"El Texas", jefe de plaza de ''Los Chapitos'' en Culiacán, es abatido durante enfrentamiento

García Harfuch señaló que el presunto delincuente era investigado por su probable participación en delitos como homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos.

Durante el despliegue también fueron detenidas cuatro personas presuntamente relacionadas con la organización criminal. Además, las autoridades aseguraron armas largas, granadas, cartuchos útiles, droga, equipo táctico, equipos de radiocomunicación y varios vehículos.

En Culiacán, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, desarticularon una célula delictiva de “Los Chapitos”, generadora de violencia en la entidad.

Durante la operación, el personal militar fue agredido y, al repeler el… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 8, 2026

El titular de la SSPC destacó que esta acción forma parte de la estrategia conjunta que mantienen autoridades federales y estatales para debilitar la estructura operativa del Cártel del Pacífico en Sinaloa.

El operativo se suma a las recientes capturas de presuntos operadores relevantes de esa organización criminal, realizadas de manera coordinada por la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC, la Fiscalía General de la República y corporaciones de seguridad del estado de Sinaloa, en medio de la ofensiva emprendida para contener la violencia derivada de la disputa interna entre las facciones del grupo delictivo.

La disputa interna que enfrenta el Cártel del Sinaloa mantiene al estado de Sinaloa inmerso en una ola de violencia desde septiembre de 2024.

El conflicto, protagonizado por las facciones de ''Los Chapitos'' y ''Los Mayos'', ha derivado en enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, quema de vehículos y un incremento en los homicidios, principalmente en Culiacán y otros municipios del centro del estado.

Ante este escenario, el Gobierno federal desplegó un reforzamiento de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de contener la violencia y debilitar las estructuras operativas de ambas organizaciones.

Como parte de esa estrategia, las autoridades han intensificado los operativos para capturar a jefes de plaza y operadores considerados prioritarios.

En las últimas semanas, las fuerzas federales han informado sobre la detención y neutralización de diversos presuntos integrantes de alto nivel del Cártel de Sinaloa, además del aseguramiento de armas de alto poder, explosivos, vehículos y drogas.

Las autoridades sostienen que estas acciones buscan reducir la capacidad de fuego de los grupos criminales y recuperar las condiciones de seguridad en la entidad.