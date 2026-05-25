Los estudiantes de educación básica en el país están en la recta final del ciclo escolar 2025-2026 por lo que los padres de familia y tutores están a la espera de la tercera y última firma de boletas, además de que también se prevé la entrega del certificado escolar. La Secretaría de Educación Pública (SEP) recordó las fechas establecidas para los distintos trámites para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria del país.
¿Cuándo es la entrega de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026?
¿Cuándo es la entrega de boletas?
El calendario del ciclo escolar 2025-2026 establece que el viernes 3 de julio se llevará a cabo el registro de calificaciones; dos semanas después, el martes 14 de julio es la firma de boletas para lo cual se cita a junta a los padres de familia.
El miércoles 15 de julio es el fin del ciclo escolar, mientras que el jueves 16 y viernes 17 de julio se llevará a cabo un taller intensivo para el personal docente.
A pesar de que se tienen establecidas estas fechas, las escuelas pueden contemplar llevar a cabo ceremonias, bailables y convivios destinados a los estudiantes que finalizan la educación primaria y secundaria.
El 11 de mayo, la SEP informó en un comunicado que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) acordó mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales, preservando los 185 días efectivos de clase establecidos en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de junio de 2025. Conforme a lo previsto, el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio.
Las autoridades federales informaron en ese entonces que hubo una reducción en el calendario escolar de cinco días menos que el periodo previo, con el objetivo de que los docentes tengan más días de descanso.
¿Cómo descargar las boletas?
Desde el portal Siged
1.- Accede al siguiente link https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html
2.- Ingresa la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno y selecciona buscar.
Así podrás observar y descargar los resultados.El Siged detalla que las calificaciones que se muestran en el portal son resultado de la integración de información que envían las autoridades educativas de los estados y de la CDMX.
Leer más:
En la página de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México
1.- Accede a la página https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx:8012/ConsultaBoleta/
2.- Captura el CURP y la Clave de centro de trabajo (CCT). Si no tienes la clave puedes obtenerla en el directorio de escuelas de la autoridad en https://www.aefcm.gob.mx/gbmx/varios/localiza-escuela/index.html
Los padres de familia o quien esté consultando la boleta escolar, debe elegir el periodo actual que está cursando el alumno y descargar el archivo a la computadora.
La boleta señala cuatro campos formativos: Lenguajes; Saberes y Pensamiento Científico; Ética, Naturaleza y Sociedades; y De lo Humano y lo Comunitario, que agrupan distintas disciplinas, como anteriormente eran las materias.