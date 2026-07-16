Los Viagras y Cártel de Juárez pasan de ser dos grupos criminales locales a organizaciones terroristas

A pesar de que ya no tiene la misma presencia en el país, es una de las organizaciones más fuertes del norte, parte de ello, lo debe a las alianzas que establece.
“A pesar de los informes recientes sobre su declive, el Cartel de Juárez sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas de México y la región. Células pequeñas realizan diferentes tipos de operaciones que van desde el transporte hasta la distribución de drogas”, agrega el reporte de Insigh Crime.
Los Viagras
Originarios de Tierra Caliente, Los Viagras son una organización criminal de formación reciente. Surgieron en 2014 camuflajeándose como autodefensas que supuestamente combatían a Los Caballeros Templarios.
Su líder es Nicolás Sierra Santana y tiene una alianza criminal con Cárteles Unidos, otra de las agrupaciones que Estados Unidos designó como organización terrorista.
Sierra es buscado por la justicia de Estados Unidos por delitos de conspiración de drogas y el Departamento de Estado ofrece una recompensa de cinco millones de dólares como recompensa.
“Según Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Nicolás Sierra Santana es el líder del cártel conocido como Los Viagras, un cártel violento y poderoso en Michoacán, México. A lo largo de su historia, el cártel de Los Viagras, liderado por Sierra, ha cambiado de alianzas para consolidar su control territorial y el narcotráfico en la región”, informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.
“El grupo armado Los Viagras, que hace parte de la fuerza de autodefensa respaldada por el gobierno de México, es en realidad una organización criminal que opera bajo la fachada de un movimiento de autodefensa, lo que evidencia que las autoridades están legitimando grupos delictivos involuntariamente”, se lee en un análisis de Insigh Crime .
Las actividades criminales de Los Viagras incluyen sicariato, extorsión y tráfico de marihuana y drogas sintéticas.
La agrupación fue señalada de estar relacionada con el homicidio de Hipólito Mora Chávez, fundador de los grupos de autodefensas en Michoacán, ocurrido en junio de 2023.