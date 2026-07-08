Lluvias provocan inundación en la Cámara de Diputados

El coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara, Ricardo Monreal, instruyó a la Dirección de Protección Civil de la Cámara a realizar una revisión de las instalaciones para evaluar posibles daños.
Sostuvo que las lluvias que causaron la inundación fueron atípicas .
En el área de basamento de la Cámara de Diputados hay estacionamientos, instalaciones del Sindicato, así como de seguridad y resguardo de la Cámara de Diputados.
Las lluvias de este miércoles dejaron afectaciones en gran parte de la CDMX. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó las alertas por las precipitaciones.
Se activó la Alerta Roja por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la noche del miércoles y la madrugada del jueves en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Gustavo A. Madero; en Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, la alerta amarilla, mientras que en Álvaro Obregón, Cuauhtemoc, Gustavo A. Madero, y Tlalpan, alerta naranja.