Pensión del Bienestar de julio 2026: calendario de depósitos por letra del 6 al 10 de este mes

Calendario Pensión Bienestar del 6 al 10 de julio

El calendario toma en cuenta el primer apellido del titular de la tarjeta.

Lunes 6 de julio A

Martes 7 de julio B

Miércoles 8 de julio C

Jueves 9 de julio C

Viernes 10 de julio D,E,F

¿Qué días no hay depósitos?

El calendario contempla tres fines de semana en los que no hay depósitos y son los siguientes:

Sábado 9 y domingo 10 de julio no hay depósitos.

Sábado 18 y domingo 19 de julio no hay depósitos

Sábado 25 y domingo 26 de julio no hay depósitos

🔴 Aviso importante Si tu apellido inicia con la letra B, a partir del 7 de julio puedes disponer de tu recurso correspondiente al bimestre julio - agosto de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar Más formación en: https://t.co/FYgaCKzsUD #ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/X67B5J6nyl — Bienestar (@bienestarmx) July 7, 2026

¿Cuánto reciben?

Las personas adultas mayores (más de 65 años) recibirán 6,400 pesos, mientras que las mujeres de 63 y 64 años recibirán 3,100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.

Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,300 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.

