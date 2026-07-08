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México

Calendario de la SEP: ¿cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026 y qué estados adelantan vacaciones?

Mientras varias entidades adelantaron el fin de clases por las altas temperaturas, el calendario de la SEP mantiene una fecha oficial para concluir el ciclo escolar en todo el país.
mié 08 julio 2026 04:28 PM
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Tras el último día de clases, estudiantes de educación básica iniciarán el periodo vacacional de verano antes del ciclo 2026-2027.
Tras el último día de clases, estudiantes de educación básica iniciarán el periodo vacacional de verano antes del ciclo 2026-2027. (Foto: Carlos Alberto Carbajal/Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la fecha oficial en la que concluirá el ciclo escolar 2025-2026 para los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

Si tienes hijos en educación básica o trabajas en una escuela, esto es lo que debes saber sobre el final del ciclo escolar y el inicio de las vacaciones de verano.

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¿Qué estados adelantaron las vacaciones escolares?

A pesar de que el fin del ciclo escolar será la siguiente semana, algunos estados adelantaron sus vacaciones desde finales de junio y principios de julio.

Entre los estados que ya salieron de vacaciones por diferentes motivos, como condiciones climáticas, fueron:

Chihuahua: 19 de junio fue el último día de clases presenciales y el 6 de julio se realizaron clausuras.

Sinaloa: 19 de junio

Colima: 25 de junio

Yucatán: 26 de junio

San Luis Potosí, en las regiones de la Huasteca y Media: 26 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California: 3 de julio

En los próximos días las clases concluirán para Nuevo León (miércoles 8 de julio), Tamaulipas y Guanajuato (viernes 10 de julio).

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¿Cuándo termina oficialmente el ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 publicado por la Secretaría de Educación Pública, el ciclo escolar para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional concluirá oficialmente el miércoles 15 de julio de 2026 para las actividades regulares con estudiantes.

Este será el último día de clases para millones de alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, quienes a partir del día siguiente comenzarán el periodo vacacional de verano.

¿Hasta qué día trabajarán maestras y maestros?

El calendario establece que las actividades escolares no concluyen ese mismo día para el personal docente y directivo, ya que los días 16 y 17 de julio se llevará a cabo el Taller Intensivo para Personal Docente, una estrategia implementada por la SEP para fortalecer la planeación académica antes del siguiente ciclo escolar.

La SEP recordó que estas fechas son obligatorias para las escuelas públicas y para los planteles particulares incorporados al sistema nacional, por lo que cualquier modificación únicamente podrá realizarse cuando exista autorización expresa de las autoridades educativas estatales y federales.

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Polémica por el anuncio del ajuste ciclo escolar

En mayo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que el ciclo escolar concluiría antes de lo previsto debido al Mundial de Futbol 2026 y las altas temperaturas que enfrentaría el país.

Sin embargo, días después la SEP publicó el calendario oficial con una distribución distinta de las actividades escolares. En lugar de simplemente adelantar el fin de clases, mantuvo los 185 días efectivos de enseñanza para el alumnado e incorporó espacios destinados a capacitación y cierre administrativo.

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes?

Con el cierre del ciclo escolar también comenzará uno de los periodos vacacionales más largos del año para estudiantes de educación básica. Tras concluir las clases el 15 de julio, las vacaciones de verano se extenderán por varias semanas antes del arranque del nuevo ciclo escolar 2026-2027.

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Entre enero y mayo de 2023, 15,147 niños, niñas y adolescentes solicitaron refugio en México. De esa cifra, 590 fueron menores no acompañados. (Cuartoscuro/María Martínez)

La SEP adelantó que el regreso a las aulas para niñas, niños y adolescentes está programado para el lunes 31 de agosto de 2026, sin embargo, esto será oficial hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Mientras que las y los docentes deberán reincorporarse previamente para participar en el Consejo Técnico Escolar y en las jornadas intensivas de planeación organizadas por la autoridad educativa.

La dependencia señala que este periodo permitirá realizar labores de mantenimiento en planteles, actualización administrativa y preparación académica antes del inicio del siguiente ciclo escolar.

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Durante las vacaciones, la SEP recomienda a madres y padres fomentar actividades recreativas, deportivas y de lectura para evitar rezagos en el aprendizaje, además de consultar oportunamente los calendarios oficiales para conocer las fechas de inscripción, entrega de documentos y distribución de libros de texto gratuitos.

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