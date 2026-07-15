La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario oficial para el ciclo escolar 2026-2027, y bajo el cual se regirán los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tanto en escuelas públicas como privadas en el país. El documento establece que los centros escolares cumplirán con el mínimo de días efectivos de clase requerido, con un total de 185 jornadas escolares.
Ya es oficial: SEP revela cuándo iniciarán las clases del ciclo escolar 2026-2027
¿Cuándo es el inicio de clases?
De acuerdo con lo que se publicó en el DOF, la fecha oficial del regreso a clases es el lunes 31 de agosto de 2026. Una semana antes, es decir, del lunes 24 al viernes 28 de agosto, los alumnos y demás personal escolar tendrán un Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva.
El documento establece que las escuelas públicas y privadas del país cumplirán con el mínimo de días efectivos de clase requerido, con un total de 185 jornadas escolares. De acuerdo con esta propuesta, el ciclo escolar 2026-2027 concluiría el viernes 9 de julio de 2027.
¿Cuántos CTE habrá?
Respecto a los últimos viernes de cada mes en donde los maestros se reúnen en el Consejo Técnico Escolares (CTE), el calendario establece un total de ocho días destinados a estas actividades en la que los alumnos no van a clases.
Calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027
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¿Y las preinscripciones?
En el acuerdo por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2026-2027, se incluye el periodo de preinscripciones para nivel preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el siguiente periodo 2027-2028, que se llevará a cabo en las dos primeras semanas de febrero de 2027, del 2 al 12 de dicho mes.
En el DOF también se publicó el calendario para las escuelas normalistas y bajo el cual se regirán las escuelas de educación normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, el cual durará 190 días para el ciclo escolar 2026-2027.
La fecha del inicio de clases en estas escuelas para la educación normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica es el lunes 31 de agosto, mientras que el cierre del ciclo escolar será el martes 13 de julio de 2027.
Este 15 de julio termina oficialmente el ciclo escolar 2025-2026, por lo que el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo destacó los logros alcanzados en distintos aspectos; por ejemplo, las becas educativas ya acompañan a estudiantes de primaria, secundaria, Educación Media Superior y, cada vez, a más jóvenes de Educación Superior mediante la Beca Gertrudis Bocanegra, recientemente anunciada en Zacatecas para beneficiar a más de 40 mil universitarios.
Mario Delgado señaló que el cierre del ciclo escolar consolida importantes avances de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), entre ellos la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, que permitió realizar valoraciones integrales a 10.8 millones de estudiantes de primaria, quienes ya cuentan con un expediente digital de salud escolar. Explicó que miles de alumnas y alumnos han sido canalizados para recibir atención nutricional, odontológica y lentes gratuitos, además de que durante este ciclo escolar se fortaleció la promoción de hábitos saludables con la eliminación de la comida chatarra en las escuelas, informó la SEP en un comunicado.
“Entonces sigue avanzando la Nueva Escuela Mexicana y se sigue haciendo realidad el derecho a la educación, que promueve la Presidenta de la educación, les deseamos felices vacaciones a todas y todas”, concluyó.