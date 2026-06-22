Ante las revelaciones del exembajador Ken Salazar respecto a que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba preocupado de que Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, pudiera declarar al ser detenido por autoridades de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que esa intranquilidad se debía a la injerencia de las agencias estadunidenses en México y no por las declaraciones del capo del narcotráfico.
Sheinbaum: AMLO estaba preocupado por la injerencia de EU en México, no por los dichos de “El Mayo”
“Les puedo comentar que si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de alguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos en la captura de ‘El Mayo’ Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos. No sé si entiende, no tiene que ver con qué va a decir este personaje, la cabeza de un grupo delictivo. No había preocupación de qué es lo que iba a decir”, acotó.
En un adelanto de su libro “Las Fronteras: Mi Lucha por un EU incluyente”, el embajador se refiere al capítulo de la detención de ‘El Mayo’ ocurrida en julio de 2024, la cual causó que México pidiera información sobre cómo se dio la captura, pero esa petición hasta ahora no ha sido atendida.
En su texto de memorias como representante del gobierno de Joe Biden en México, Salazar explica que un empresario cercano a López Obrador le comentó la supuesta inquietud de López Obrador tras la detención de “El Mayo”.
Al referirse al libro de Salazar, la presidenta pidió esperar a conocer el contenido porque hasta ahora lo que se conoce es solo un fragmento. Además, insistió en que aún no está claro cómo se realizó la detención de Zambada, lo que detonó una crisis de violencia en Sinaloa.
“Esa era su preocupación, en todo caso por la injerencia y la violación a la soberanía en México, en todo caso ese fue el tema que planteó aquí en la mañanera durante bastante tiempo. La solicitud de que se informara con claridad cómo fue que se dio esa detención y la defensa de la soberanía en su momento, más allá de la captura de un narcotraficante, que en todo caso también tenía órdenes de aprehensión en México”, indicó.
La mandataria federal aclaró que en su gobierno también hay preocupación de que se respete la soberanía de México, aunque sí se mantiene coordinación y comunicación con Estados Unidos.
El distanciamiento entre el entonces embajador Ken Salazar y el Gobierno de México inició con López Obrador, pero también se mantuvo en el arranque de la administración de Claudia Sheinbaum. En los últimos meses de su estancia en México, el diplomático tuvo prácticamente cerradas las puertas de Palacio Nacional.
Además del capítulo de la detención de "El Mayo", el embajador hizo críticas a las reformas judicial y energética de México, así como a la estrategia de seguridad de López Obrador.