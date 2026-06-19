El Gobierno de Sinaloa pide pensión de 67,000 pesos para exmando acusado de proteger a ''Los Chapitos''

En una acusación federal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y difundida en abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Alberto Jorge Contreras Núñez es incluido entre varios funcionarios mexicanos señalados por su presunta participación en una red de corrupción vinculada al Cártel de Sinaloa.

El documento lo identifica como excomisario de la Policía de Investigación en Sinaloa y lo ubica dentro de un esquema más amplio de colaboración entre autoridades locales y la organización criminal.

De acuerdo con la acusación, Contreras Núñez habría participado en un sistema de protección institucional que facilitaba las operaciones del cártel a cambio de beneficios económicos.

En ese contexto, se le atribuye haber contribuido a permitir el movimiento de drogas hacia Estados Unidos y a la operación segura de células criminales dentro del territorio sinaloense.

La acusación incluye a Contreras Núñez dentro de un grupo más amplio de exfuncionarios estatales y municipales que habrían operado en favor de una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”.

El caso forma parte de una investigación transnacional que busca documentar la relación entre estructuras de gobierno locales y organizaciones criminales. Entre los nombres involucrados también destaca el de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y Enrique Inzunza, senador de Morena.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han emitido una sentencia ni declarado culpabilidad. Se trata únicamente de cargos presentados ante una corte federal, por lo que las imputaciones deberán ser probadas durante un eventual proceso judicial.

En México, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ya adelantó que funcionarios de Estados Unidos no presentaron pruebas al momento de pedir la captura y extradición de Contreras y los otros señalados.

En un discurso por el segundo aniversario de su triunfo electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el caso formaba parte de un intento de injerencia por parte de la ultraderecha de Estados Unidos.