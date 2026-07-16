Marina del Pilar y Jaime Bonilla abren otro frente de conflicto en la 4T rumbo a 2027
El Partido del Trabajo se encuentra indeciso sobre una alianza con Morena para las elecciones de 2027 en Baja California, pues entre sus personajes señalan que no hay piso parejo en la contienda de 2027.
Un nuevo episodio de tensión sacude a la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde. En esta ocasión, la controversia surgió tras la difusión de audios en los que presuntamente la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, negocia la entrega de información en materia de seguridad a autoridades de Estados Unidos a cambio de recuperar su visa.
La filtración reavivó la disputa que la mandataria mantiene desde hace más de cinco años con su antecesor, Jaime Bonilla. El enfrentamiento entre ambos escaló al grado de que el exgobernador abandonó su militancia en Morena y encontró refugio político en el PT. La confrontación también profundiza las diferencias que ya existían entre ambos partidos de cara a las elecciones de 2027 en Baja California, donde las pugnas internas amenazan con complicar la unidad de la coalición.
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Desde el inicio de su administración en 2021, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha enfrentado diversas controversias que no solo la han involucrado a ella, sino también a integrantes de su entorno familiar, entre ellos su exesposo, Carlos Torres Torres. Ahora, la mandataria enfrenta una nueva polémica tras la difusión de audios en los que presuntamente manifiesta su disposición a colaborar con autoridades de Estados Unidos.
En respuesta, Ávila rechazó las acusaciones y aseguró que jamás ha entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional o la soberanía de México. Además, responsabilizó a su antecesor, Jaime Bonilla, de haber orquestado la situación.
“El año pasado tomé la decisión de dejar atrás las diferencias políticas o personales con el exgobernador Jaime Bonilla. (…) En ese contexto, Jaime Bonilla me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos para platicar del tema relacionado con mi visa. Confié de buena fe en mi antecesor. Hoy queda claro que fue una trampa”, afirmó la gobernadora.
La mandataria explicó que las personas con las que sostuvo el encuentro, y cuyas voces aparecen en los audios difundidos, se hicieron pasar por intermediarios de autoridades estadounidenses. Relató que, al detectar comportamientos que consideró "extraños", decidió canalizarlos con su abogado y sostuvo que nunca llegó a concretarse una reunión con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.
“Solo quisieron grabar una conversación privada para después difundirla con el único interés de afectarme políticamente”, sostuvo la gobernadora, quien precisó que las grabaciones corresponden a una reunión celebrada en diciembre de 2025.
Como parte de su defensa, Marina del Pilar afirmó que el supuesto "enviado" de Jaime Bonilla fue quien organizó el "montaje" de los audios, por lo que se dijo víctima de una venganza con fines políticos. La gobernadora enmarcó este episodio en la confrontación que mantiene con el exmandatario desde hace más de cinco años.
Bonilla acusa a Mariana de “narcogobernadora”
Por su parte, Jaime Bonilla negó estar detrás de la filtración de los audios y puso en duda la versión de la gobernadora, al cuestionar la supuesta "inocencia" con la que, dijo, pretende explicar los hechos. Afirmó que la persona de la que recibió orientación para gestionar el tema de su visa era, según él, "su principal enemigo político" en Baja California.
"Ahora yo soy el que le digo qué es lo que debe hacer. Está enredada tan feo en todas sus mentiras, en todo lo que ha dicho por tanto tiempo. Ha perdido la realidad, vive en una fantasía tremenda", declaró el exgobernador en una entrevista con Radio Fórmula.
El ahora militante del PT también rechazó tener la capacidad de influir ante agencias estadounidenses como el FBI o la CIA. Sostuvo que Marina del Pilar actuó por iniciativa propia y que buscó acercamientos con autoridades de Estados Unidos "en una desesperación por salvarse" de las acusaciones que, aseguró, enfrenta en ese país.
Bonilla recordó además que, desde 2022, denunció públicamente que la gobernadora mantenía presuntos vínculos con el crimen organizado. Señaló que en ese momento informó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sobre diversas situaciones que calificó como "irregulares" en Baja California, entre ellas el supuesto ingreso de integrantes del crimen organizado a la Policía estatal y la presunta participación de funcionarios en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
"Yo fui con el presidente López Obrador y le dije lo que estaba pasando en Baja California, que era muy delicado, y me preguntó: '¿Qué pruebas tienes?'. Le dije que traía cuatro funcionarios contrabandeando droga (...) La denuncié en el Senado y, a los 10 días, (López Obrador) le levantó la mano a la gobernadora", relató.
