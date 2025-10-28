Crisis de “huachicol” de agua en Edomex: por qué hay bloqueos de pipas y desabasto

“Pozo Los Pinos. Suministro de agua en pipas” se lee en un inmueble ubicado en la colonia 18 de marzo en Chimalhuacán, Estado de México, un sitio en el que pipas de 40,000 litros entraban y salían a diario para abastecerse con agua extraída presuntamente de un pozo irregular. Afuera las vendían hasta en 3,500 pesos.
Hasta ese inmueble llegaron elementos de la Fiscalía del Estado de México para poner un sello de “Asegurado”, como parte de la Operación Caudal, mediante la que se busca desarticular redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de agua.
Operación Caudal
Con el objetivo de frenar el comercio ilegal del agua y sancionar su extracción y venta fuera de la ley, autoridades federales, estatales y municipales desplegaron el viernes pasado la Operación para Combatir el Lucro Ilícito del Agua en más de 40 municipios del Estado de México.
De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, el operativo se sustenta en diversas carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público, así como en denuncias ciudadanas que alertaron sobre el desvío y la comercialización ilegal del recurso.
El operativo se desarrolló en 48 municipios del Estado de México, entre ellos Amecameca, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Bravo y Zumpango.
Las protestas
El operativo provocó una serie de protestas en la entidad más poblada del país. Piperos y dueños de purificadoras bloquearon vialidades en el Estado de México y en la Ciudad de México para manifestar su rechazo al operativo Caudal, el asegurar que no son “huachicoleros” de agua y que se quedaron sin su fuente laboral y de ingresos.
“Somos piperos, no huachicoleros”, “No al cierre de pozos. No somos delincuentes, solo queremos trabajar”, “El agua no se niega”, “Somos gente trabajadora, no huachicoleros”, eran las frases que se leían en los cárteles que portaban los manifestantes en un día que fue caótico para la Ciudad de México y el Estado de México.
Aunque el bloqueo se retiró, las consecuencias ya se están sintiendo. En el Estado de México y Ciudad de México se está presenta desabasto de agua.
“¡Aviso importante! Cierre por desabasto de agua. Pozo cerrados por parte del gobierno federal y estatal”; “debido al cierre masivo en los pozos estamos en desabasto de agua. Reanudaremos labores en cuanto todo vuelva a la normalidad”, dicen algunos letreros colocados en purificadoras de agua.
¿Qué hay detrás del huachicol de agua?
Detrás del desabasto no está la falta de líquido. Por la temporada de lluvias de este año, el Sistema Cutzamala se recuperó a niveles cercanos al llenado total y Conagua aumentó el caudal para el Valle de México con estimaciones de abasto asegurado por hasta dos años.
Sin embargo, el Estado de México enfrenta problemas de “huachicol de agua”, una práctica mediante la que algunas organizaciones extraen el líquido desde una red primaria y luego lo venden en colonias que enfrentan escasez.
"No hay un control real de cuánta agua irregular se está extrayendo y vendiendo a los ciudadanos. En el municipio de Ecatepec los 1,000 litros rondan hasta los 300 pesos. Y es agua que debería estar en la red directamente a la ciudadanía y que es interceptada de alguna forma para vendérsela a la propia ciudadanía, a los hospitales, a los mercados, a las escuelas. Lo que se creó fue la necesidad de estar comprando agua mediante las pipas y no dejarla circular en la red", afirma la diputada Miriam Silva Mata.
La Fiscalía del Estado de México también detectó operaciones en pozos sin autorización y en alguna sobreexplotación.
Detrás de las irregularidades con el agua se identifican algunas organizaciones sociales que se ostentan como sindicatos y que operan en el Estado de México, entre ellas: USON, Los 300, 25 de Marzo, Libertad, 22 de octubre y La Chokiza.
Al respecto, la diputada Silva Mata sostiene que es necesario investigar quiénes están detrás del robo de agua, el cual incluso –señaló– sucede a plena luz del día.
"Se tienen que hacer las indagatorias de quién extrae el agua de forma irregular porque la mayor número de veces ocurren a la luz del día, ni siquiera en la noche. En varios puntos de nuestro municipio que las pipas están formadas, extrayendo el agua y revendiéndola a los ciudadanos a los mercados, a los hospitales, a purificadoras", indica.
La legisladora considera que Ecatepec no debería sufrir por escasez de agua, pues, además de que el Cutzamala está lleno, el municipio tiene pozos suficientes.
"Hoy no podríamos tener la excusa de 'no tenemos agua' porque tenemos un sistema Cutzamala del 100%. Tenemos un número importante de pozos y un título concesionado para explotar las zonas donde todavía el agua es de calidad. Lo que también vemos es que no ha habido una política hídrica real, ni de corto ni mediano ni largo plazo, porque realmente no tendríamos la necesidad de estar comprando agua mediante las pipas", agregó.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) colaborará con lo que requiera la Fiscalía del Estado de México, la cual está a cargo del operativo.
“Es un operativo del Estado de México, particularmente de la Fiscalía. El sábado que estuve… bueno... estuve el fin de semana en el Estado de México y la Ciudad. Y ahí en Ixtapaluca, si mal no me acuerdo, nos detuvieron para decirnos que ellos sí tenían permiso. Entonces, estaba la gobernadora. Planteó que los iba a recibir el día de hoy. Y le pedí a Conagua que estuviera cerca del gobierno del Estado de México para poder proporcionar cualquier información”, informó en su mañanera la presidenta.