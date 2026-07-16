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México

Los Viagras y Cártel de Juárez pasan de ser dos grupos criminales locales a organizaciones terroristas

Además del tráfico de droga, ambas organizaciones realizan actividades criminales como trata de personas, sicariato y extorsión. El Gobierno de Trump las agregó a la lista negra.
jue 16 julio 2026 05:00 PM
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En Michoacán surgieron Los Viagras, una de las nuevas organizaciones criminales que fueron designadas por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras. (Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro.)

Dedicadas a actividades delictivas como el sicariato, extorsión, tráfico de mariguana, trata de personas y el secuestro a nivel local en sus respectivas entidades, Los Viagras y Cártel de Juárez se sumaron a la lista de las organizaciones criminales en la mira de Estados Unidos al ser designadas el Departamento del Tesoro como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

Junto al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos, La Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, Los Viagras y Cártel de Juárez son ya ocho las organizaciones criminales mexicanas incluidas a la lista negra de Estados Unidos en la que están agrupaciones como Boko Haram, ISIS, Al Shabaab, Jemaah Islamiya, Al Qaeda, Hamás, Hizbulá, Estado Islámico de Irak y Siria.

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“El Cártel de Juárez y Los Viagras son cárteles narcoterroristas violentos que han cometido numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, incluida la masacre de 2019 en Sonora en la que nueve ciudadanos estadounidenses —tres adultos y seis niños— fueron asesinados por sicarios de La Línea, la facción dominante del Cártel de Juárez”, informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Los Viagras y Cártel de Juárez son organizaciones de menor alcance territorial y menor capacidad operativa, a diferencia de agrupaciones como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo, tienen impacto en la criminalidad y han sembrado terror en algunas regiones del país.

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Cártel de Juárez

Fue una de las organizaciones criminales más poderosas de México, pero hoy es de mucho menor tamaño.

Su actividad criminal es el narcotráfico, pero han ido diversificándose a trata de personas, el secuestro, la extorsión y el microtráfico (venta y distribución de drogas en pequeñas cantidades a consumidores finales y nivel local).

Su sede es Ciudad Juárez y es conocida también como Organización Vicente Carrillo Fuentes (OVCF), en honor a su líder fundador.

Los orígenes de la organización se remontan a la década de 1980. En esos años, Ciudad Juárez estaba bajo el control de Rafael Aguilar Guajardo, quien trabajaba de la mano con el Cártel de Guadalajara, sin embargo, en 1993 murió y Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, se quedó con el control.

De acuerdo con un reporte de la organización Insigh Crime, el cártel creció y no solo tuvo presencia en México, también en el sur del continente.

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“Con el tiempo llegó a controlar al menos la mitad de todo el tráfico mexicano e incluso extendió sus operaciones a Centro y Sudamérica, incluidos Chile y Argentina”, indica.

Mediante el uso del tráfico comercial y de mensajería, el Crátel de Juárez movió miles de toneladas de cocaína de Colombia a México por vía aérea.

Cuando la droga ya estaba en México, era transportada a Estados Unidos por tierra.

En 1997, su líder ''El Señor de los Cielos'' murió mientras se realizaba una cirugía plástica, por lo que sus hermanos, Vicente y Rodolfo, se hicieron cargo del cártel.

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En sus mejores momentos, el Cártel de Juárez operó en 21 estados, entre ellos, Sinaloa, Durango, Jalisco, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Colima, Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Uno de sus brazos armados, La Línea, estuvo implicado en uno de los episodios de más violencia en México: el multihomicidio de integrantes de las familias LeBarón y Langford en noviembre de 2019.

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A pesar de que ya no tiene la misma presencia en el país, es una de las organizaciones más fuertes del norte, parte de ello, lo debe a las alianzas que establece.

“A pesar de los informes recientes sobre su declive, el Cartel de Juárez sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas de México y la región. Células pequeñas realizan diferentes tipos de operaciones que van desde el transporte hasta la distribución de drogas”, agrega el reporte de Insigh Crime.

Los Viagras

Originarios de Tierra Caliente, Los Viagras son una organización criminal de formación reciente. Surgieron en 2014 camuflajeándose como autodefensas que supuestamente combatían a Los Caballeros Templarios.

Su líder es Nicolás Sierra Santana y tiene una alianza criminal con Cárteles Unidos, otra de las agrupaciones que Estados Unidos designó como organización terrorista.

Sierra es buscado por la justicia de Estados Unidos por delitos de conspiración de drogas y el Departamento de Estado ofrece una recompensa de cinco millones de dólares como recompensa.

“Según Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Nicolás Sierra Santana es el líder del cártel conocido como Los Viagras, un cártel violento y poderoso en Michoacán, México. A lo largo de su historia, el cártel de Los Viagras, liderado por Sierra, ha cambiado de alianzas para consolidar su control territorial y el narcotráfico en la región”, informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“El grupo armado Los Viagras, que hace parte de la fuerza de autodefensa respaldada por el gobierno de México, es en realidad una organización criminal que opera bajo la fachada de un movimiento de autodefensa, lo que evidencia que las autoridades están legitimando grupos delictivos involuntariamente”, se lee en un análisis de Insigh Crime .

Las actividades criminales de Los Viagras incluyen sicariato, extorsión y tráfico de marihuana y drogas sintéticas.

La agrupación fue señalada de estar relacionada con el homicidio de Hipólito Mora Chávez, fundador de los grupos de autodefensas en Michoacán, ocurrido en junio de 2023.

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Violencia Estados Michoacán Chihuahua

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