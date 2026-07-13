Selección de candidato en Chihuahua genera primeros choques en alianza morenista

Morena considera que Chihuahua es una de las entidades con mayores posibilidades de alternancia en la elección de 2027, luego de casi una década de gobiernos panistas. Desde 2016, el estado ha sido gobernado de manera ininterrumpida por el PAN; sin embargo, la dirigencia nacional del partido guinda sostiene que los resultados de las elecciones presidenciales de 2018 y 2024 muestran un cambio en las preferencias del electorado.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha argumentado en distintas entrevistas que tanto Andrés Manuel López Obrador, en 2018, como Claudia Sheinbaum, en 2024, obtuvieron la mayoría de los votos en Chihuahua durante la contienda presidencial, por lo que confía en que el partido pueda conquistar ahora la gubernatura.

"Chihuahua ya es de Morena (...) Chihuahua va a ser gobernada por Morena, por alguno de nuestros compañeros", afirmó en una entrevista con Milenio.

Ariadna Montiel y Citlalli Hernández han dicho que se mantendrá la unidad en la alianza oficialista. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

En el proceso interno para definir a la persona que encabezará la Coordinación de la Cuarta Transformación y Defensa de la Soberanía —figura que posteriormente se convertirá en la candidatura al gobierno estatal— se registraron tres aspirantes. No obstante, la contienda se concentra principalmente entre la senadora Andrea Chávez, identificada con el grupo político del senador Adán Augusto López, y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Aunque Morena acordó con el PT y el PVEM que la definición se realizará mediante una encuesta, las diferencias entre los aliados ya quedaron al descubierto. El Partido Verde advirtió que respaldará la coalición en Chihuahua únicamente si Cruz Pérez Cuéllar resulta designado como coordinador estatal.

"Queremos ser claros, queremos construir una coalición con Morena en Chihuahua, pero para nosotros es una condición que la coordinación estatal caiga en la persona de Cruz Pérez Cuéllar", declaró el coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar.

En sentido contrario, el PT anunció su respaldo a Andrea Chávez al considerar que es la aspirante con mayor cercanía política con ese instituto.

"El partido ha resuelto caminar con Andrea Chávez. Para nosotros es tiempo de mujeres y la senadora tiene más cercanía con el PT, nos convence más", señaló el dirigente petista Reginaldo Sandoval.

Las posturas encontradas provocaron reacciones dentro de Morena. El coordinador de los diputados federales, Ricardo Monreal, calificó como "incorrecta" la postura del PVEM al condicionar la alianza a favor de un aspirante en particular.

"No me parece correcto que veten ni tampoco que condicionen; no creo que Morena acepte ese tipo de presiones", sostuvo el legislador.

Tras la polémica, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, aseguró que la coalición con el PT y el PVEM permanece firme en Chihuahua y reiteró que el acuerdo entre los tres partidos establece que será una encuesta la que defina a la persona que encabezará la Coordinación de la Cuarta Transformación.

En entrevista con Radio Fórmula, Hernández consideró que Arturo Escobar fue más allá en sus declaraciones iniciales, aunque posteriormente las matizó al reconocer que el resultado de la encuesta será vinculante.

"Se le pasó un poquito la mano en la expresión a Arturo Escobar; después lo ha matizado y ha dejado claro que la encuesta es vinculante", afirmó.