Aficionados convocan al Ángel de la Independencia para despedir a la Selección Mexicana

En la invitación se solicita acudir con la playera de la Selección, una de las más vendidas en el mundo para el evento deportivo de este año.

Desde que arrancó el Mundial 2026, el Ángel de la Independencia se convirtió en el epicentro de los festejos cada vez que México ganaba un partido.

Según datos del gobierno de la Ciudad de México, unas 150,000 personas festejaron en ese monumento el triunfo del país sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa.

A medida que México avanzaba en la fase de grupos, más personas se dieron cita en el mismo punto. Las autoridades calcularon una asistencia de 400,000 personas tras el segundo partido, donde la Selección Nacional le ganó a Corea del Sur.

Para el tercer juego, contra República Checa, el gobierno contabilizó 800,000 personas en el Ángel de la Independencia. Después, cuando México derrotó a Ecuador, 1.4 millones de aficionados celebraron en Paseo de la Reforma.

La euforia mundialista dejó un saldo de cinco personas fallecidas: tres murieron por asfixia por las aglomeraciones alrededor del Ángel de la Independencia; una personas falleció de un paro cardiorrespiratorio y otra más de un infarto en el Estadio Ciudad de México.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨

¡MÉXICO SE PREPARA PARA UNA DESPEDIDA HISTÓRICA!



A través de redes sociales, ha comenzado a circular una convocatoria masiva.

Se está llamando a la afición a unirse este domingo 12 de julio en el Ángel de la Independencia para brindar una despedida inolvidable… pic.twitter.com/8Erj00DqJs — Webcams de México (@webcamsdemexico) July 9, 2026

Las autoridades también brindaron durante ese periodo 3,563 atenciones médicas y 93 personas fueron trasladadas a hospitales.

En total, 4.7 millones de persona festejaron a la Selección Mexicana en las calles de la Ciudad de México con una fiesta masiva que, ahora, los aficionados buscan cerrar con broche de oro.