Sheinbaum: AMLO estaba preocupado por la injerencia de EU en México, no por los dichos de “El Mayo”

“Les puedo comentar que si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de alguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos en la captura de ‘El Mayo’ Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos. No sé si entiende, no tiene que ver con qué va a decir este personaje, la cabeza de un grupo delictivo. No había preocupación de qué es lo que iba a decir”, acotó.

En un adelanto de su libro “Las Fronteras: Mi Lucha por un EU incluyente”, el embajador se refiere al capítulo de la detención de ‘El Mayo’ ocurrida en julio de 2024, la cual causó que México pidiera información sobre cómo se dio la captura, pero esa petición hasta ahora no ha sido atendida.

En su texto de memorias como representante del gobierno de Joe Biden en México, Salazar explica que un empresario cercano a López Obrador le comentó la supuesta inquietud de López Obrador tras la detención de “El Mayo”.

Al referirse al libro de Salazar, la presidenta pidió esperar a conocer el contenido porque hasta ahora lo que se conoce es solo un fragmento. Además, insistió en que aún no está claro cómo se realizó la detención de Zambada, lo que detonó una crisis de violencia en Sinaloa.