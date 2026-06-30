Elecciones 2027: los 30 legisladores que dejan el Congreso por una candidatura y tras meses de promoción velada

El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó en 27 estados propaganda de aspirantes a cargo de elección, sobre todo, en los 17 donde se elegirán gobernadores. Además, el órgano electoral ha recibido 188 quejas o denuncias por actos anticipados de campaña.

A ello, se agrega que los legisladores también usaron sus informes de labores para posicionarse.

Para Arturo Sánchez, exconsejero del INE, los legisladores tiene la posibilidad -según la ley- de informar sobre las actividades que realizaron el último año, pero en la víspera de los comicios, los informes legislativos se vuelven “más importantes”.

“Esos informes son una especie de lanzamiento de sus precandidaturas. Ahí dicen una serie de cosas que los habilita para poder posicionarse, porque todo es posicionararse ante la opinión pública para ser candidatos a gobernadores”. Alejandro Sánchez, exconsejero del INE.

Sánchez señala que ante ello, se debe regular la presentación de los informes de forma más estricta, pero esto debe hacerse desde el Poder Legislativo.

En tanto, para el expresidente del ante IFE, Leonardo Váldez Zurita, lo que hacen legisladores al adelantar sus informes de labores antes de pedir licencia, es una trampa a la ley.

“Es una trampa lo que ellos cometen, porque adelantan su informe de labores antes de pedir licencia y con eso se promueven; ya con esa promoción se van a presentar a estos procedimientos que supuestamente se resuelven por encuestas”.

Meses de promoción

La ola de renuncias ocurrió en días pasados, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera a funcionarios y legisladores que estuvieran interesados en participar por una Coordinación Defensa de la Transformación y que Morena lo convirtiera en un requisito para el proceso interno de donde saldrán las y los candidatos a las gubernaturas.

Algunos les legisladores llevan meses promocionándose, tal es caso de Andrea Chávez Treviño, quien si bien solicitó licencia desde abril pasado, desde 2025 ha hecho actos para posicionarse en Chihuahua, entidad gobernada por Marú Campos del PAN.

La senadora con licencia causó controversia al llevar servicios médicos a comunidades en autobuses rotulados con su fotografía. Debido a las quejas al interior del organismo político, la morenista dejó de realizar estas actividades, pero solo para cambiar de estrategia y producto promocional.

Chávez comenzó entregar cafés en vasos que llevan su nombre e imagen a los ciudadanos que comienzan a laborar desde las primeras horas del día. Ahora, entrega sillas de ruedas y hace jornadas de servicios visuales, donde sobresale su nombre.

Crédito: Facebook

En este mismo caso están Armando Ayala Robles y Julieta Ramírez Padilla, quienes llevan meses promocionando su imagen. Ambos han participado en eventos del gobierno de Baja California, entidad que los dos quieren gobernar.

Se han presentado en eventos donde se reparten programas sociales del estado, como la entrega de la “Tarjeta Violeta Bienestar”, para apoyar económicamente a mujeres en situación de vulnerabilidad.

En el caso de Ayala Robles, por meses acudió a eventos de autoridades locales, como la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamente, o de la regidora en Tecate, María Quijada.

También realizó actividades donde repartió volantes que dicen: “Armando Ayala sí cumple” o armo encuentros con diversos grupos sociales, como con mujeres, a quienes el Día de las Madres, les hizo regalos que llevaban su nombre.

Además, el senador con licencia presentó su informe de labores el 13 de junio, una semana antes de registrarse para buscar la coordinación de la Defensa de la Transformación, donde no sólo señaló las iniciativas que impulsó en el Senado, también hizo promesas de campaña pese a ser un informe de labores.

“Vamos a seguir trabajando por Baja California: por Ensenada por su Bypass (ruta alterna para evitar el congestionamiento de la Autopista Escénica); por Tijuana por el Cablebús; por Tecate para que tena una garita de 24 horas; por Mexicalli, para ampliar el subsidio en las tarifas eléctricas”, enfatizó.

Por su parte, la senadora con licencia Julieta Ramírez también presentó su segundo informe de labores unos días antes de dejar su escaño. Asimismo, difundió videos para promocionar su informe desde redes sociales, en donde se aludió a la próxima elección por la gubernatura en el 2027

Ramírez tiene quejas en su contra ante autoridades electorales por presuntos actos anticipados de campaña, porque desde hace meses, hay bardas y espectaculares promocionándola.

Estas quejas también llegaron a organismos internos de Morena, por lo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) le abrió un expediente y le ordenó abstenerse a realizar actos de promoción política.