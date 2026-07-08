Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

¿Cómo descargar la boleta de calificaciones de la SEP paso a paso y qué hacer si no aparece?

El ciclo escolar 2025-2026 concluye el 15 de julio, por lo que las boletas de calificaciones podrán descargarse a través de las plataformas oficiales en línea.
mié 08 julio 2026 12:39 PM
Añadir Expansión Política en Google
¿Cómo descargar la boleta de calificaciones de la SEP 2026 paso a paso y qué hacer si no aparece?
Las calificaciones que se muestran en la boleta se dividen en tres trimestres y toman en cuenta los campos de enseñanza en educación básica. (Foto: https://www.gob.mx/sep )

Los estudiantes de educación básica concluyen el ciclo escolar 2025-2026 el miércoles 15 de julio, por lo que se prevé que esta semana se entreguen los papeles oficiales como es la boleta con las calificaciones de los tres trimestres, además del certificado en caso de que concluyan la primaria o secundaria.

Además del documento en físico, los padres de familia y tutores pueden consultar y en su caso, descargar este documento oficial que expide la Secretaría de Educación Pública (SEP) para avalar los estudios con los que se cuenta.

Publicidad

Boletas de calificaciones

Si deseas descargar la boleta de calificaciones, existen dos opciones: una es a través de la página del Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged), plataforma de la SEP para recabar, gestionar y difundir información del Sistema Educativo Nacional.

El Siged detalla que las calificaciones que se muestran en el portal son resultado de la integración de información que envían las autoridades educativas de los estados y de la CDMX.

Desde el portal Siged

  1. Accede al siguiente link https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html
  2. Ingresa la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno y selecciona buscar.

En caso de que la información presentada no corresponda con el ciclo escolar que culminó el estudiante, o aún no esté disponible, se recomienda ponerse en contacto con la autoridad de tu centro escolar, y son los maestros los que tienen la fecha aproximada en la que se podrá consultar las calificaciones más recientes.

Boletas de escuelas en la CDMX

La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México es la página en donde se pueden consultar las boletas a través de los siguientes pasos:

  1. Accede a la página https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx:8012/ConsultaBoleta/
  2. Captura el CURP y la Clave de centro de trabajo (CCT). Si no tienes la clave puedes obtenerla en el directorio de escuelas de la autoridad en https://www.aefcm.gob.mx/gbmx/varios/localiza-escuela/index.html

En caso de que las autoridades educativas aún no suban a la plataforma las calificaciones, saldrá una leyenda en el portal con el siguiente mensaje.

"En caso de que la información presentada no coincida con tus resultados obtenidos en el ciclo escolar o no esté disponible, por favor ponte en contacto con la autoridad de tu centro escolar", sugiere el portal.

calificaciones-cdmx.png
La leyenda que saldrá en caso de que aún no estén disponibles las calificaciones. (Foto: Captura de pantalla de https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx/ https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx/ https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx/ https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx/ ))

Leer más:

¿Cómo quedó el calendario escolar 2025-2026 de la SEP y cuándo se acaban las clases?
México

¿Cómo quedó el calendario escolar 2025-2026 de la SEP? Fecha definitiva del fin de clases

Publicidad

Descargar de boletas de escuelas en Edomex

En el Estado de México, la Subsecretaría de Educación Básica detalla que las boletas de evaluación como también se les conoce es el documento oficial en el que se informa al alumno, así como a las madres, padres de familia o tutores y a las autoridades escolares, el resultado de la evaluación del aprendizaje del alumno según corresponda a cada grado y nivel de la educación básica.

Los datos que contiene este documento oficial son los siguientes:

  • Nombre del alumno, nivel educativo y grado escolar que cursa.
  • Datos de identificación de la institución educativa o servicio educativo en el que se realizan los estudios.
  • Nombre del docente responsable de registro.
  • Total de asistencias en el ciclo escolar.
  • En su caso, observaciones o recomendaciones generales del docente a los padres de familia o tutores sobre el apoyo adicional o de atención especializada que requieran los alumnos.

Boletas de primaria y secundaria

  • Las asignaturas que conforman las Unidades Curriculares.
  • Para cada una de estas Unidades Curriculares tres calificaciones parciales, una por cada periodo de evaluación, y un promedio final.
Publicidad

La SEP informó que en el ciclo escolar hay actualmente 23.4 millones de alumnas y alumnos, así como más de 1.2 millones de docentes, en escuelas públicas y privadas de educación básica en el país.

Tags

SEP Estudiantes

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad