¿Qué estados adelantaron las vacaciones escolares?

A pesar de que el fin del ciclo escolar será la siguiente semana, algunos estados adelantaron sus vacaciones desde finales de junio y principios de julio.

Entre los estados que ya salieron de vacaciones por diferentes motivos, como condiciones climáticas, fueron:

Chihuahua: 19 de junio fue el último día de clases presenciales y el 6 de julio se realizaron clausuras.

Sinaloa: 19 de junio

Colima: 25 de junio

Yucatán: 26 de junio

San Luis Potosí, en las regiones de la Huasteca y Media: 26 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California: 3 de julio

En los próximos días las clases concluirán para Nuevo León (miércoles 8 de julio), Tamaulipas y Guanajuato (viernes 10 de julio).

¿Cuándo termina oficialmente el ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 publicado por la Secretaría de Educación Pública, el ciclo escolar para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional concluirá oficialmente el miércoles 15 de julio de 2026 para las actividades regulares con estudiantes.

Este será el último día de clases para millones de alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, quienes a partir del día siguiente comenzarán el periodo vacacional de verano.

¿Hasta qué día trabajarán maestras y maestros?

El calendario establece que las actividades escolares no concluyen ese mismo día para el personal docente y directivo, ya que los días 16 y 17 de julio se llevará a cabo el Taller Intensivo para Personal Docente, una estrategia implementada por la SEP para fortalecer la planeación académica antes del siguiente ciclo escolar.

La SEP recordó que estas fechas son obligatorias para las escuelas públicas y para los planteles particulares incorporados al sistema nacional, por lo que cualquier modificación únicamente podrá realizarse cuando exista autorización expresa de las autoridades educativas estatales y federales.