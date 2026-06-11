Medio millón de personas participan en eventos por inauguración del Mundial en CDMX

De acuerdo con cifras del Gobierno de la Ciudad de México, el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino congregó a unas 100,000 personas, mientras que los festivales futboleros organizados en las 16 alcaldías registraron una asistencia conjunta de 200,000 asistentes. A ello se sumó la concentración de aproximadamente 120,000 aficionados en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Aficionados celebraron el triunfo de México este jueves en la capital. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

Uno de los puntos con afluencia fue el Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde cientos de personas siguieron la transmisión del partido en pantallas instaladas para la ocasión. Al lugar acudieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Las autoridades capitalinas informaron que se implementó un operativo especial de seguridad y movilidad en coordinación con distintas dependencias locales.

Elementos de la policía preventiva, auxiliar, turística y de tránsito fueron desplegados en las diferentes sedes para atender a los asistentes, facilitar los desplazamientos y brindar orientación a visitantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con autoridades, la jornada transcurrió en un ambiente festivo marcado por actividades recreativas, transmisiones públicas y concentraciones masivas en distintos puntos de la ciudad, que se convirtió en uno de los principales escenarios de celebración por el inicio de la justa mundialista.