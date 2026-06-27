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México

NYT revela que morenistas colaboran con EU mientras se investiga a Durazo y Villarreal

Una investigación de The New York Times reveló que al menos una docena de gobernadores y legisladores han sostenido acercamientos con autoridades estadounidenses para compartir información.
sáb 27 junio 2026 12:40 PM
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Según una reciente investigación del diario NYT, entre los objetivos de las pesquisas estadounidenses se encuentran los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Ambos (Fotos: Cuartoscuro.)

Al menos una decena de funcionarios, incluidos gobernadores y legisladores, han buscado establecer contacto con autoridades de Estados Unidos para compartir información sobre otros integrantes de Morena, partido gobernante en México, de acuerdo con una investigación publicada este sábado por The New York Times.

El reportaje, firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, señala que estos acercamientos ocurrieron en las semanas posteriores a que el gobierno de Donald Trump acusó a 10 funcionarios mexicanos —en activo y retirados— de colaborar con organizaciones del narcotráfico. Según fuentes consultadas por el medio estadounidense, varios de estos funcionarios buscan anticiparse a investigaciones que podrían alcanzarlos en el futuro.

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La investigación sostiene que parte de esta ola de colaboración fue impulsada por contactos privados realizados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) con políticos mexicanos, con el objetivo de obtener información sobre presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos criminales.

De acuerdo con el diario, algunos integrantes de Morena han iniciado conversaciones con autoridades estadounidenses pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado públicamente las investigaciones impulsadas por Washington, al considerar que representan una injerencia en los asuntos internos de México.

El reportaje advierte que, si las autoridades estadounidenses logran obtener la cooperación de más actores políticos, podría generarse una cadena de testimonios y acusaciones que pondría bajo presión al partido gobernante.

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Tensiones dentro de Morena

The New York Times señala que la postura de Sheinbaum frente a las investigaciones ha evidenciado diferencias internas entre sectores más pragmáticos del gobierno, favorables a una mayor cooperación con Estados Unidos, y grupos que consideran que los procesos judiciales impulsados desde Washington vulneran la soberanía nacional.

La presidenta ha rechazado particularmente las exigencias de detener al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que fiscales estadounidenses lo acusaron de brindar protección al cártel de su estado a cambio de apoyo político.

Gobernadores bajo la lupa

Además, según la investigación, entre los objetivos de las pesquisas estadounidenses se encuentran los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Ambos han rechazado cualquier relación con organizaciones criminales.

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El reportaje también menciona a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien confirmó la autenticidad de un audio filtrado en el que conversa sobre una posible reunión con autoridades estadounidenses. La mandataria aseguró que el encuentro estaría relacionado con la revocación de su visa y negó haber alcanzado acuerdos con funcionarios de Estados Unidos.

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Informantes y cooperación judicial

La publicación destaca que las autoridades estadounidenses han fortalecido sus investigaciones con información proporcionada por narcotraficantes detenidos y extraditados, incluidos integrantes del grupo de Los Chapitos, así como por exfuncionarios mexicanos que actualmente colaboran con la justicia de ese país.

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De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, una de las principales líneas de investigación se centra en documentar presuntos esquemas de sobornos de organizaciones criminales a funcionarios públicos mexicanos.

El diario concluye que el avance de estas investigaciones representa uno de los desafíos políticos más complejos para la administración de Claudia Sheinbaum, debido a que varios de los personajes bajo escrutinio forman parte de Morena o mantienen vínculos cercanos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Alfonso Durazo Estados Unidos Morena

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