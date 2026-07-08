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México

Lluvias provocan inundación en la Cámara de Diputados

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, instruyó a la Dirección de Protección Civil de la Cámara a realizar una revisión de las instalaciones para evaluar posibles daños.
mié 08 julio 2026 10:27 PM
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La Cámara de Diputados sufre inundación en su basamento
La Cámara de Diputados sufre inundación tras las fuertes lluvias. (Foto: Cámara de Diputados )

La Cámara de Diputados, conocida como “casa del pueblo”, sufrió inundaciones este miércoles tras las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México.

Aunque se reportó la situación bajo control, la zona más afectada fue el basamento, es decir en la zona del estacionamiento y oficinas ubicadas a nivel de sótano.

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La Cámara de Diputados informó que la inundación en el basamento de San Lázaro "se debió a la fuerte precipitación pluvial y por el desnivel que existe con respecto al arrastre de la de red principal del drenaje de las calles aledañas, como Emiliano Zapata, Congreso de la Unión y Eduardo Molina".

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Así, atribuyó a la fuerte precipitación, sumado a la construcción en desnivel, el que haya brotado agua de las coladeras, lo que hizo circular aguas negras.

Esas condiciones causaron “que el agua se regresara por rampas de acceso y también empezara salir de las coladeras localizadas en basamento, al no poder desfogar en la red principal".

Personal de Proyección Civil tuvo que bombear el agua y desplegar cuadrillas para resolver la inundación, en tanto que se solicitó a la alcaldía Venustiano Carranza que desazolve el drenaje principal.

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El coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara, Ricardo Monreal, instruyó a la Dirección de Protección Civil de la Cámara a realizar una revisión de las instalaciones para evaluar posibles daños.

Sostuvo que las lluvias que causaron la inundación fueron atípicas .

En el área de basamento de la Cámara de Diputados hay estacionamientos, instalaciones del Sindicato, así como de seguridad y resguardo de la Cámara de Diputados.

Las lluvias de este miércoles dejaron afectaciones en gran parte de la CDMX. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó las alertas por las precipitaciones.

Se activó la Alerta Roja por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la noche del miércoles y la madrugada del jueves en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Gustavo A. Madero; en Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, la alerta amarilla, mientras que en Álvaro Obregón, Cuauhtemoc, Gustavo A. Madero, y Tlalpan, alerta naranja.

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Alcaldía Venustiano Carranza infraestructura hidráulica Cámara de Diputados

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