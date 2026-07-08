¿Cómo descargar la boleta de calificaciones de la SEP 2026 paso a paso y qué hacer si no aparece?

Boletas de calificaciones

Si deseas descargar la boleta de calificaciones, existen dos opciones: una es a través de la página del Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged), plataforma de la SEP para recabar, gestionar y difundir información del Sistema Educativo Nacional.

El Siged detalla que las calificaciones que se muestran en el portal son resultado de la integración de información que envían las autoridades educativas de los estados y de la CDMX.

Desde el portal Siged

Accede al siguiente link https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html Ingresa la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno y selecciona buscar.

En caso de que la información presentada no corresponda con el ciclo escolar que culminó el estudiante, o aún no esté disponible, se recomienda ponerse en contacto con la autoridad de tu centro escolar, y son los maestros los que tienen la fecha aproximada en la que se podrá consultar las calificaciones más recientes.

Boletas de escuelas en la CDMX

La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México es la página en donde se pueden consultar las boletas a través de los siguientes pasos:

Accede a la página https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx:8012/ConsultaBoleta/ Captura el CURP y la Clave de centro de trabajo (CCT). Si no tienes la clave puedes obtenerla en el directorio de escuelas de la autoridad en https://www.aefcm.gob.mx/gbmx/varios/localiza-escuela/index.html

En caso de que las autoridades educativas aún no suban a la plataforma las calificaciones, saldrá una leyenda en el portal con el siguiente mensaje.

"En caso de que la información presentada no coincida con tus resultados obtenidos en el ciclo escolar o no esté disponible, por favor ponte en contacto con la autoridad de tu centro escolar", sugiere el portal.