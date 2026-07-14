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México

Ulises Lara deja titularidad en la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la FGR

Ulises Lara llegó a la Fiscalía General de la República tras la designación de Ernestina Godoy como fiscal general.
mar 14 julio 2026 09:33 PM
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¿Quién es Ulises Lara, el fiscal de CDMX?
Ulises Lara trabajó junto a Ernestina Godoy desde la Fiscalía de CDMX. (Fotos: Armando Monroy/Cuartoscuro l FGJ CDMX)

Ulises Lara presentó su renuncia al cargo de titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), puesto que ocupó desde enero de este año.

Su salida se produce luego de poco más de seis meses en funciones y en un momento en que esa área tenía bajo su responsabilidad investigaciones de alto impacto político y judicial.

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La salida del exfuncionario ocurre mientras la institución mantiene abiertas indagatorias relacionadas con presuntos vínculos de servidores públicos con organizaciones criminales, entre ellas la investigación que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En una carta, Lara aseguró que deja el cargo por ''motivos personales''.

La renuncia se conoce en un contexto de creciente atención sobre el desempeño de la Fiscalía en casos considerados prioritarios.

En los últimos días, el avance de esas investigaciones volvió al centro del debate público tras las declaraciones de autoridades estadounidenses y la exigencia de que se esclarezcan las acusaciones presentadas contra funcionarios mexicanos.

Horas antes de que trascendiera la salida de Lara, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía informar sobre el estado de las investigaciones relacionadas con el caso de Ismael "El Mayo" Zambada y con las acusaciones dirigidas contra Rocha Moya, al señalar que hasta ahora Estados Unidos no ha entregado nuevas pruebas a las autoridades mexicanas.

Lara llegó a la FGR después de su paso por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde ocupó distintos cargos hasta convertirse en encargado del despacho.

Su incorporación al organismo federal fue vista como un movimiento para fortalecer la investigación de asuntos estratégicos y de alto impacto.

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Fiscalía General de Justicia de la CDMX Fiscal General de la República Ernestina Godoy Ramos

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