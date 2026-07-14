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México

Del fentanilo al huachicol de agua: "Los Chapitos" extienden actividades criminales

La Fiscalía General de la República investiga denuncias sobre la incursión de ''Los Chapitos'' en la extracción y comercialización ilegal de agua, una actividad que deja millonarias ganancias.
mar 14 julio 2026 04:00 PM
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Autoridades de Estados Unidos tienen bajo custodia a dos de los cuatro ''Chapitos''. (Foto: Especiales)

En busca de diversificar sus fuentes de ingresos, “Los Chapitos” no solo se centran en actividades como la extorsión y el robo de combustible, también estarían recurriendo al huachicol de agua.

El huachicol de agua- extracción y comercialización ilegal- se ha convertido en una actividad ilícita que genera miles de pesos a organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo.

Un análisis de InSight Crime revela que así como en la tala de árboles, en el robo de hidrocarburos, hay actividad del crimen en el acceso al agua.

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“Al igual que otros recursos vitales −como el petróleo y la madera− el agua está siendo explotada por grupos criminales en distintas zonas de México. La limitada capacidad del gobierno para vigilar las fuentes y redes de distribución, sumada a la probabilidad de futuras sequías, hace prever que el robo de agua continuará e incluso podría aumentar”, dice la organización.

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El huachicol de agua ha sido detectado en diversos estados del país, principalmente en entidades del norte del país en los que las sequías son más severas.

A través del robo del agua, los criminales controlan su distribución y obtienen miles de pesos, lo que les ha permitido diversificar sus fuentes de ingreso. “Los Chapitos”, por ejemplo, no solo se dedican a la producción y venta de fentanilo, también incursionan en actividades como fraudes en tiempos compartidos, prostitución

En 2025, el gobierno de Michoacán anunció la puesta en marcha el Guardián del Agua, un sistema de vigilancia satelital para proteger el recurso y combatir su extracción ilegal ante la creciente actividad del crimen organizado en la explotación del recurso natural.

De acuerdo con una investigación de Connectas , las ganancias de los contrabandistas de agua pueden ascender a 162,000 pesos (8,200 dólares) mensuales en el centro del país.

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¿Cómo funciona el huachicol de agua?

El “huachicoleo” es un término asociado con el robo de gasolina, a través de la ordeña ilegal de los ductos de combustible, sin embargo, también sucede con el agua.

Mediante esta actividad se perforan tuberías o aprovechan las fugas de agua para apropiarse el líquido y después venderlo.

Así como sucede con el combustible, hay particulares que se apropian del agua para revenderla, pero también la incursión de agrupaciones criminales que ven en esta actividad una vía para obtener recursos.

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Aprovechándose de la escasez del agua, las organizaciones criminales optan por apropiarse del agua y venderla a los ciudadanos, quienes la compran por necesidad o por verse amenazados por el crimen.

El agua que es extraída ilegalmente no llega por las tuberías, si no suele ser transportada mediante pipas y camiones cisterna.

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Ya investigan a “Los Chapitos”

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que ya se investiga a la facción de “Los Chapitos” debido a diversas denuncias sobre el control de agua.

“La Fiscalía General de la República tiene investigaciones en curso en eso. Y si se prueba, vamos a operar de manera inmediata”, dijo.

Insight Crime documentó que en el norte del país, agrupaciones criminales como “Los Chapitos” están involucrados el robo y venta ilegal de agua.

“Durante un trabajo de campo de Insight Crime, llevado a cabo en Culiacán, Sinaloa, en abril de este año, diversas fuentes señalaron que grupos criminales −en particular la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa− estaban imponiendo un sistema ilegal de cobros a los distribuidores comerciales de agua y forzando la redistribución bajo sus propios términos, lo que afecta tanto a los precios como a la seguridad”, dice el reporte de 2025.

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Tags

agua huachicoleros Crimen, ley y justicia

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