¿Cuánto duran las vacaciones de verano tras el fin del ciclo escolar 2026 de la SEP?

Estudiantes que cursaron la educación básica
En el marco del cierre del ciclo escolar, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM), se consolida como un modelo educativo que coloca en el centro el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, gracias al compromiso de maestras, maestros, directivos, familias y autoridades educativas de todo el país.
La SEP informó en un comunicado que en educación preescolar se atendió a 3.8 millones de niñas y niños, alcanzando una cobertura de 61.5% de la población de entre tres y cinco años.
A nivel primaria hubo una matrícula de 12.5 millones de estudiantes, con una cobertura de 98%, lo que representa una atención prácticamente universal para las niñas y los niños de seis a 11 años.
A nivel secundaria la matrícula alcanzó 6.3 millones de estudiantes, con una cobertura de 93.9%, consolidando una elevada participación de las y los adolescentes en este nivel educativo.