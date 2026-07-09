Entidades se preparan para las elecciones de 2027 con reformas locales a modo

Para el politólogo Miguel Ángel Romero Ramírez, las reformas electorales que concretaron las entidades con miras a las elecciones del 2027 cumplen dos características: cerrar el paso al poder y blindarse ante posibles señalamientos de que los candidatos o la elección cuentan con participación del crimen organizado.

“Quienes están gobernando están buscando acabar la pluralidad, como lo estamos viendo en Michoacán con la ley que aprobó el Congreso para atajar al Movimiento del Sombrero”, ejemplifica.

Hay una reacción de los poderes locales que están buscando atajar la pluralidad Miguel Ángel Romero, politólogo.

Romero se refiere a la reforma electoral de Michoacán para regular las candidaturas independientes.

La mayoría legislativa de Morena aprobó una reforma para cortar la participación en grupo del Movimiento del Sombrero, una organización apartidista con fuerte arraigo social, que encabezaba Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado en 2025, y ahora liderado por su esposa, Grecia Quiroz.

La enmienda, concretada en mayo, prohibió a candidatos sin partido que hagan campaña juntos, compartan símbolos, propaganda o identidad visual para evitar estrategias de grupo.

Omar Báez Caballero, politólogo de la UNAM, esa reforma para impedir coordinarse a los integrantes de ese movimiento tiene que ver justo con la fuerza que adquirieron las candidaturas independientes.

“(El movimiento) hizo en las elecciones de 2021 lo que entonces no hicieron ni el PRI ni otros partidos consolidados: ganar un distrito de mayoría relativa, con Carlos Manzo que llegó a la diputación federal”, señala.

Con la reforma, el sombrero que caracteriza al movimiento, que cuenta con legisladores, regidores y se prepara para contender en el 2027 sin partido, quedó excluido, por ahora, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia interpuesta por Movimiento Ciudadano.

Los cambios que se gestaron en los estados

El de Michoacán es solo un caso de reforma electoral local con miras al 2027. Dado que cada entidad cuenta con libertad para autoregularse, en otros estados se usaron otros métodos.

Por ejemplo en Quintana Roo, que gobierna Morena. Ahí se eliminó el modelo de asignación de diputados plurinominales vigente desde 2017 que consideraba curules para los mejores perdedores, es decir los más votados en sus distritos.

Ahora se retomó el modelo federal así que habrá una lista fija de 10 candidaturas registradas por los partidos. También se eliminó el esquema por el que los candidatos a presidentes municipales y síndicos que perdían se integraban en automático como regidores plurinominales.

Esas reglas fueron votadas en contra y cuestionadas por la oposición local. Y aunque el aliado morenista, el Partido del Trabajo (PT), anunció su voto en contra, al final votó a favor.

En Chihuahua, gobernada por el PAN, por el contrario, se derogó la elección directa de regidurías, todas serán plurinominales y su número de 8 a 15 máximo (como la nueva reforma federal).