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México

Félix Salgado descarta buscar candidatura a gobernador de Guerrero por la vía independiente o con otro partido

El senador con licencia de Morena dijo que continuará en Morena, aunque el partido no lo postule, y descartó regresar al Senado, donde pidió licencia al cargo de legislador.
sáb 11 julio 2026 07:17 PM
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El senador con Licencia Fèlix Salgado se baja de candidatura al gobierno de Guerrero
El senador con licencia Félix Salgado se bajó de la candidatura al gobierno de Guerrero, debido a que no puede ser postulado por Morena ante las reglas en contra del nepotismo político. (Foto: Morena)

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio anunció oficialmente que no buscará la candidatura al gobierno de Guerrero ni como independiente ni por otro partido y que tampoco piensa salirse de Morena.

Tras meses de mantener en el aire la posibilidad de registrarse para ser Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación, y con ello obtener la eventual postulación al gobierno del estado, el legislador descartó este sábado buscar la candidatura por otra vía o romper con el partido guinda.

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Por el contrario, aseguró que no hay distanciamiento con Morena, que seguirá en sus filas, a pesar de que no será postulado por ese partido porque es padre de la gobernadora actual, Evelyn Salgado.

Salgado Macedonia había expresado que tenía derecho a ser coordinador y candidato, pues la prohibición al nepotismo en las candidaturas prevista en la Constitución entra en vigor para las elecciones de 2030 y no en 2027.

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Sin embargo, ahora decidió disciplinarse y lo anunció en la Asamblea en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional realizada en Taxco, Guerrero, a donde acudió la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Ante ella, Salgado refrendó su permanencia en Morena: ”No me voy de Morena, óiganme bien. No se anden frotando las manos de que: 'Félix, mira, en Morena no te quieren, vente con nosotros'", declaró.

Y enseguida agregó: "No, en Morena me quieren y los quiero. Y nos amamos, nos queremos, no nos vamos a ningún partido. Y nada de que independiente, nada de esas cosas. Nosotros somos de una sola pieza”.

El legislador, quien ha peleado la gubernatura del estado en varias ocasiones, dijo que siempre estará dentro del movimiento. “Va a haber toro forever, por siempre. Siempre vamos a estar juntos y siempre vamos a estar en Morena, hasta el último, hasta el final”.

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Sin embargo, dijo adiós al Senado, donde pidió licencia de su cargo de legislador y ya no regresará. Afirmó que ya informó esta decisión a la presidenta Claudia Sheinbaum. “Ya no quiero estar en el Senado", mencionó.

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"Ya he estado cinco veces, tres de senador y dos de diputado federal, y ya chole. Va a estar ahí, de senador, Arturo Pérez Pérez, que es mi suplente, que es un buen camarada, un buen compañero, y los votos están garantizados a favor de Morena”, agregó.

Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, reconoció la decisión de Salgado Macedonio y dijo que es un ejemplo a seguir porque respeta los principios de Morena, al no competir por la gubernatura de Guerrero y quedarse en el partido.

"Somos un equipo en Morena y Félix representa la experiencia, el amor a su tierra, el amor a su pueblo, pero, sobre todo, es un político honesto, que lucha por las causas del pueblo y que sabe que primero es la Patria", elogió.

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Guerrero Morena Elecciones México 2027

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