La generación “relevo": ellos son los jóvenes de Morena que buscan desplazar a la vieja guardia

Desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador hasta legisladores, todos han hablado de impulsar el relevo generacional en Morena. Esto se debe a que en el partido aún prevalece la "vieja guardia": figuras con décadas en la política y con una trayectoria en múltiples partidos.
Ejemplo de esto son Ricardo Monreal y Layda Sansores, quienes comenzaron su carrera política hace más de 20 años, por lo que han militado en el PRI, PRD, PT y MC.
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También está Alfonso Durazo, quien antes de estar en Morena se unió al PAN. Como estos, hay varios casos.
Sin embargo, una nueva ola de jóvenes, la mayoría mujeres, levantó la mano para buscar una candidatura en el próximo proceso electoral. Destaca Andrea Chávez, quien comenzó su carrera política en Morena y su primer cargo fue a los 24 años como diputada federal. Ahora quiere ser gobernadora de Chihuahua.
Ella es una de las morenistas más cercanas a Adán Augusto López, quien ha respaldado sus aspiraciones políticas para ser mandataria estatal, pues en enero pasado el legislador y excandidato presidencial la destapó para la candidatura.
También se encuentra Julieta Ramírez Padilla, quien ha sido señalada de ser la preferida de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, para sucederla en el gobierno estatal. Ella ya levantó la mano, por lo que se registró para ser Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado.
Su primer cargo público de elección popular fue en 2021, cuando tenía 26 años, y solo ha militado en Morena. Además, es parte del grupo político de Del Pilar Ávila, a quien conoce desde 2019, cuando era presidenta municipal en Mexicali.
También se encuentra Milena Quiroga Romero, quien en 2018 ocupó su primer cargo público de elección popular como diputada local de Baja California Sur por Morena. Tres años después fue elegida como presidenta municipal de La Paz.
Ella solo ha militado en este partido político y ahora quiere ser candidata a gobernadora de su estado natal.
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Sin embargo, ha estado en escándalos que la relacionan con grupos criminales, ya que su nombre apareció en "narcomantas".
Otra mujer que pertenece a este nuevo grupo de jóvenes en Morena es la senadora con licencia Celeste Ascencio Ortega, quien es abogada y activista en defensa de los derechos de la diversidad sexual y de los pueblos originarios.
Ella formó parte del grupo de personas que fundaron el partido oficialista en Michoacán y ahora busca ser candidata a gobernadora de su estado natal, por lo que compite con morenistas de la "vieja guardia", como Raúl Morón, quien antes de estar en Morena militó en el PRD.
En la lista se encuentra, además, Omar López Campos, quien salió a luz pública con mayor relevancia tras tomar protesta como senador para suplir a Enrique Inzunza Cázarez por un día, pues este último solicitó licencia en medio de señalamientos de Estados Unidos de tener supuestos vínculos con el crimen organizado.
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Antes de tomar protesta como senador suplente, él estaba como titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable en Sinaloa, cargo que le dio Rubén Rocha Moya en 2025. Ahora es aspirante a la candidatura del gobierno estatal y es impulsado por el grupo político del mandatario con licencia, acusado también por Estados Unidos de supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Dentro de este grupo de jóvenes también se encuentra Rosy Bayardo, quien solo ha militado en Morena. Recientemente, dejó su cargo de alcaldesa en Manzanillo para buscar la candidatura al gobierno de Colima.
Ella se ha mantenido cerca de la actual gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, ya que su primer cargo fue como diputada suplente de la mandataria estatal en 2018 y en 2021 se integró al gabinete de ésta.