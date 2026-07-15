Así quedan distribuidas las vacaciones del ciclo escolar 2026-2027, según el calendario de la SEP

El calendario oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que se publicó este 15 de julio, no solo contempla los días de clases, también incluye las vacaciones, días de Consejo Técnico Escolar (CTE), los días de entrega de calificaciones a los padres y tutores, además del fin de clases.
Algunas familias contemplan estas fechas para programar días de descanso, realizar actividades o bien, viajar hacia algún destino turístico nacional o internacional, y así aprovechar el tiempo en el que los estudiantes no tienen actividades.