Durante la entrevista, Bonilla también se refirió a Marina del Pilar como una "narcogobernadora" y sostuvo que incluso podría ser considerada "terrorista", al acusarla de haber entregado el control del estado a organizaciones del crimen organizado.
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Inicio de la pelea con Bonilla
La confrontación entre Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla comenzó incluso antes de que la actual gobernadora asumiera el cargo. Cuando era candidata de Morena al gobierno de Baja California, ya mantenía diferencias con Bonilla, entonces mandatario estatal emanado del mismo partido, conflicto que ella misma ha reconocido. Pese a ello, aseguró que siempre contó con el respaldo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Gané la gubernatura a pesar de la resistencia del exgobernador, que también era de Morena, muy amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fui a una reunión con él (López Obrador), se termina la reunión y me dice: 'Ven, vamos a caminar'. Me abraza y me dice: 'Cuentas con mi apoyo. Quiero mucho a Jaime, pero primero está el movimiento'", relató.
La disputa escaló una vez que Marina del Pilar asumió el gobierno. En 2021 denunció que su antecesor había dejado irregularidades en las finanzas estatales y señaló que Jaime Bonilla firmó un contrato que comprometía cerca del 20% de las participaciones federales futuras de Baja California como garantía de pago para la construcción de una planta solar en el Valle de Mexicali, proyecto impulsado por la empresa Next Energy.
A partir de ese caso, su administración presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado por alrededor de 12 mil millones de pesos contra siete exfuncionarios, entre ellos Jaime Bonilla. El gobierno estatal argumentó que los involucrados autorizaron la construcción de la planta de generación de energía sin contar con las facultades legales para hacerlo.
La respuesta de Bonilla llegó cuando ya se desempeñaba como senador. El exgobernador acusó públicamente a Marina del Pilar de mantener presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sostuvo que el incremento de la violencia en Baja California obedecía a supuestos acuerdos entre el gobierno estatal y el crimen organizado.
La confrontación terminó por provocar la salida de Jaime Bonilla de Morena. Posteriormente se incorporó al Partido del Trabajo (PT), uno de los aliados del oficialismo, desde donde actualmente opera políticamente en Baja California para impulsar la candidatura de Montserrat Caballero a la gubernatura. La exalcaldesa de Tijuana también ha protagonizado desencuentros con Marina del Pilar.
PT y Morena chocan rumbo a 2027
La disputa entre Bonilla y Marina del Pilar ocurre en un momento en el que también existen tensiones entre Morena y el PT por la definición de candidaturas para la elección de gobernador de Baja California en 2027.
Desde junio, cuando iniciaron los registros de los aspirantes a coordinadores de la Transformación y la Soberanía Nacional —figura que posteriormente se convierte en la candidatura al gobierno estatal—, Bonilla condicionó la permanencia del PT en la alianza al exigir que hubiera "piso parejo" en el proceso interno. De lo contrario, advirtió, su partido competiría sin Morena.
Las diferencias surgieron luego de que diversos actores acusaran a Marina del Pilar de intervenir en el proceso interno al respaldar las aspiraciones de Armando Ayala y Julieta Ramírez.
Bonilla también señaló que el PT aún no define si Montserrat Caballero participará en la encuesta que realizará Morena para seleccionar a quien encabezará los trabajos de la Cuarta Transformación en Baja California. No obstante, afirmó que, por ahora, la exalcaldesa es la carta del PT para buscar la gubernatura.
"No estamos endiosados en hacer una alianza, queremos ver cómo todo se va desenvolviendo para que el PT tome sus decisiones. Claro, siempre hay la posibilidad de ir solos", declaró.
La propia Montserrat Caballero mantiene una relación conflictiva con Marina del Pilar. Sus diferencias se hicieron públicas en 2023, cuando Caballero aún era alcaldesa de Tijuana por Morena y criticó a la gobernadora por lo que consideró una falta de acciones frente a la inseguridad y la presencia del crimen organizado en la entidad.
El enfrentamiento entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla podría ahora trasladarse al terreno judicial. Ninguno de los dos descarta emprender acciones legales contra el otro. Mientras la gobernadora afirmó que analiza presentar una denuncia, Bonilla sostuvo que cualquier procedimiento iniciado en este momento difícilmente prosperaría, al considerar que el gobierno estatal mantiene influencia sobre los poderes Legislativo y Judicial en Baja California.
"La Coca-Cola se toma fría; vamos a esperar los tiempos, pero reservamos el derecho de actuar en el momento que sea adecuado", declaró Jaime Bonilla durante una entrevista radiofónica.