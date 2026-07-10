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México

¿Cuánto duran las vacaciones de verano en escuelas de la SEP?

Los estudiantes de educación básica en el país están a punto de concluir las clases correspondientes al ciclo escolar 2025-2026, y disfrutar de las vacaciones de verano.
vie 10 julio 2026 11:44 AM
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¿Cuánto duran las vacaciones de verano tras el fin del ciclo escolar 2026 de la SEP?
Hay distintos lugares turísticos en México que pueden disfrutarse en familia durante este periodo vacacional. (Foto: Facebook Secretaría de Turismo de México)

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria culminan el ciclo escolar 2025-2026 el miércoles 15 de julio para entrar a un periodo vacacional que algunas veces es aprovechado por los padres de familia para realizar diversas actividades, acudir a un destino turístico del país o bien, descansar.

Este es el tiempo estipulado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para las vacaciones de verano.

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¿Cuánto duran las vacaciones de verano?

El documento que compartió la dependencia federal previo al arranque de clases contempla diversos periodos de vacaciones, estas son las fechas para el periodo de descanso a medio año.

El martes 14 de julio se marca como el día destinado a dar a conocer a los padres y los tutores las calificaciones y la boleta con los tres trimestres en los que se dividió el periodo de enseñanza.

El miércoles 15 de julio es el último día de clases, en la que muchas escuelas aprovechan para realizar bailes y festivales para despedir a los estudiantes de los últimos grados escolares.

El jueves 16 y viernes 17 de julio los profesores tendrán un taller intensivo.

Las vacaciones de verano arrancan de manera formal desde el sábado 18 al viernes 31 de julio, y se prevé que se extiendan durante todo el mes de agosto, para retomar actividades la primera semana de septiembre. Sin embargo, la SEP aún no da a conocer el calendario oficial del próximo ciclo escolar, por lo que se recomienda esperar el anuncio oficial.

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Calendario disponible en https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

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Estudiantes que cursaron la educación básica

En el marco del cierre del ciclo escolar, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM), se consolida como un modelo educativo que coloca en el centro el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, gracias al compromiso de maestras, maestros, directivos, familias y autoridades educativas de todo el país.

La SEP informó en un comunicado que en educación preescolar se atendió a 3.8 millones de niñas y niños, alcanzando una cobertura de 61.5% de la población de entre tres y cinco años.

A nivel primaria hubo una matrícula de 12.5 millones de estudiantes, con una cobertura de 98%, lo que representa una atención prácticamente universal para las niñas y los niños de seis a 11 años.

A nivel secundaria la matrícula alcanzó 6.3 millones de estudiantes, con una cobertura de 93.9%, consolidando una elevada participación de las y los adolescentes en este nivel educativo.

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"No pensemos en el cierre como un final, sino como un momento pedagógico clave para la concreción de aprendizajes que impulsen y motiven a nuestros estudiantes a seguir avanzando en su autoestima, su curiosidad y su capacidad para transformar el mundo que lo rodea y alcanzar sus sueños”, destacó Mario Delgado.

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