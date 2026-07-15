Ya es oficial: SEP revela cuándo iniciarán las clases del ciclo escolar 2026-2027

¿Cuándo es el inicio de clases?

De acuerdo con lo que se publicó en el DOF, la fecha oficial del regreso a clases es el lunes 31 de agosto de 2026. Una semana antes, es decir, del lunes 24 al viernes 28 de agosto, los alumnos y demás personal escolar tendrán un Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva.

El documento establece que las escuelas públicas y privadas del país cumplirán con el mínimo de días efectivos de clase requerido, con un total de 185 jornadas escolares. De acuerdo con esta propuesta, el ciclo escolar 2026-2027 concluiría el viernes 9 de julio de 2027.

¿Cuántos CTE habrá?

Respecto a los últimos viernes de cada mes en donde los maestros se reúnen en el Consejo Técnico Escolares (CTE), el calendario establece un total de ocho días destinados a estas actividades en la que los alumnos no van a clases.