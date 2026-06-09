''Existe un riesgo de violencia terrorista en México'', dice Embajada de EU a viajeros mundialistas

A sus ciudadanos les dijo que en México se cometen muchos crímenes violentos. ''Entre ellos se encuentran homicidio, secuestro, robo de coche, agresión sexual y robo. Existe un riesgo de violencia terrorista, incluidos atentados y otras actividades en México''.

También señaló que el gobierno de Donald Trump tiene una capacidad limitada para ayudar en muchas partes de México, ''un país grande en el que las condiciones pueden variar mucho de un estado a otro e incluso dentro de un estado''.

México comparte la sede del Mundial 2026 con Estados Unidos y Canadá. La inauguración se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio en el Estadio CDMX.

México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar). Si consiguió boletos para un… pic.twitter.com/yQR7UxzOZB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2026

La Embajada dijo que los empleados del gobierno de Estados Unidos no pueden viajar a ciertas zonas de alto riesgo, que pueden estar dentro de estados que incluyen zonas de bajo riesgo.

A los ciudadanos estadounidenses les pidió no viajar entre después del anochecer.

''Debe confiar en vehículos enviados desde paradas de taxis reguladas o servicios basados en aplicaciones como Uber o Cabify y no puede hacer señas para que los taxis se detengan en la calle'', agregó.

''Debes evitar viajar solo, especialmente en zonas remotas'', señaló. ''No se puede conducir entre las ciudades fronterizas mexicanas y el interior de México, con excepciones limitadas'', explicó.

El gobierno de Trump pidió a los ciudadanos que viajen al Mundial inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir actualizaciones y alertas importantes.

También que revisen el Informe de Seguridad Nacional para México, además de que adquieran un seguro antes de viajar.