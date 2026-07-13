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México

Así quedaría el calendario escolar 2026-2027, según el anteproyecto presentado por la SEP

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer un primer borrador correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.
lun 13 julio 2026 11:23 AM
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Los estudiantes de nivel básico en el país están a punto de iniciar el periodo de vacaciones de verano correspondiente al ciclo escolar 2025-2026. (Foto: Chat GPT )

Los padres de familia y tutores de alumnos de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) acuden esta semana a la firma y entrega de boletas correspondientes al último trimestre del ciclo escolar 2025-2026, cuya fecha oficial de conclusión es el miércoles 15 de julio.

Durante este proceso, algunas autoridades escolares también han compartido fechas tentativas para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, así como los periodos previstos para las preinscripciones del siguiente año lectivo.

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¿Cuándo arrancarían las clases en escuelas de la SEP?

La dependencia federal detalló en el primer borrador del calendario escolar, publicado el 10 de julio, que el inicio de clases está previsto para el lunes 31 de agosto. Sin embargo, los docentes y demás personal educativo regresarán a sus actividades desde el lunes 24 de agosto para realizar labores previas al arranque del ciclo.

El documento establece que las escuelas públicas y privadas del país cumplirán con el mínimo de días efectivos de clase requerido, con un total de 185 jornadas escolares. De acuerdo con esta propuesta, el ciclo escolar 2026-2027 concluiría el viernes 9 de julio de 2027.

¿Y las preinscripciones?

En el acuerdo por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2026-2027, se incluye el periodo de preinscripciones para nivel preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el siguiente periodo 2027-2028, que se llevará a cabo en las dos primeras semanas de febrero de 2027, del 2 al 12 de dicho mes.

Es importante recordar que este documento aún no es oficial y se prevé en las próximas semanas se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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En el marco del fin del ciclo escolar 2025-2026, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que tras el arranque de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), uno de los ejes prioritarios fue la construcción de ambientes escolares seguros, inclusivos y libres de violencia.

“Para ello, se fortaleció la participación de la SEP en estrategias nacionales orientadas a prevenir la violencia y el embarazo adolescente, así como a promover la igualdad sustantiva, la cultura de paz y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante un trabajo coordinado con diversas instituciones del Gobierno de México”, informó la SEP en un comunicado.

Invitó a las y los maestros a trabajar de manera coordinada con las familias para aprovechar al máximo los días de clase, porque el último día de clases es igual de importante que el primero. “No pensemos en el cierre como un final, sino como un momento pedagógico clave para la concreción de aprendizajes que impulsen y motiven a nuestros estudiantes a seguir avanzando en su autoestima, su curiosidad y su capacidad para transformar el mundo que lo rodea y alcanzar sus sueños”.

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“Gracias por hacer posible la transformación en cada aula, en cada escuela, en cada comunidad, para que las niñas, niños y adolescentes de México descubran su propia voz, tracen sus sueños y construyan un porvenir con empatía y razonamiento, conciencia y humanismo, con pensamiento crítico y hondo arraigo comunitario”, concluyó.

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Las vacaciones de verano arrancan de manera formal desde el sábado 18 al viernes 31 de julio, y se prevé que se extiendan durante todo el mes de agosto, para retomar actividades la primera semana de septiembre. Es decir, los alumnos tendrán seis semanas de vacaciones, o lo que es lo mismo 44 días sin clases contando los fines de semana.

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