Esta es el acta de nacimiento que tendrás que presentar en las reinscripciones en escuelas de la SEP

Los alumnos disfrutarán de seis semanas de vacaciones correspondientes al periodo de verano; sin embargo, en algunas escuelas las reinscripciones se realizan en la misma semana que salen de descanso, por lo que es importante tener en cuenta los documentos que se solicitan, entre ellos, el acta de nacimiento. Te detallamos las características de este papel de identificación oficial.
Además del acta de nacimiento se recomienda tener a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio de no más de tres meses, y un correo electrónico del padre, madre o tutor.