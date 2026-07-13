Esta es el acta de nacimiento que tendrás que presentar en las reinscripciones en escuelas de la SEP

¿Qué acta de nacimiento es válida?

En 2015, el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (Conafrec) aprobó emitir un formato nuevo y único para la expedición del acta de nacimiento, y se determinó que su expedición se homologara a la de color verdeen todos las oficialías el Registro Civil de México; este cambio comenzó de manera gradual a partir del 2017.

Sin embargo, este documento no tiene vigencia y en caso de que se tenga la anterior, es decir, la de color roja o vino, también es válida, siempre y cuando no tengan alguna tachadura o enmendadura.

En los trámites de inscripción o reinscripción, la SEP también acepta el formato oficial de copia certificada, ya sea impresa en hoja blanca tamaño carta desde la plataforma digital o en el formato tradicional de papel valorado que se emite en el Registro Civil.

El documento debe ser reciente, estar en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras y, si te la piden para un expediente nuevo, debe tener una emisión no mayor a tres meses.

