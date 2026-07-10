¿Cuánto duran las vacaciones de verano tras el fin del ciclo escolar 2026 de la SEP?

¿Cuánto duran las vacaciones de verano?

El documento que compartió la dependencia federal previo al arranque de clases contempla diversos periodos de vacaciones, estas son las fechas para el periodo de descanso a medio año.

El martes 14 de julio se marca como el día destinado a dar a conocer a los padres y los tutores las calificaciones y la boleta con los tres trimestres en los que se dividió el periodo de enseñanza.

El miércoles 15 de julio es el último día de clases, en la que muchas escuelas aprovechan para realizar bailes y festivales para despedir a los estudiantes de los últimos grados escolares.

El jueves 16 y viernes 17 de julio los profesores tendrán un taller intensivo.

Las vacaciones de verano arrancan de manera formal desde el sábado 18 al viernes 31 de julio, y se prevé que se extiendan durante todo el mes de agosto, para retomar actividades la primera semana de septiembre. Sin embargo, la SEP aún no da a conocer el calendario oficial del próximo ciclo escolar, por lo que se recomienda esperar el anuncio oficial.