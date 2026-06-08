En septiembre de 2024, el país tenía un promedio de 86.9 homicidios dolosos, pero, entre descensos y algunos repuntes, la cifra se ubicó en 52.5 al día en abril pasado.

El 53% de los homicidios dolosos se concentró en Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Veracruz y Guerrero.

Entre las tres entidades que albergarán partidos del Mundial, Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León ocupan los lugares nueve, 11 y 18, respectivamente, en el ranking nacional de homicidios dolosos.

Si bien durante el último año se registró una disminución en delitos como el homicidio, otros indicadores de violencia mostraron una tendencia opuesta. La extorsión, por ejemplo, aumentó, reflejando que la reducción de los asesinatos no se ha traducido necesariamente en una mejora general de la seguridad.

La violencia no cede. A unos días del inicio del Mundial, México registra cifras elevadas de criminalidad. Entre el 1 y el 5 de junio se reportaron 214 homicidios dolosos en el país, de acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Esto equivale a un promedio de más de 42 asesinatos por día.

Guanajuato y Sinaloa concentraron la mayor cantidad de casos, con 21 homicidios cada uno. En conjunto, ambas entidades acumularon casi una quinta parte (19.6%) de los asesinatos registrados a nivel nacional durante ese periodo.

Sin embargo, los homicidios son solo una parte de la crisis de seguridad. Cada día se reportan en promedio 461.5 víctimas de delitos de alto impacto, una categoría que incluye secuestro, extorsión, violencia sexual y distintos tipos de robo con violencia.

Las cifras muestran la amplitud del fenómeno: diariamente se registran 1.77 víctimas de feminicidio, 25.64 personas lesionadas por disparo de arma de fuego, 1.30 víctimas de secuestro extorsivo y 3.26 casos de extorsión. A ello se suman 363.58 víctimas de robos con violencia, entre ellos 95.40 robos a transeúntes, 91.3 robos de vehículos, 69.39 robos a negocios, 10.74 robos a transportistas y 10.26 robos a casa habitación.