¿Cuáles son los 17 delitos de los que se acusa al "Mayo" Zambada y por qué podrá librar la pena de muerte?

''El Mayo'' tiene 77 años. Fundó junto con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y Juan José de Jesús Esparragoza Moreno, “El Azul”, al Cártel de Sinaloa, uno de los más extensos en el país y al cual se le identifica como exportador de drogas.

Formó parte del Cártel de Guadalajara. Trabajó con criminales como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero.

¿De qué se acusa al "Mayo" Zambada?

En Nueva York se le acusa de los siguientes delitos:

1.- Conspiración para poseer sustancia controlada

2.-Conspiración para importar una sustancia controlada

3.-Cargos de ser parte de una empresa criminal continua. (se declaró culpable).

4.-Conspiración para poseer armas de fuego para promover delitos de tráfico de drogas

5.-Delitos violentos para apoyar actividades de extorsión y complicidad

6.-Asesinato mientras participaba o trabajaba para promover una empresa criminal

7.- Distribución internacional de 2,000 kilogramos de cocaína

8.- Tráfico de fentanilo, droga que causa miles de muertes en Estados Unidos.

9.- Distribución internacional de aproximadamente 373 kilogramos de cocaína

10.- Distribución internacional de aproximadamente 456 kilogramos de cocaína

11.- Conspiración para mantener una empresa de delincuencia organizada. (se declaró culpable).

12.- Distribución internacional de 8,000 kg de cocaína

13.- Distribución internacional de 10,500 kg de cocaína

14.- Distribución internacional de 12,000 kg de cocaína

15.- Distribución internacional de 850 kg de cocaína

16.- Uso de armas de fuego

17.- Conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico

En Texas, al “Mayo" Zambada se le acusa de conspiración para matar en un país extranjero, actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Imagen policial sin fecha que muestra a Ismael "El Mayo" Zambada. (Foto: Procuraduría General de la República/Reuters)

¿Recibirá pena de muerte?

No, porque el 5 de agosto, a través de una carta dirigida al juez Brian M. Cogan, quien preside el juicio en contra de "El Mayo", el fiscal federal Joseph Nocella Jr., con firma del fiscal adjunto Francisco J. Navarro, notificó que la fiscal general de EU autorizó y ordenó no solicitar esta pena en contra del acusado.

"El gobierno respetuosamente somete esta carta para informar a la Corte y a la defensa que el fiscal general ha autorizado y dirigido a esta oficina a no buscar la pena de muerte contra el acusado Ismael Zambada García", indica el documento fechado el 5 de agosto.

¿A qué hora se dará a conocer la sentencia?

Se prevé una conferencia de prensa por parte de funcionarios de Estados Unidos aproximadamente a las 15:00 horas en Brooklyn, Nueva York y a las 13:00 h en México, en donde se detallen los cargos por los que se declaró culpable.