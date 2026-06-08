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México

El reto de seguridad del Mundial 2026 no está en los estadios, sino fuera de ellos

Aunque México logró reducir los homicidios dolosos, la violencia representa aún un desafío significativo: cada día se registran en promedio 52 víctimas y 461.5 casos de delitos de alto impacto.
lun 08 junio 2026 04:47 PM
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¿México es seguro para el Mundial 2026? El reto del país que enfrenta más allá de los estadios
Para garantizar la seguridad de los aficionados y equipos de fútbol, México despliega alrededor de 100,000 elementos de seguridad (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro.)

Cuando el balón comience a rodar en el Mundial 2026 y millones de personas vuelvan la mirada hacia México, el principal desafío del país no estará dentro de los estadios. Fuera de las canchas, donde el próximo 11 de junio arrancará la mayor fiesta del futbol, persiste una realidad marcada por la violencia: cada día se registran en promedio 52 homicidios dolosos.

Aunque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum conseguió reducir en 49% los asesinatos respecto al último mes de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la violencia es una de las principales deudas del Estado mexicano. Aun con esa disminución, el país acumula cerca de 20,000 muertes violentas al año, una cifra que contrasta con la imagen de seguridad y celebración que buscará proyectar ante el mundo durante la Copa del Mundo.

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En septiembre de 2024, el país tenía un promedio de 86.9 homicidios dolosos, pero, entre descensos y algunos repuntes, la cifra se ubicó en 52.5 al día en abril pasado.

El 53% de los homicidios dolosos se concentró en Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Veracruz y Guerrero.

Entre las tres entidades que albergarán partidos del Mundial, Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León ocupan los lugares nueve, 11 y 18, respectivamente, en el ranking nacional de homicidios dolosos.

Si bien durante el último año se registró una disminución en delitos como el homicidio, otros indicadores de violencia mostraron una tendencia opuesta. La extorsión, por ejemplo, aumentó, reflejando que la reducción de los asesinatos no se ha traducido necesariamente en una mejora general de la seguridad.

La violencia no cede. A unos días del inicio del Mundial, México registra cifras elevadas de criminalidad. Entre el 1 y el 5 de junio se reportaron 214 homicidios dolosos en el país, de acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Esto equivale a un promedio de más de 42 asesinatos por día.

Guanajuato y Sinaloa concentraron la mayor cantidad de casos, con 21 homicidios cada uno. En conjunto, ambas entidades acumularon casi una quinta parte (19.6%) de los asesinatos registrados a nivel nacional durante ese periodo.

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Sin embargo, los homicidios son solo una parte de la crisis de seguridad. Cada día se reportan en promedio 461.5 víctimas de delitos de alto impacto, una categoría que incluye secuestro, extorsión, violencia sexual y distintos tipos de robo con violencia.

Las cifras muestran la amplitud del fenómeno: diariamente se registran 1.77 víctimas de feminicidio, 25.64 personas lesionadas por disparo de arma de fuego, 1.30 víctimas de secuestro extorsivo y 3.26 casos de extorsión. A ello se suman 363.58 víctimas de robos con violencia, entre ellos 95.40 robos a transeúntes, 91.3 robos de vehículos, 69.39 robos a negocios, 10.74 robos a transportistas y 10.26 robos a casa habitación.

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Kukulkán, el plan para blindar el Mundial

Ante el desafío de garantizar la seguridad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno mexicano puso en marcha el Plan Kukulkán, una estrategia de coordinación nacional e internacional diseñada para proteger a aficionados, selecciones, funcionarios y turistas durante los 13 partidos que se disputarán en territorio mexicano.

El operativo, coordinado por el Gobierno de México, involucra a más de 20 dependencias federales, además de autoridades estatales y municipales de las tres sedes mundialistas. También contempla mecanismos de cooperación con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para el intercambio de información, la planeación operativa y la atención de riesgos.

“El Plan Kukulcán es coordinado por el Gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades, entre ellas, Jalisco. Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA, para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos”, explicó en marzo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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La dimensión del dispositivo refleja el reto que representa la organización del torneo. De acuerdo con estimaciones oficiales, cerca de cinco millones de visitantes llegarán al país durante las cinco semanas que durará la competencia, por lo que el despliegue contempla casi 100,000 elementos de seguridad.

Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación de la Copa Mundial de Futbol 2026, informó que el operativo estará integrado por alrededor de 20,000 efectivos de las Fuerzas Armadas –principalmente de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea–, más de 55,000 elementos de corporaciones de seguridad pública y aproximadamente 20,000 agentes de seguridad privada. En conjunto, la fuerza de tarea superará los 99,000 efectivos.

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Mundial de Futbol 2026 Claudia Sheinbaum Homicidio

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