Marina del Pilar y Jaime Bonilla abren otro frente de conflicto en la 4T rumbo a 2027

Desde el inicio de su administración en 2021, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha enfrentado diversas controversias que no solo la han involucrado a ella, sino también a integrantes de su entorno familiar, entre ellos su exesposo, Carlos Torres Torres. Ahora, la mandataria enfrenta una nueva polémica tras la difusión de audios en los que presuntamente manifiesta su disposición a colaborar con autoridades de Estados Unidos.

En respuesta, Ávila rechazó las acusaciones y aseguró que jamás ha entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional o la soberanía de México. Además, responsabilizó a su antecesor, Jaime Bonilla, de haber orquestado la situación.

“El año pasado tomé la decisión de dejar atrás las diferencias políticas o personales con el exgobernador Jaime Bonilla. (…) En ese contexto, Jaime Bonilla me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos para platicar del tema relacionado con mi visa. Confié de buena fe en mi antecesor. Hoy queda claro que fue una trampa”, afirmó la gobernadora.

La mandataria explicó que las personas con las que sostuvo el encuentro, y cuyas voces aparecen en los audios difundidos, se hicieron pasar por intermediarios de autoridades estadounidenses. Relató que, al detectar comportamientos que consideró "extraños", decidió canalizarlos con su abogado y sostuvo que nunca llegó a concretarse una reunión con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

“Solo quisieron grabar una conversación privada para después difundirla con el único interés de afectarme políticamente”, sostuvo la gobernadora, quien precisó que las grabaciones corresponden a una reunión celebrada en diciembre de 2025.

Como parte de su defensa, Marina del Pilar afirmó que el supuesto "enviado" de Jaime Bonilla fue quien organizó el "montaje" de los audios, por lo que se dijo víctima de una venganza con fines políticos. La gobernadora enmarcó este episodio en la confrontación que mantiene con el exmandatario desde hace más de cinco años.

Andrés Manuel López Obrador respaldó a Marina del Pilar. (Foto: Redes sociales de Marina del Pilar Ávila.)

Bonilla acusa a Mariana de “narcogobernadora”

Por su parte, Jaime Bonilla negó estar detrás de la filtración de los audios y puso en duda la versión de la gobernadora, al cuestionar la supuesta "inocencia" con la que, dijo, pretende explicar los hechos. Afirmó que la persona de la que recibió orientación para gestionar el tema de su visa era, según él, "su principal enemigo político" en Baja California.

"Ahora yo soy el que le digo qué es lo que debe hacer. Está enredada tan feo en todas sus mentiras, en todo lo que ha dicho por tanto tiempo. Ha perdido la realidad, vive en una fantasía tremenda", declaró el exgobernador en una entrevista con Radio Fórmula.

El ahora militante del PT también rechazó tener la capacidad de influir ante agencias estadounidenses como el FBI o la CIA. Sostuvo que Marina del Pilar actuó por iniciativa propia y que buscó acercamientos con autoridades de Estados Unidos "en una desesperación por salvarse" de las acusaciones que, aseguró, enfrenta en ese país.

Bonilla recordó además que, desde 2022, denunció públicamente que la gobernadora mantenía presuntos vínculos con el crimen organizado. Señaló que en ese momento informó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sobre diversas situaciones que calificó como "irregulares" en Baja California, entre ellas el supuesto ingreso de integrantes del crimen organizado a la Policía estatal y la presunta participación de funcionarios en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

"Yo fui con el presidente López Obrador y le dije lo que estaba pasando en Baja California, que era muy delicado, y me preguntó: '¿Qué pruebas tienes?'. Le dije que traía cuatro funcionarios contrabandeando droga (...) La denuncié en el Senado y, a los 10 días, (López Obrador) le levantó la mano a la gobernadora", relató.

Durante la entrevista, Bonilla también se refirió a Marina del Pilar como una "narcogobernadora" y sostuvo que incluso podría ser considerada "terrorista", al acusarla de haber entregado el control del estado a organizaciones del crimen organizado.