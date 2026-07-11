Félix Salgado descarta buscar candidatura a gobernador de Guerrero por la vía independiente o con otro partido

Por el contrario, aseguró que no hay distanciamiento con Morena, que seguirá en sus filas, a pesar de que no será postulado por ese partido porque es padre de la gobernadora actual, Evelyn Salgado.

Salgado Macedonia había expresado que tenía derecho a ser coordinador y candidato, pues la prohibición al nepotismo en las candidaturas prevista en la Constitución entra en vigor para las elecciones de 2030 y no en 2027.

Sin embargo, ahora decidió disciplinarse y lo anunció en la Asamblea en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional realizada en Taxco, Guerrero, a donde acudió la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Ante ella, Salgado refrendó su permanencia en Morena: ”No me voy de Morena, óiganme bien. No se anden frotando las manos de que: 'Félix, mira, en Morena no te quieren, vente con nosotros'", declaró.

Y enseguida agregó: "No, en Morena me quieren y los quiero. Y nos amamos, nos queremos, no nos vamos a ningún partido. Y nada de que independiente, nada de esas cosas. Nosotros somos de una sola pieza”.

El legislador, quien ha peleado la gubernatura del estado en varias ocasiones, dijo que siempre estará dentro del movimiento. “Va a haber toro forever, por siempre. Siempre vamos a estar juntos y siempre vamos a estar en Morena, hasta el último, hasta el final”.

Sin embargo, dijo adiós al Senado, donde pidió licencia de su cargo de legislador y ya no regresará. Afirmó que ya informó esta decisión a la presidenta Claudia Sheinbaum. “Ya no quiero estar en el Senado", mencionó.