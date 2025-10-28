Crisis de “huachicol” de agua en Edomex: por qué hay bloqueos de pipas y desabasto

¿Qué hay detrás del huachicol de agua?

Detrás del desabasto no está la falta de líquido. Por la temporada de lluvias de este año, el Sistema Cutzamala se recuperó a niveles cercanos al llenado total y Conagua aumentó el caudal para el Valle de México con estimaciones de abasto asegurado por hasta dos años.

Sin embargo, el Estado de México enfrenta problemas de “huachicol de agua”, una práctica mediante la que algunas organizaciones extraen el líquido desde una red primaria y luego lo venden en colonias que enfrentan escasez.

"No hay un control real de cuánta agua irregular se está extrayendo y vendiendo a los ciudadanos. En el municipio de Ecatepec los 1,000 litros rondan hasta los 300 pesos. Y es agua que debería estar en la red directamente a la ciudadanía y que es interceptada de alguna forma para vendérsela a la propia ciudadanía, a los hospitales, a los mercados, a las escuelas. Lo que se creó fue la necesidad de estar comprando agua mediante las pipas y no dejarla circular en la red", afirma la diputada Miriam Silva Mata.

Los piperos aseguraron que no "son huachicoleros". (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro.)

La Fiscalía del Estado de México también detectó operaciones en pozos sin autorización y en alguna sobreexplotación.

Detrás de las irregularidades con el agua se identifican algunas organizaciones sociales que se ostentan como sindicatos y que operan en el Estado de México, entre ellas: USON, Los 300, 25 de Marzo, Libertad, 22 de octubre y La Chokiza.

Al respecto, la diputada Silva Mata sostiene que es necesario investigar quiénes están detrás del robo de agua, el cual incluso –señaló– sucede a plena luz del día.

"Se tienen que hacer las indagatorias de quién extrae el agua de forma irregular porque la mayor número de veces ocurren a la luz del día, ni siquiera en la noche. En varios puntos de nuestro municipio que las pipas están formadas, extrayendo el agua y revendiéndola a los ciudadanos a los mercados, a los hospitales, a purificadoras", indica.

La legisladora considera que Ecatepec no debería sufrir por escasez de agua, pues, además de que el Cutzamala está lleno, el municipio tiene pozos suficientes.

"Hoy no podríamos tener la excusa de 'no tenemos agua' porque tenemos un sistema Cutzamala del 100%. Tenemos un número importante de pozos y un título concesionado para explotar las zonas donde todavía el agua es de calidad. Lo que también vemos es que no ha habido una política hídrica real, ni de corto ni mediano ni largo plazo, porque realmente no tendríamos la necesidad de estar comprando agua mediante las pipas", agregó.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) colaborará con lo que requiera la Fiscalía del Estado de México, la cual está a cargo del operativo.

“Es un operativo del Estado de México, particularmente de la Fiscalía. El sábado que estuve… bueno... estuve el fin de semana en el Estado de México y la Ciudad. Y ahí en Ixtapaluca, si mal no me acuerdo, nos detuvieron para decirnos que ellos sí tenían permiso. Entonces, estaba la gobernadora. Planteó que los iba a recibir el día de hoy. Y le pedí a Conagua que estuviera cerca del gobierno del Estado de México para poder proporcionar cualquier información”, informó en su mañanera la presidenta.