Pensión del Bienestar de julio 2026: calendario de depósitos por letra del 6 al 10 de este mes

Los beneficiarios de distintos programas federales entre los que se encuentran los adultos mayores de 65 años y más, con la Pensión del Bienestar, ya reciben la dispersión de su dinero a partir del 6 de julio y que se extenderá hasta el miércoles 29 del mismo mes bajo el esquema de un calendario que toma en cuenta la primera letra del primer apellido.
La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, compartió el calendario oficial durante la Mañanera del Pueblo del 6 de julio que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.