Miles de familias de la Ciudad de México ya pueden conocer el resultado del proceso que definirá el ingreso de sus hijos a escuelas públicas durante el ciclo escolar 2026-2027. Tras concluir la etapa de preinscripciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las asignaciones para preescolar y primer grado de primaria, además de abrir una serie de trámites que serán clave para quienes busquen cambiar de plantel, participen en procesos posteriores o no lograron registrarse durante el periodo ordinario.
SEP publica resultados de asignación para preescolar y primaria en CDMX; así puedes consultarlos y pedir cambios
Dónde consultar los resultados de asignación para preescolar y primaria
Madres, padres y tutores ya pueden revisar los resultados mediante el portal oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).
La consulta corresponde a la asignación de lugares para los siguientes grados:
- Preescolar
- Primer grado de primaria
- Educación especial en preescolar
- Educación especial en primaria
- Educación especial en secundaria
Paso a paso para consultar resultados
1. Ingresa a https://www.aefcm.gob.mx
2. Selecciona "Consulta de resultados de asignación preescolar general y 1° de primaria"
3. Captura el CURP de aspirante seleccionado, la opción de preinscripción y el folio.
Cómo solicitar un cambio de escuela y qué pasa si te lo autorizan
No todas las familias quedan conformes con el plantel asignado. Para esos casos, la SEP habilitará un periodo para solicitar cambios de escuela.
Las solicitudes podrán realizarse del 16 al 18 de junio de 2026 mediante la misma plataforma https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones.
Hay un punto importante que considerar: la reasignación dependerá de la disponibilidad de espacios en las escuelas solicitadas. Muchas instituciones ya cuentan con matrícula completa, por lo que no todas las peticiones podrán ser aprobadas.
Autoridades educativas explicaron que si el cambio es autorizado, el alumno perderá automáticamente el lugar originalmente asignado y deberá incorporarse al nuevo plantel.
Por otra parte, cuando la solicitud no proceda, la asignación inicial seguirá vigente, por lo que el estudiante conservará el lugar que recibió durante el proceso ordinario.
Cuándo salen los resultados para secundaria y CAM Laboral
La publicación no incluye todavía los resultados del proceso ordinario para secundaria.
De acuerdo con la SEP, los resultados para los Centros de Atención Múltiple (CAM) Laboral estarán disponibles a partir del 18 de junio de 2026.
Respecto a la asignación para primer grado de secundaria, la consulta podrá realizarse desde el 4 de agosto de 2026.
Dichas fechas forman parte del calendario oficial establecido por la autoridad educativa para el ciclo escolar 2026-2027.
Qué hacer si no realizaste la preinscripción en el periodo ordinario
Las familias que no participaron durante el periodo regular todavía tendrán una oportunidad para solicitar un lugar mediante procesos extemporáneos.
Para preescolar y primer grado de primaria, el registro extraordinario estará abierto del 8 al 16 de julio de 2026.
En el caso de primer grado de secundaria, el trámite podrá realizarse del 6 al 12 de agosto de 2026.
Disponibilidad de lugares será el factor que determine la asignación durante estos periodos, por lo que la SEP recomienda realizar el procedimiento tan pronto como sea posible.
La dependencia federal reiteró que los procesos de preinscripción e inscripción en escuelas públicas no tienen costo alguno.
Por esa razón, pidió a madres, padres y tutores evitar gestores, intermediarios o cualquier persona que solicite dinero a cambio de conseguir un lugar para los estudiantes.
Junto con estos procesos, la autoridad educativa también invitó a las familias a consultar la información relacionada con la estrategia "Vive Saludable, Vive Feliz", así como los formatos de consentimiento informado y reportes de salud dirigidos a alumnos de educación primaria.
Fechas clave que debes tener presentes
- Resultados de preescolar, primaria y educación especial: ya disponibles.
- Solicitud de cambio de escuela: del 16 al 18 de junio de 2026.
- Resultados de CAM Laboral: 18 de junio de 2026.
- Resultados de secundaria: 4 de agosto de 2026.
- Registro extemporáneo para preescolar y primaria: del 8 al 16 de julio de 2026.
- Registro extemporáneo para secundaria: del 6 al 12 de agosto de 2026.