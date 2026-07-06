FGR señala a hermana de Lozoya como eslabón relevante en el caso Agronitrogenados

Las investigaciones señalan que el dinero habría sido transferido desde una cuenta bancaria de AHMSA hacia una cuenta en la Unión de Bancos Suizos perteneciente a Tochos Holding Limited, una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas que, según la FGR, funcionaba como una sociedad fachada vinculada con Emilio Lozoya.

Posteriormente, con el objetivo de dificultar el rastreo del origen y destino de los recursos, Lozoya habría cedido el control de esa cuenta a su hermana, Gilda Susana Lozoya.

Desde esa cuenta se habrían realizado diversas transferencias a beneficiarios en México, entre ellas el pago utilizado para adquirir una residencia en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, propiedad que, según la Fiscalía, fue comprada a nombre del exdirector de Pemex con recursos de origen ilícito.

Como parte de las acciones legales derivadas del caso, la FGR promovió un procedimiento de extinción de dominio sobre dicho inmueble, al considerar que fue adquirido con dinero proveniente de actividades ilícitas. El proceso concluyó con una resolución favorable para el Estado mexicano.

La Fiscalía también argumenta que la planta de Agronitrogenados presentaba un avanzado deterioro al momento de su compra y que Pemex pagó un monto superior a su valor real, lo que habría provocado un daño significativo al patrimonio público. Según la institución, la operación habría servido para encubrir el pago de beneficios indebidos derivados del acuerdo entre los involucrados.

En este contexto, la FGR recuerda que Alonso Ancira aceptó un acuerdo reparatorio con Pemex para resarcir el daño económico mediante pagos en tres exhibiciones. Sin embargo, solo se habrían cubierto dos de ellas, por lo que el incumplimiento del convenio podría derivar en nuevas acciones legales, incluida una eventual orden de reaprehensión.