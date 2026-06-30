Elecciones 2027: los 30 legisladores que dejan el Congreso por una candidatura y tras meses de promoción velada

En los últimos meses, 30 senadores y diputados de Morena solicitaron licencia como legisladores en busca de convertirse en "Coordinadores en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional" en las 17 entidades que estarán en disputada en las Elecciones del 2027 .
Se trata de 17 senadores y 13 diputados. Muchos de ellos se separaron de su cargo hace unos días para buscar candidaturas a gobernadores por la coalición de Morena, PT y PVEM, pero llevan meses promocionando su imagen y nombre.
Los legisladores han utilizado de todo para darse a conocer y posicionarse en sus entidades desde hace más de medio año: regalar café, llevar servicios médicos, repartir panfletos, entregar Rosca de Reyes, cobijas, juguetes y hasta carne asada... y, la mayoría de estos regalos, personalizados con nombre y/o fotografía.
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El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó en 27 estados propaganda de aspirantes a cargo de elección, sobre todo, en los 17 donde se elegirán gobernadores. Además, el órgano electoral ha recibido 188 quejas o denuncias por actos anticipados de campaña.
A ello, se agrega que los legisladores también usaron sus informes de labores para posicionarse.
Para Arturo Sánchez, exconsejero del INE, los legisladores tiene la posibilidad -según la ley- de informar sobre las actividades que realizaron el último año, pero en la víspera de los comicios, los informes legislativos se vuelven “más importantes”.
“Esos informes son una especie de lanzamiento de sus precandidaturas. Ahí dicen una serie de cosas que los habilita para poder posicionarse, porque todo es posicionararse ante la opinión pública para ser candidatos a gobernadores”.
Alejandro Sánchez, exconsejero del INE.
Sánchez señala que ante ello, se debe regular la presentación de los informes de forma más estricta, pero esto debe hacerse desde el Poder Legislativo.
En tanto, para el expresidente del ante IFE, Leonardo Váldez Zurita, lo que hacen legisladores al adelantar sus informes de labores antes de pedir licencia, es una trampa a la ley.
“Es una trampa lo que ellos cometen, porque adelantan su informe de labores antes de pedir licencia y con eso se promueven; ya con esa promoción se van a presentar a estos procedimientos que supuestamente se resuelven por encuestas”.
Meses de promoción
La ola de renuncias ocurrió en días pasados, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera a funcionarios y legisladores que estuvieran interesados en participar por una Coordinación Defensa de la Transformación y que Morena lo convirtiera en un requisito para el proceso interno de donde saldrán las y los candidatos a las gubernaturas.
Algunos les legisladores llevan meses promocionándose, tal es caso de Andrea Chávez Treviño, quien si bien solicitó licencia desde abril pasado, desde 2025 ha hecho actos para posicionarse en Chihuahua, entidad gobernada por Marú Campos del PAN.
La senadora con licencia causó controversia al llevar servicios médicos a comunidades en autobuses rotulados con su fotografía. Debido a las quejas al interior del organismo político, la morenista dejó de realizar estas actividades, pero solo para cambiar de estrategia y producto promocional.
Chávez comenzó entregar cafés en vasos que llevan su nombre e imagen a los ciudadanos que comienzan a laborar desde las primeras horas del día. Ahora, entrega sillas de ruedas y hace jornadas de servicios visuales, donde sobresale su nombre.
En este mismo caso están Armando Ayala Robles y Julieta Ramírez Padilla, quienes llevan meses promocionando su imagen. Ambos han participado en eventos del gobierno de Baja California,entidad que los dos quieren gobernar.
Se han presentado en eventos donde se reparten programas sociales del estado, como la entrega de la “Tarjeta Violeta Bienestar”, para apoyar económicamente a mujeres en situación de vulnerabilidad.
En el caso de Ayala Robles, por meses acudió a eventos de autoridades locales, como la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamente, o de la regidora en Tecate, María Quijada.
También realizó actividades donde repartió volantes que dicen: “Armando Ayala sí cumple” o armo encuentros con diversos grupos sociales, como con mujeres, a quienes el Día de las Madres, les hizo regalos que llevaban su nombre.
