afectaron las clases de 1.4 millones de estudiantes en cinco estados.
Por las olas de calor y el hecho de que algunas escuelas operan sin ventilación o energía eléctrica, cinco estados adelantaron las vacaciones. Además, ante los partidos de México en la Copa de la FIFA, cuatro veces se publicaron decretos para suspender las clases en las ciudades sede del torneo.
“Por eso hacemos un llamado a que el próximo ciclo escolar tenga como prioridad la recuperación de aprendizajes con una mejor planeación”, demanda Patricia Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero.