Así quedaría el calendario escolar 2026-2027, según el anteproyecto presentado por la SEP

¿Cuándo arrancarían las clases en escuelas de la SEP?

La dependencia federal detalló en el primer borrador del calendario escolar, publicado el 10 de julio, que el inicio de clases está previsto para el lunes 31 de agosto. Sin embargo, los docentes y demás personal educativo regresarán a sus actividades desde el lunes 24 de agosto para realizar labores previas al arranque del ciclo.

El documento establece que las escuelas públicas y privadas del país cumplirán con el mínimo de días efectivos de clase requerido, con un total de 185 jornadas escolares. De acuerdo con esta propuesta, el ciclo escolar 2026-2027 concluiría el viernes 9 de julio de 2027.

¿Y las preinscripciones?

En el acuerdo por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2026-2027, se incluye el periodo de preinscripciones para nivel preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el siguiente periodo 2027-2028, que se llevará a cabo en las dos primeras semanas de febrero de 2027, del 2 al 12 de dicho mes.

Es importante recordar que este documento aún no es oficial y se prevé en las próximas semanas se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).