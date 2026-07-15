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México

Así quedan distribuidas las vacaciones del ciclo escolar 2026-2027, según el calendario de la SEP

La SEP ya publicó el calendario del próximo inicio de clases, en el documento se contemplan los días de clases y de vacaciones por distintas celebraciones o actividades.
mié 15 julio 2026 09:49 AM
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(Obligatorio)
Los días sin clases y de vacaciones escolares son aprovechados por las familias para planear sus vacaciones y disfrutar de los distintos destinos con los que cuenta el país. (Foto: Facebook Secretaría de Turismo de México)

El calendario oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que se publicó este 15 de julio, no solo contempla los días de clases, también incluye las vacaciones, días de Consejo Técnico Escolar (CTE), los días de entrega de calificaciones a los padres y tutores, además del fin de clases.

Algunas familias contemplan estas fechas para programar días de descanso, realizar actividades o bien, viajar hacia algún destino turístico nacional o internacional, y así aprovechar el tiempo en el que los estudiantes no tienen actividades.

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Calendario oficial de la SEP 2026-2027

El documento establece que los centros escolares cumplirán con el mínimo de días efectivos de clase requerido, con un total de 185 jornadas escolares ; este calendario rige a los estudiantes de escuelas públicas y primarias de todo el país.

¿Cuántos días de vacaciones?

La SEP detalló que hay nueve días de suspensión de clases, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

  • Miércoles 16 de septiembre de 2026
  • Lunes 2 de noviembre de 2026
  • Lunes 16 de noviembre de 2026
  • Viernes 25 de diciembre de 2026
  • Viernes 1 de enero de 2027
  • Miércoles 6 de enero de 2027
  • Lunes 1 de febrero de 2027
  • Lunes 15 de marzo de 2027
  • Miércoles 5 de mayo de 2027

En tanto, los periodos de vacaciones son las correspondientes a fin de año, que abarcan desde el lunes 21 de diciembre de 2026 al miércoles 6 de enero de 2027, por lo que los estudiantes regresarán a clases el jueves 7 de enero de ese año.

Después, vienen las vacaciones de primavera que abarcan desde el lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027. El fin de clases es el viernes 9 de julio de 2027.

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Calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 y que se publicó en el DOF. (Foto: Captura de pantalla del DOF)

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¿Cuántos CTE habrá?

Respecto a los últimos viernes de cada mes en donde los maestros se reúnen en el Consejo Técnico Escolares (CTE), el calendario establece un total de ocho días destinados a estas actividades en la que los alumnos no van a clases.

El primero de este día de clases será el viernes 25 de septiembre; le siguen los siguientes:

- Viernes 30 de octubre de 2026
-Viernes 27 de noviembre de 2026
-Viernes 29 de enero de 2027
-Viernes 26 de febrero de 2027

En marzo de 2027 no habrá, ya que los alumnos estarán en vacaciones de primavera.

-Viernes 30 de abril de 2027
-Viernes 28 de mayo de 2027
-Viernes 25 de junio de 2027

El fin de clases es el viernes 9 de julio de 2027.

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En el fin de clases, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrrillo enumeró diversos alcances durante el ciclo escolar 2025-2026 que concluye de manera oficial este 15 de julio. El programa La Escuela es Nuestra (LEEN) benefició a cerca de 73 mil planteles, mientras que las Becas para el Bienestar alcanzan ya a 22 millones de estudiantes en todo el país. Añadió que también se registraron avances históricos en favor del magisterio, con un incremento salarial del 9 por ciento, la basificación de 200 mil docentes y la congelación de la edad mínima de jubilación.

“Entonces sigue avanzando la Nueva Escuela Mexicana y se sigue haciendo realidad el derecho a la educación, que promueve la Presidenta de la educación, les deseamos felices vacaciones a todas y todas”, concluyó.

Tags

SEP vacaciones, turismo, viajes, destinos, viajeros

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