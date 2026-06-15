Dónde consultar los resultados de asignación para preescolar y primaria

Madres, padres y tutores ya pueden revisar los resultados mediante el portal oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

La consulta corresponde a la asignación de lugares para los siguientes grados:

- Preescolar

- Primer grado de primaria

- Educación especial en preescolar

- Educación especial en primaria

- Educación especial en secundaria

Paso a paso para consultar resultados

1. Ingresa a https://www.aefcm.gob.mx

2. Selecciona "Consulta de resultados de asignación preescolar general y 1° de primaria"

3. Captura el CURP de aspirante seleccionado, la opción de preinscripción y el folio.

Cómo solicitar un cambio de escuela y qué pasa si te lo autorizan

No todas las familias quedan conformes con el plantel asignado. Para esos casos, la SEP habilitará un periodo para solicitar cambios de escuela.

Las solicitudes podrán realizarse del 16 al 18 de junio de 2026 mediante la misma plataforma https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones.

Hay un punto importante que considerar: la reasignación dependerá de la disponibilidad de espacios en las escuelas solicitadas. Muchas instituciones ya cuentan con matrícula completa, por lo que no todas las peticiones podrán ser aprobadas.

Autoridades educativas explicaron que si el cambio es autorizado, el alumno perderá automáticamente el lugar originalmente asignado y deberá incorporarse al nuevo plantel.