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México

Aficionados convocan al Ángel de la Independencia para despedir a la Selección Mexicana

La convocatoria masiva surgió en redes sociales y llama a celebrar por última vez a los futbolistas mexicanos, quienes quedaron fuera del Mundial 2026 la semana pasada.
sáb 11 julio 2026 06:50 PM
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Festejos en el Ángel de la Independencia por los triunfos de México en los primeros partidos del Mundial 2026
El Ángel de la Independencia se convirtió en el epicentro de los festejos por los triunfos de México en los primeros partidos del Mundial 2026. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Aunque la Selección Mexicana quedó fuera del Mundial de Futbol desde el 5 de julio, la afición no deja de celebrar su participación en esta Copa de la FIFA. Los aficionados lanzaron una convocatoria en redes sociales para despedir a los jugadores nacionales con un último festejo en el Ángel de la Independencia.

La cita es este este domingo 12 de julio a las 17:00 horas. El objetivo de los organizadores es brindar a la Selección una despedida histórica.

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En la invitación se solicita acudir con la playera de la Selección, una de las más vendidas en el mundo para el evento deportivo de este año.

Desde que arrancó el Mundial 2026, el Ángel de la Independencia se convirtió en el epicentro de los festejos cada vez que México ganaba un partido.

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Según datos del gobierno de la Ciudad de México, unas 150,000 personas festejaron en ese monumento el triunfo del país sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa.

A medida que México avanzaba en la fase de grupos, más personas se dieron cita en el mismo punto. Las autoridades calcularon una asistencia de 400,000 personas tras el segundo partido, donde la Selección Nacional le ganó a Corea del Sur.

Para el tercer juego, contra República Checa, el gobierno contabilizó 800,000 personas en el Ángel de la Independencia. Después, cuando México derrotó a Ecuador, 1.4 millones de aficionados celebraron en Paseo de la Reforma.

La euforia mundialista dejó un saldo de cinco personas fallecidas: tres murieron por asfixia por las aglomeraciones alrededor del Ángel de la Independencia; una personas falleció de un paro cardiorrespiratorio y otra más de un infarto en el Estadio Ciudad de México.

Las autoridades también brindaron durante ese periodo 3,563 atenciones médicas y 93 personas fueron trasladadas a hospitales.

En total, 4.7 millones de persona festejaron a la Selección Mexicana en las calles de la Ciudad de México con una fiesta masiva que, ahora, los aficionados buscan cerrar con broche de oro.

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