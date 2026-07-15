Así quedan distribuidas las vacaciones del ciclo escolar 2026-2027, según el calendario de la SEP

Calendario oficial de la SEP 2026-2027

El documento establece que los centros escolares cumplirán con el mínimo de días efectivos de clase requerido, con un total de 185 jornadas escolares ; este calendario rige a los estudiantes de escuelas públicas y primarias de todo el país.

¿Cuántos días de vacaciones?

La SEP detalló que hay nueve días de suspensión de clases, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Miércoles 16 de septiembre de 2026

Lunes 2 de noviembre de 2026

Lunes 16 de noviembre de 2026

Viernes 25 de diciembre de 2026

Viernes 1 de enero de 2027

Miércoles 6 de enero de 2027

Lunes 1 de febrero de 2027

Lunes 15 de marzo de 2027

Miércoles 5 de mayo de 2027

En tanto, los periodos de vacaciones son las correspondientes a fin de año, que abarcan desde el lunes 21 de diciembre de 2026 al miércoles 6 de enero de 2027, por lo que los estudiantes regresarán a clases el jueves 7 de enero de ese año.

Después, vienen las vacaciones de primavera que abarcan desde el lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027. El fin de clases es el viernes 9 de julio de 2027.