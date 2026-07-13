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México

Esta es el acta de nacimiento que tendrás que presentar en las reinscripciones en escuelas de la SEP

Los padres de familia deben tener listos los documentos oficiales para realizar las inscripciones e inscripciones a escuelas de educación básica de la SEP.
lun 13 julio 2026 01:06 PM
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(Obligatorio)
El acta de nacimiento es de los principales que se expiden y se aceptan como documento de identificación oficial en México. (Foto: FAcebook)

Los alumnos disfrutarán de seis semanas de vacaciones correspondientes al periodo de verano; sin embargo, en algunas escuelas las reinscripciones se realizan en la misma semana que salen de descanso, por lo que es importante tener en cuenta los documentos que se solicitan, entre ellos, el acta de nacimiento. Te detallamos las características de este papel de identificación oficial.

Además del acta de nacimiento se recomienda tener a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio de no más de tres meses, y un correo electrónico del padre, madre o tutor.

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¿Qué acta de nacimiento es válida?

En 2015, el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (Conafrec) aprobó emitir un formato nuevo y único para la expedición del acta de nacimiento, y se determinó que su expedición se homologara a la de color verdeen todos las oficialías el Registro Civil de México; este cambio comenzó de manera gradual a partir del 2017.

Sin embargo, este documento no tiene vigencia y en caso de que se tenga la anterior, es decir, la de color roja o vino, también es válida, siempre y cuando no tengan alguna tachadura o enmendadura.

En los trámites de inscripción o reinscripción, la SEP también acepta el formato oficial de copia certificada, ya sea impresa en hoja blanca tamaño carta desde la plataforma digital o en el formato tradicional de papel valorado que se emite en el Registro Civil.

El documento debe ser reciente, estar en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras y, si te la piden para un expediente nuevo, debe tener una emisión no mayor a tres meses.

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Pasos para sacar el acta de nacimiento certificada de internet

Si es que deseas contar con el acta de nacimiento actual y certificada, que no es otra cosa que el cotejo con el Registro Civil y de reciente fecha, puedes realizar los siguientes pasos:

  • Debes ingresar al portal https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
  • Debes contar la Llave MX.
  • Debes tener a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP) o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada.
  • Puedes realizar la búsqueda de tu acta de nacimiento a través de los datos personales.
  • Realiza el pago en línea para obtener la copia digital oficial.

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¿Qué otros documentos se solicitan para las inscripciones?

Entre los documentos que también se solicitan están la CURP, la credencial del INE del padre, madre o tutor, el comprobante de domicilio no mayor a tres meses, un número de teléfono vigente, un correo electrónico, y un certificado médico de una institución pública y vigente.

Debido a que cada escuela determina los documentos que solicita, pues algunas solicitan fotos para la credencial tanto del alumno como del padre de familia y las personas que estén autorizadas para recoger a los menores de edad, y si hay hermanos que estudien en la misma escuela, se solicita la CURP.

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En el anteproyecto de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 se contempla que el inicio de clases está previsto para el lunes 31 de agosto. Sin embargo, los docentes y demás personal educativo regresarán a sus actividades desde el lunes 24 de agosto para realizar labores previas al arranque del ciclo.

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