Además, el senador con licencia presentó su informe de labores el 13 de junio, una semana antes de registrarse para buscar la coordinación de la Defensa de la Transformación, donde no sólo señaló las iniciativas que impulsó en el Senado, también hizo promesas de campaña pese a ser un informe de labores.
“Vamos a seguir trabajando por Baja California: por Ensenada por su Bypass (ruta alterna para evitar el congestionamiento de la Autopista Escénica); por Tijuana por el Cablebús; por Tecate para que tena una garita de 24 horas; por Mexicalli, para ampliar el subsidio en las tarifas eléctricas”, enfatizó.
Por su parte, la senadora con licencia Julieta Ramírez también presentó su segundo informe de labores unos días antes de dejar su escaño. Asimismo, difundió videos para promocionar su informe desde redes sociales, en donde se aludió a la próxima elección por la gubernatura en el 2027
Ramírez tiene quejas en su contra ante autoridades electorales por presuntos actos anticipados de campaña, porque desde hace meses, hay bardas y espectaculares promocionándola.
Estas quejas también llegaron a organismos internos de Morena, por lo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) le abrió un expediente y le ordenó abstenerse a realizar actos de promoción política.
Rendimos Informe Legislativo por el 2do año en el Senado de la República.
Hemos aprobado más de 80 dictámenes en este período, todos con el objetivo de respaldar el proyecto de nuestra presidenta, garantizar derechos y profundizar la transformación de México.
También está la senadora con licencia Ana Lilia Rivera, quien al principio del año comenzó a reuniré con diversos grupos sociales en Tlaxacala, como sindicatos, jóvenes estudiantes o vecinos de distintos municipios, y en algunos de estos encuentros habían carteles con su nombre y foto y portaba alguna prendas con el logo de Morena.
Según sus redes sociales, las pláticas en dichos encuentros eran sobre “propuestas que impulsen el crecimiento del estado”.
Días antes de dejar su cargo, presentó su informe de labores, en donde al menos 10 legisladores la destaparon para la gubernatura de su estado entre gritos de “¡Gobernadora!, ¡gobernadora!”. En el evento, el senador Gerardo Fernández Noroña incluso declaró: “Vengo del futuro y veo a una mujer encabezando Tlaxcala".
Éste, también es el caso de Blanca Judith Díaz Delgado, quien busca la gubernatura de Nuevo León. Desde que comenzó este año, realiza reuniones con residentes en el estado, donde lo que sobresale es su foto con su nombre y durante el encuentro hace regalos que también tienen su imagen.
En época de frio regaló cobertores envueltos en papel donde estaba su rostro, y en días recientes, regaló carne para celebrar el Mundial 2026.
Está la senadora Verónica Díaz, quien pidió licencia hace unos días para contender por la gubernatura de Zacatecas. Desde hace meses, realiza asambleas informativas en su estado natal, donde se entregan pañoletas con su imagen en caricatura y nombre.
La legisladora, quien estuvo ligada a la familia Monreal por se esposa de Luis Monreal, aparece como una de las mejores posicionadas para ser candidatas a gobernadora en Zacatecas, cargo que también estará en juego en las elecciones de 2027.
Díaz fue delegada Estatal de Programas para Desarrollo de la Secretaría del Bienestar de Zacatecas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que se encargaba de implementar y supervisar los programa sociales.
A ellos se suma Waldo Fernández, quien se registró para pelear por coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León y posteriormente convertirse en candidato a gobernador. Desde noviembre de 2025, páginas que apoyan a Morena comenzaron a denunciar que el legislador con licencia ya tenía bardas por todo el estado con su nombre.
Las fotos tienen fondo guinda y con el nombre del senador con licencia. Se agrega que el legislador apareció en la portada del periódico Regeneración y en revistas locales, por lo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) le pidió al legislador detener su proselitismo.
En este listado también se encuentra Ernesto Núñez Aguilar, legislador del PVEM que también solicitó licencia. El político realiza “asambleas regionales” en Michoacán con el lema “ya llegamos los del Verde”.
En diciembre pasado regaló piñatas y cobijas con su nombre, tasas en enero, y en las últimas semanas entregó vasos y playeras relacionadas con el Mundial.
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Usan informe de labores
Bajo el pretexto de presentar su informe de labores, estos aspirantes a gobernadores, realizaron eventos masivos donde sobresalía su nombre e imagen. Acciones que las hicieron a días de solicitar licencia para registrarse como aspirantes a gobernadores por Morena.
