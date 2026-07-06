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México

FGR señala a hermana de Lozoya como eslabón relevante en el caso Agronitrogenados

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esta mañana a la FGR explicar cuál fue la participación de Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en el fraude por la compra de Agronitrogenados.
lun 06 julio 2026 07:30 PM
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La FGR detiene a Gilda Susana Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, por caso Agronitrogenados
La hermana de Lozoya fue detenida la semana pasada. (Foto: Especial)

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Gilda Susana Lozoya Austin habría desempeñado un papel relevante en las operaciones financieras relacionadas con la compra de la planta Agronitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), una transacción que es investigada por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero.

De acuerdo con las indagatorias, antes de asumir la dirección general de Pemex, Emilio Lozoya Austin habría llegado a un acuerdo con Alonso Ancira, principal accionista de Altos Hornos de México (AHMSA), para impulsar la adquisición de la planta ubicada en Pajaritos, Veracruz. Como contraprestación por facilitar la operación, presuntamente se pactó el pago de un soborno cercano a los 3.5 millones de dólares.

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Las investigaciones señalan que el dinero habría sido transferido desde una cuenta bancaria de AHMSA hacia una cuenta en la Unión de Bancos Suizos perteneciente a Tochos Holding Limited, una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas que, según la FGR, funcionaba como una sociedad fachada vinculada con Emilio Lozoya.

Posteriormente, con el objetivo de dificultar el rastreo del origen y destino de los recursos, Lozoya habría cedido el control de esa cuenta a su hermana, Gilda Susana Lozoya.

Desde esa cuenta se habrían realizado diversas transferencias a beneficiarios en México, entre ellas el pago utilizado para adquirir una residencia en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, propiedad que, según la Fiscalía, fue comprada a nombre del exdirector de Pemex con recursos de origen ilícito.

Como parte de las acciones legales derivadas del caso, la FGR promovió un procedimiento de extinción de dominio sobre dicho inmueble, al considerar que fue adquirido con dinero proveniente de actividades ilícitas. El proceso concluyó con una resolución favorable para el Estado mexicano.

La Fiscalía también argumenta que la planta de Agronitrogenados presentaba un avanzado deterioro al momento de su compra y que Pemex pagó un monto superior a su valor real, lo que habría provocado un daño significativo al patrimonio público. Según la institución, la operación habría servido para encubrir el pago de beneficios indebidos derivados del acuerdo entre los involucrados.

En este contexto, la FGR recuerda que Alonso Ancira aceptó un acuerdo reparatorio con Pemex para resarcir el daño económico mediante pagos en tres exhibiciones. Sin embargo, solo se habrían cubierto dos de ellas, por lo que el incumplimiento del convenio podría derivar en nuevas acciones legales, incluida una eventual orden de reaprehensión.

Salida Lozoya Primer Audiencia-6
Emilio Lozoya fue director de Pemex en el sexenio de Peña Nieto. (Foto: Archivo Cuartoscuro/ Galo Cañas)

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Sheinbaum solicita detalles

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esta mañana a la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy, explicar cuál fue la participación de Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en el fraude por la compra de Agronitrogenados.

La semana pasada, autoridades mexicanas detuvieron a Gilda Lozoya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La hermana del exdirector de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto afirmó que su detención es un asunto político.

“Este es un caso político. A mi mamá, a mi cuñada y a mí, es decir, a las mujeres de mi familia, nos han utilizado para presionar a mi hermano. Salí del país una semana por un asunto familiar y regresé porque aquí está mi familia y estoy aquí con las ganas de cooperar; cuando salí del país lo hice sin problemas. Quiero recalcar dos puntos: salí del país porque esta orden de aprehensión no se me había notificado y estoy aquí para cooperar”, dijo.

Una jueza federal otorgó la medida cautelar de libertad provisional luego de que no se acreditó el riesgo de fuga.

Gilda Lozoya deberá acudir a firmar cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) y portar brazalete electrónico.

Sobre este caso, la presidenta Sheinbaum ofreció presentar en su mañanera detalles sobre cómo ocurrió el fraude a Pemex cuando la empresa mexicana compró a un sobreprecio una planta de fertilizantes.

"Aquí podemos presentar el caso completo: cómo fue que se hizo este fraude a Petróleos Mexicanos y a la nación", indicó.

Sobre el dinero que el empresario Alonso Ancira se comprometió para reparar el daño, la presidenta recordó que no ha cumplido con el acuerdo.

"No acababa de pagar y también por eso se reavivó esta orden de aprensión, pero también que lo explique la Fiscalía", agregó.

El caso se dio durante el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando el entonces director de Pemex propuso comprar la planta de Agronitrogenados, valuada en 58 millones de dólares, sin embargo Pemex pagó 257 millones dólares.

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