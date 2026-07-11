La generación “relevo": ellos son los jóvenes de Morena que buscan desplazar a la vieja guardia

También está Alfonso Durazo, quien antes de estar en Morena se unió al PAN. Como estos, hay varios casos.

Sin embargo, una nueva ola de jóvenes, la mayoría mujeres, levantó la mano para buscar una candidatura en el próximo proceso electoral. Destaca Andrea Chávez, quien comenzó su carrera política en Morena y su primer cargo fue a los 24 años como diputada federal. Ahora quiere ser gobernadora de Chihuahua.

Ella es una de las morenistas más cercanas a Adán Augusto López, quien ha respaldado sus aspiraciones políticas para ser mandataria estatal, pues en enero pasado el legislador y excandidato presidencial la destapó para la candidatura.

Andrea Chávez busca ser candidata de Morena a la gubernatura de Chihuahua. (Foto: Tomada de Facebook)

También se encuentra Julieta Ramírez Padilla, quien ha sido señalada de ser la preferida de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, para sucederla en el gobierno estatal. Ella ya levantó la mano, por lo que se registró para ser Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado.

Su primer cargo público de elección popular fue en 2021, cuando tenía 26 años, y solo ha militado en Morena. Además, es parte del grupo político de Del Pilar Ávila, a quien conoce desde 2019, cuando era presidenta municipal en Mexicali.

La senadora Julieta Ramírez Padilla busca la candidatura de Morena al gobierno de Baja California en 2027. (Foto: Morena)

También se encuentra Milena Quiroga Romero, quien en 2018 ocupó su primer cargo público de elección popular como diputada local de Baja California Sur por Morena. Tres años después fue elegida como presidenta municipal de La Paz.

Ella solo ha militado en este partido político y ahora quiere ser candidata a gobernadora de su estado natal.