Así quedaría el calendario escolar 2026-2027, según el anteproyecto presentado por la SEP

En el marco del fin del ciclo escolar 2025-2026, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que tras el arranque de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), uno de los ejes prioritarios fue la construcción de ambientes escolares seguros, inclusivos y libres de violencia.
“Para ello, se fortaleció la participación de la SEP en estrategias nacionales orientadas a prevenir la violencia y el embarazo adolescente, así como a promover la igualdad sustantiva, la cultura de paz y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante un trabajo coordinado con diversas instituciones del Gobierno de México”, informó la SEP en un comunicado.
Invitó a las y los maestros a trabajar de manera coordinada con las familias para aprovechar al máximo los días de clase, porque el último día de clases es igual de importante que el primero. “No pensemos en el cierre como un final, sino como un momento pedagógico clave para la concreción de aprendizajes que impulsen y motiven a nuestros estudiantes a seguir avanzando en su autoestima, su curiosidad y su capacidad para transformar el mundo que lo rodea y alcanzar sus sueños”.
“Gracias por hacer posible la transformación en cada aula, en cada escuela, en cada comunidad, para que las niñas, niños y adolescentes de México descubran su propia voz, tracen sus sueños y construyan un porvenir con empatía y razonamiento, conciencia y humanismo, con pensamiento crítico y hondo arraigo comunitario”, concluyó.