Lluvias provocan inundación en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados informó que la inundación en el basamento de San Lázaro "se debió a la fuerte precipitación pluvial y por el desnivel que existe con respecto al arrastre de la de red principal del drenaje de las calles aledañas, como Emiliano Zapata, Congreso de la Unión y Eduardo Molina".

Así, atribuyó a la fuerte precipitación, sumado a la construcción en desnivel, el que haya brotado agua de las coladeras, lo que hizo circular aguas negras.

Esas condiciones causaron “que el agua se regresara por rampas de acceso y también empezara salir de las coladeras localizadas en basamento, al no poder desfogar en la red principal".

Personal de Proyección Civil tuvo que bombear el agua y desplegar cuadrillas para resolver la inundación, en tanto que se solicitó a la alcaldía Venustiano Carranza que desazolve el drenaje principal.