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México

Calendario de depósitos de la Pensión Bienestar del 6 al 10 de julio

No solo los beneficiarios de la pensión Bienestar recibirán su dispersión económica de 6,400 pesos, hay personas que recibirán entre 1,650 pesos hasta 6,450 pesos durante este mes.
mar 07 julio 2026 09:25 AM
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Pensión del Bienestar de julio 2026: calendario de depósitos por letra del 6 al 10 de este mes
Los adultos mayores de 65 años y otros beneficiarios de distintos programas reciben la dispersión del apoyo económico correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026. (Foto: bancodelbienestar)

Los beneficiarios de distintos programas federales entre los que se encuentran los adultos mayores de 65 años y más, con la Pensión del Bienestar, ya reciben la dispersión de su dinero a partir del 6 de julio y que se extenderá hasta el miércoles 29 del mismo mes bajo el esquema de un calendario que toma en cuenta la primera letra del primer apellido.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, compartió el calendario oficial durante la Mañanera del Pueblo del 6 de julio que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

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Calendario Pensión Bienestar del 6 al 10 de julio

El calendario toma en cuenta el primer apellido del titular de la tarjeta.

Lunes 6 de julio A

Martes 7 de julio B

Miércoles 8 de julio C

Jueves 9 de julio C

Viernes 10 de julio D,E,F

¿Qué días no hay depósitos?

El calendario contempla tres fines de semana en los que no hay depósitos y son los siguientes:

Sábado 9 y domingo 10 de julio no hay depósitos.

Sábado 18 y domingo 19 de julio no hay depósitos

Sábado 25 y domingo 26 de julio no hay depósitos

¿Cuánto reciben?

Las personas adultas mayores (más de 65 años) recibirán 6,400 pesos, mientras que las mujeres de 63 y 64 años recibirán 3,100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.

Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,300 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.

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La Secretaría de Bienestar culminó el registro para las personas que recientemente cumplieron 65 años el pasado 28 de junio; sin embargo, se recomienda a las personas que estén próximas a cumplir esta edad a tener en cuenta los siguientes requisitos para que tengan un trámite exitoso:

  • Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).
  • CURP (impresión reciente)
  • Acta de nacimiento (legible)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial).
  • Teléfono de contacto (celular y de casa).

Quienes, por algún motivo no pueden asistir a realizar el trámite de registro a las Pensiones para Adultos Mayores o Mujeres Bienestar, solicitar una visita domiciliaria en la página oficial de la Secretaría de Bienestar www.gob.mx/bienestar

Leer más:

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México

Pensión Bienestar de julio 2026: consulta el calendario completo de pagos por apellido

¿Cómo consultar el saldo en la tarjeta?

A través de la app del Banco del Bienestar que está disponible para los sistemas Android e iOS; también permite ver el qué día cae el recurso a su cuenta, saldos, movimientos, etcétera.

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¿Cómo bajar la app del Banco del Bienestar?

1.- Desde tu celular, ve a la tienda de aplicaciones y baja la app del Banco del Bienestar.

2.- Acepta los términos y condiciones.

3.- Escribe tu número de celular.

4.- Escribe los 16 números de tu tarjeta y el NIP del cajero.

5.- Genera una contraseña y confírmala.

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Fondo-de-pensiones-para-el-bienestar Secretaría de Bienestar

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