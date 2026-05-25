¿Cuándo es la entrega de boletas?

El calendario del ciclo escolar 2025-2026 establece que el viernes 3 de julio se llevará a cabo el registro de calificaciones; dos semanas después, el martes 14 de julio es la firma de boletas para lo cual se cita a junta a los padres de familia.

El miércoles 15 de julio es el fin del ciclo escolar, mientras que el jueves 16 y viernes 17 de julio se llevará a cabo un taller intensivo para el personal docente.

A pesar de que se tienen establecidas estas fechas, las escuelas pueden contemplar llevar a cabo ceremonias, bailables y convivios destinados a los estudiantes que finalizan la educación primaria y secundaria.

https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 Calendario disponible en (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

El 11 de mayo, la SEP informó en un comunicado que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) acordó mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales, preservando los 185 días efectivos de clase establecidos en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de junio de 2025. Conforme a lo previsto, el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio.

Las autoridades federales informaron en ese entonces que hubo una reducción en el calendario escolar de cinco días menos que el periodo previo, con el objetivo de que los docentes tengan más días de descanso.