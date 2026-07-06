La eliminación de México enfría venta de jerseys y souvenirs en el Centro de CDMX

Algunos comerciantes ya redujeron hasta 100 pesos el precio de sus productos, mientras que otros analizan aplicar descuentos ante la caída en las ventas registrada después del partido contra Inglaterra.

La selección mexicana enfrentó este domingo a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, conocido popularmente como Estadio Azteca, donde perdió 3-2 y quedó eliminada de la Copa Mundial 2026.

La eliminación de México derrumbó el precio de las playeras. (Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro )

“Esto tú lo veías ayer (lunes) lleno, con personas comprando”, lamentó Carlos, comerciante de jerseys de equipos de futbol sobre la calle Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez.

Explicó que las playeras de México llegaron a venderse hasta en 395 pesos, cuando al inicio del Mundial tenían un precio de 200 pesos. Señaló que el aumento se debió a que sus propios proveedores elevaron los costos conforme la selección mexicana avanzaba en la competencia.

Sin embargo, tras la eliminación del equipo, consideró reducir nuevamente los precios debido a que las ventas “bajaron”.

Una situación similar ocurrió con Stephania, comerciante de la Plaza Revolución, quien relató que mientras el Tricolor avanzaba en el torneo, aumentó la demanda y también subieron los precios; pero después de la derrota, ambos disminuyeron.

Miles de personas adquirieron sus playeras de la selección en el comercio informal. (Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

Detalló que la llamada “playera de jugador” pasó de 350 a 250 pesos, mientras que la versión para aficionados bajó de 320 a 230 pesos.

En la Avenida Anillo de Circunvalación, el comerciante José Mateo explicó que, aunque continúa vendiendo “bien”, prevé que los precios disminuyan ante la salida de México de la competencia.

“Gracias al Mundial nos fue bien y ahorita (que México) perdió se sigue vendiendo bien, porque no nos humillaron tanto”, declaró. Estimó que las playeras podrían reducir su precio hasta en 150 pesos, pues actualmente las ofrece en 350.

La caída en el ánimo mundialista también afectó otros productos. La venta de álbumes Panini y estampas del Mundial registró una disminución luego del encuentro contra Inglaterra.

Iván, un voceador, señaló que después de cada partido de México normalmente aumentaban sus ventas, pero esta vez ocurrió lo contrario.

“La verdad (las ventas) bajaron bastante desde ayer. Ayer que perdió (México) se nos estancaron”, relató.

Los peluches del Pato Merly también resintieron la eliminación. Brayan, comerciante con un puesto frente a Bellas Artes, comentó que la demanda disminuyó, aunque no puede reducir los precios debido al bajo margen de ganancia.

“Después de que perdió México se vio una baja. Ya no se vende tanto. Preguntan y quieren más barato, pero no se les puede dar más barato porque no se le gana mucho a la mercancía”, explicó.

La pérdida de entusiasmo también quedó reflejada en la Avenida José María Izazaga, donde días antes era común encontrar puestos ambulantes con jerseys de la selección mexicana. Tras la eliminación del equipo, varios de estos comercios dejaron de instalarse.