La ley no establece una fecha exacta para presentar este documento, solo señala que al término de cada año de la legislatura, que es en agosto, deberán dar a conocer las actividades realizadas durante el mismo periodo.
En este caso se encuentra la morenita Beatriz Mojica, quien busca la gubernatura de Guerrero. Dos semanas antes de dejar su cargo, realizó un evento masivo en dicha entidad, donde asistieron más de 5,000 personas y corearon “Bety, Bety” como si se tratara de un evento de campaña.
El evento se realizó en la Arena Coliseo de Acapulco, Guerrero, donde lo que más prevalecía era sus fotos y carteles con su nombre y frases de apoyo, como “gracias por trabajar por Guerrero”.
Quiero agradecer a todas y todos los que me acompañaron en este Informe Legislativo. Su cariño, su confianza y su respaldo son la fuerza que me impulsa a seguir caminando cada región de nuestro estado.
Lo mismo hizo Lorenia Valles Sampedro, quien días antes de dejar su cargo como senadora presentó su informe de labores con un evento masivo en la Arena Sonora, con más de 3,000 asistentes. En este encuentro declaró que su sueño es continuar con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación en su entidad. Ella es cercana al actual mandatario, Alfonso Durazo, pues en 2021 fue directora del DIF estatal.
Lo mismo hizo la senadora Nora Ruvalcaba, quien aprovechó su informe de labores para aludir a su aspiración de ser gobernadora de Aguascalientes: “es hora del equilibrio, de ampliar la visión y transformar el estado. Por ello, por mi parte entregaré mi alma y amor al pueblo”, dijo en el acto
En el evento, realizado en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, la senadora con licencia también hizo declaraciones en contra del gobierno estatal, encabezado por la panista Teresa Jiménez, pues dijo que se ha tenido como prioridad la imagen gubernamental.
Actos de Morena son “simulación”
Morena comenzó este 22 de junio su proceso para la elección de coordinadores de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en los 17 estados donde habrá elecciones.
Este cargo fue creado por el oficialismo bajo el pretexto de elegir coordinadores, pero en realidad son para seleccionar a sus candidatos a gobernadores, acto que debiera iniciar en enero del próximo año.
Para el exconsjero del INE, Arturo Sánchez, este proceso es “una simulación” que permitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde 2023, ya que el órgano judicial argumentó que es procedimiento interno y libre libertad para hacerlo.
“Lo que hace ahorita, aunque no nos gusta, está dentro de lo que el Tribunal Electoral ha permitido que los partidos hagan”.
Arturo Sánchez, exconsejero del INE.
Recuerda que en 2024 el Tribunal Electoral le pidió a INE publicar lineamientos sobre lo que pueden o no hacer los partidos políticos en este tipo de procedimientos. Sin embargo, en este año no se han emitido reglas para regular este tipo de actos, ya que no existe una sentencia específica con el mandato como fue en 2024.
Ello, porque hasta ahora no han llegado quejas en esta materia al Tribunal, sin embargo, mencionó que desde el INE, algunos consejeros, han pedido que se emitan los lineamientos sobre el proceso que realiza Morena y que en los próximos meses hará el PAN y el PRI.
“¿Qué son los lineamientos? Decirle a los partidos que sí harán esos procediendo, les informen cuándo comienzo, cuando terminan, de dónde vendrán los recursos. De esa manera el INE podrá hacer una fiscalización de todo esto. Si no hay lineamientos, los partidos no están obligados a nada y dejan sin herramientas al INE para fiscalizar.
Mientras, explica que cuando el TEPJF validó a Morena la elección de coordinadores fue bajo el criterio de que si ellos no llamaban a obtener el voto, no se consideraban actos anticipados de precampaña y campaña.
"Morena -con ese respaldo jurídico, con una interpretación del Tribunal- se ha mantenido llevando a cabo estas prácticas y de alguna manera contaminó a otros partidos".
Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE.
Además, señala que hay una omisión por parte de las autoridades electorales, pues menciona que el INE debería tener lineamientos para fiscalizar los gastos de estos procesos internos, ya que se convierten en posibilidad de financiamiento ilícito.