El Gobierno de Sinaloa pide pensión de 67,000 pesos para exmando acusado de proteger a ''Los Chapitos''

El Gobierno de Sinaloa envió al Congreso local una iniciativa para autorizar la pensión por retiro anticipado de Alberto Jorge Contreras Núñez, exmando de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. La propuesta, impulsada por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, plantea otorgarle este beneficio pese a que el exfuncionario ha sido señalado en Estados Unidos por presunta protección a integrantes de “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el documento remitido al Poder Legislativo, se solicita que se reconozca su derecho a la pensión por retiro anticipado al considerar que acreditó los requisitos establecidos para acceder a dicha prestación. El planteamiento también contempla una pensión mensual de 67,477.75 pesos, además de ajustes administrativos para su implementación.
La iniciativa incluye además la modificación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 2026, con el objetivo de asegurar la suficiencia presupuestal para cubrir el pago correspondiente.
Yeraldine Bonilla asumió su cargo después de que Rubén Rocha Moya pidiera licencia ante los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado por parte de Estados Unidos.