Los Viagras y Cártel de Juárez pasan de ser dos grupos criminales locales a organizaciones terroristas

“El Cártel de Juárez y Los Viagras son cárteles narcoterroristas violentos que han cometido numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, incluida la masacre de 2019 en Sonora en la que nueve ciudadanos estadounidenses —tres adultos y seis niños— fueron asesinados por sicarios de La Línea, la facción dominante del Cártel de Juárez”, informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Los Viagras y Cártel de Juárez son organizaciones de menor alcance territorial y menor capacidad operativa, a diferencia de agrupaciones como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo, tienen impacto en la criminalidad y han sembrado terror en algunas regiones del país.

Cártel de Juárez

Fue una de las organizaciones criminales más poderosas de México, pero hoy es de mucho menor tamaño.

Su actividad criminal es el narcotráfico, pero han ido diversificándose a trata de personas, el secuestro, la extorsión y el microtráfico (venta y distribución de drogas en pequeñas cantidades a consumidores finales y nivel local).

Su sede es Ciudad Juárez y es conocida también como Organización Vicente Carrillo Fuentes (OVCF), en honor a su líder fundador.

Los orígenes de la organización se remontan a la década de 1980. En esos años, Ciudad Juárez estaba bajo el control de Rafael Aguilar Guajardo, quien trabajaba de la mano con el Cártel de Guadalajara, sin embargo, en 1993 murió y Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, se quedó con el control.

De acuerdo con un reporte de la organización Insigh Crime, el cártel creció y no solo tuvo presencia en México, también en el sur del continente.