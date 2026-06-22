Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum: AMLO estaba preocupado por la injerencia de EU en México, no por los dichos de “El Mayo”

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que, durante la gira de transición que hizo con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, él le manifestó su inquietud por alguna injerencia de EU.
lun 22 junio 2026 09:29 AM
Añadir Expansión Política en Google
(Obligatorio)
CUERNAVACA, MORELOS, 05ENERO2025.- Conferencia de prensa del obispo de la Diócesis de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramon Castro Castro y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. A a unos días de dejar el país el Embajador recomendó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo escuchar los consejos de otros sectores, como la iglesia. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Margarito Pérez Retana)

Ante las revelaciones del exembajador Ken Salazar respecto a que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba preocupado de que Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, pudiera declarar al ser detenido por autoridades de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que esa intranquilidad se debía a la injerencia de las agencias estadunidenses en México y no por las declaraciones del capo del narcotráfico.

Publicidad

“Les puedo comentar que si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de alguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos en la captura de ‘El Mayo’ Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos. No sé si entiende, no tiene que ver con qué va a decir este personaje, la cabeza de un grupo delictivo. No había preocupación de qué es lo que iba a decir”, acotó.

En un adelanto de su libro “Las Fronteras: Mi Lucha por un EU incluyente”, el embajador se refiere al capítulo de la detención de ‘El Mayo’ ocurrida en julio de 2024, la cual causó que México pidiera información sobre cómo se dio la captura, pero esa petición hasta ahora no ha sido atendida.

Te recomendamos:

México

“El Mayo” Zambada fue llevado a EU contra su voluntad, dice Ken Salazar

En su texto de memorias como representante del gobierno de Joe Biden en México, Salazar explica que un empresario cercano a López Obrador le comentó la supuesta inquietud de López Obrador tras la detención de “El Mayo”.

Al referirse al libro de Salazar, la presidenta pidió esperar a conocer el contenido porque hasta ahora lo que se conoce es solo un fragmento. Además, insistió en que aún no está claro cómo se realizó la detención de Zambada, lo que detonó una crisis de violencia en Sinaloa.

Publicidad

“Esa era su preocupación, en todo caso por la injerencia y la violación a la soberanía en México, en todo caso ese fue el tema que planteó aquí en la mañanera durante bastante tiempo. La solicitud de que se informara con claridad cómo fue que se dio esa detención y la defensa de la soberanía en su momento, más allá de la captura de un narcotraficante, que en todo caso también tenía órdenes de aprehensión en México”, indicó.

La mandataria federal aclaró que en su gobierno también hay preocupación de que se respete la soberanía de México, aunque sí se mantiene coordinación y comunicación con Estados Unidos.

Te puede interesar:

¿Se rompe la amistad entre AMLO y EU? Reforma Judicial y el Mayo causan tensión
presidencia

"Narcopresidente", "El Mayo" y reforma judicial provocan tensión entre AMLO y EU

El distanciamiento entre el entonces embajador Ken Salazar y el Gobierno de México inició con López Obrador, pero también se mantuvo en el arranque de la administración de Claudia Sheinbaum. En los últimos meses de su estancia en México, el diplomático tuvo prácticamente cerradas las puertas de Palacio Nacional.

Además del capítulo de la detención de "El Mayo", el embajador hizo críticas a las reformas judicial y energética de México, así como a la estrategia de seguridad de López Obrador.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Embajada de Estados Unidos conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad